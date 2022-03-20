الهدهد

الهجوم الحوثي على مرافق “ينبع ساينوبك” يتسبب بضرب إنتاج النفط .. وبنك أهداف سعودي

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير watanserb.com
مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير

وطن – كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، الأحد إن الهجوم الحوثي “على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت”.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون”.

كما أوضح أنه “عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريبا من مساء أمس (السبت)، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد”.

وأشار إلى أنه “عند الساعة الخامسة والنصف تقريبا من صباح اليوم (الأحد)، تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد”.

وأكد أن “الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لم ينتج عنه إصابات أو وفيات”.

الهجوم الحوثي يستهدف إمدادات الطاقة

وتابع أن هذه “الاعتداءات لا تستهدف المملكة وحدها فحسب. وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي ككل. فضلا عن أن بعض هذه الهجمات يؤثر على الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر. ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى”.

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من جانبها، أصدرت جماعة أنصار الله الحوثية، الأحد، بيانا بشأن الهجوم على شركة “أرامكو”. مشيرة إلى استهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. بالإضافة إلى تنفيذ هجمات أخرى بعدد من المناطق الجنوبية للمملكة.

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كما قال المتحدث العسكري، لجماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان إن الجماعة نفذت عمليةَ كسرِ الحصار الثانية، وشملتِ المرحلة الأولى منها قصفَ عدد من المنشآت الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض. ومنطقةِ ينبعَ ومناطقَ أخرى بدفعات من الصواريخ، المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.

بينما أكد سريع أن جماعته نفذت قصفا على عدد من الأهداف الحيوية والهامة، في مناطقَ أبها وخميس مشيط وجيزانَ وسامطة وظهران الجنوب.

كما أعلن عن إمتلاك الجماعة إحداثياتٍ متكاملة، ضمن بنك أهدافٍ خاص يضم عدداً كبيراً من الأهداف الحيوية، قد تستهدف في أي لحظة، حسب قوله.

وكان التحالف العربي قد اعلن أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع، على محطة تحلية المياه ومركز توزيع جازان التابع لأرامكو.

كما أضاف أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.

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المصدر
وكالة الأنباء السعودية "واس"
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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