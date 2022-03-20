لماذا تمنع الملكة إليزابيث أفراد عائلتها من تناول البطاطس؟

وطن – قد تبدو الحياة سهلة بالنسبة لأفراد العائلة المالكة البريطانية، إلا أنها مقيدة أيضاً بقائمة طويلة من القواعد الملكية التي يجب اتباعها.

ليست من عشاق الطعام

من حظر الصور الشخصية إلى آداب وقت النوم، هناك العديد من الأوامر الغريبة التي يجب على كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج. وغيرها من أفراد العائلة المالكة اتباعها. ومن أغرب هذه الأوامر أنه لا يسمح بتناول البطاطس، وفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

حسب تصريحات طاهٍ سابق عمل بالمطبخ الملكي يدعى دارين ماكغريدي، فإن الملكة إليزابيث ليست من عشاق الطعام عكس زوجها الراحل الأمير فيليب.

في حديثه إلى صحيفة التليجراف، قال الطاهي ماكغريدي” الملكة ليست من عشاق الطعام، فهي تأكل لتعيش. على عكس الأمير فيليب، الذي يحب تناول الطعام طوال اليوم.”

قد يهمك أيضا:

لا بطاطس أو أرز أو معكرونة

عمل ماكغريدي في قصر باكنجهام كطاهٍ ملكي من عام 1982 إلى 1993، وأضاف إلى الصحيفة قائلا “لا بطاطس أو أرز أو معكرونة على العشاء.”

ووفقا له، فإن الملكة إليزابيث الثانية ليست من محبي الكربوهيدرات. لذا فالبطاطا لا تتواجد مطلقاً على مائدة العشاء لأي من أفراد العائلة المالكة البريطانية.”

النظام الغذائي للملكة

بحسب ما ورد، فإن الملكة اليزابيث الثانية تتبع نظاماً غذائياً صارماً خالٍ من الكربوهيدرات عندما تأكل بمفردها.

كما تعتمد في نظامها الغذائي على تناول طعام صحي ومنخفض الكربوهيدرات.

ويتكون هذا عادة من طبق سمك مشوي أو طبق من الدجاج مع نوعين مختلفين من الخضار أو وعاء كبير من السلطة.

ومع ذلك، فقد أظهرت تقارير أخرى أن كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج من محبي المعكرونة، حتى إنها صنعتها في المنزل، عند الاحتفال بعيد الميلاد الـ5 لابنتها الوسطى، الأميرة شارلوت في 2020.

كما تنص الإرشادات الملكية على أنه يجب على الأسرة الملكية تجنب تناول الأطعمة الخطرة في الأماكن العامة. مثل المحار الذي يمكن أن يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي لأفراد العائلة المالكة، وبالتالي يمنع على كيت ميدلتون تناوله.

عشق الملكة للشوكولاتة

كما أكد الطاهي ماكغريدي أن “الملكة إليزابيث مدمنة شوكولاتة، فهي تحبها للغاية. فأي شيء نضعه في القائمة يحتوي على الشوكولاتة، فإنها ستختاره.”

كما كشف ماكغريدي أنها تفضل الشوكولاتة الداكنة فقط، وكلما كانت داكنة كلما كان ذلك أفضل”.

مضيفا على أن الملكة “ليست من محبي الحليب أو الشوكولاتة البيضاء.”

المصدر: (ديلي إكسبريس – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا: