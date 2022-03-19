 9 علامات تدل عدم احترام الذات.. اكتشف الأمر بهذا الاختبار

وطن – كيف نعرف اذا كنا نعاني من مشاكل احترام الذات؟ وكيف يمكن أن يؤثر علينا نقص احترام الذات؟ اكتشف كيف يؤثر تدني احترام الذات علينا وما يمكننا فعله حيال ذلك.

كيف نعرف إذا كنا نعاني من مشاكل احترام الذات؟

بحسب مجلة “موندو بسيكولوغوس” الإسبانية، فإن احترام الشخص لذاته، وتقييمه لنفسه سيؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على حياته، وفي علاقته بالآخرين.

وكلما زاد احترامك لذاتك، زادت ثقتك بنفسك. وعلى العكس من ذلك: عندما يشعر الشخص بانعدام الأمان. فمن المحتمل أنه يعاني مشاكل في احترام الذات.

كيف أعرف إذا كنت أعاني من مشاكل احترام الذات؟

وفقا لترجمة “وطن”، كان موريس روزنبرغ، هو من حدد مقياسًا لقياس تقدير الناس لذاتهم. لقد نشر الطبيب السابق في علم الاجتماع من جامعة كولومبيا وأستاذ في جامعة ميريلاند حتى وفاته عام 1992 مقياسه في عام 1965، بعنوان المجتمع والصورة الذاتية للمراهق. حيث يتم جمع عشر عبارات تساعد إجابتها في توضيح وتحديد، عما إذا كان الشخص يعاني من مشاكل احترام الذات أم لا.

وعلى الرغم من أن المقياس الذاتي، تم إنشاؤه لتقييم احترام الذات لدى المراهقين منذ سنوات طويلة. إلا أن هذه القضايا لا تزال مطروحة اليوم، ولهذا السبب يعتبر المقياس اليوم، -الذي تم تكييفه مع السكان البالغين-، أداة عمل صالحة. فضلا عن ذلك، يستخدمه علماء النفس لمعرفة تقييم المرضى لأنفسهم عندما تكون هناك مشاكل تتعلق بتدني احترام الذات.

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العملية بسيطة؛ اقرأ العبارات التالية وصنفها حسب التعليمات. فيما يلي البيانات:

أشعر أنني شخص يستحق التقدير، على الأقل مثل الآخرين. ( أوافق بشدة = 4 موافق = 3 غير موافق = 2 أرفض بشدة = 1).

أنا مقتنع بأن لدي صفات جيدة. (أوافق بشدة = 4 موافق = 3 غير موافق = 2 أرفض بشدة = 1).

أنا قادر على فعل الأشياء مثل معظم الناس. ( أوافق بشدة = 4 موافق = 3 غير موافق = 2 أرفض بشدة = 1).

لدي موقف إيجابي تجاه نفسي. ( أوافق بشدة = 4 موافق = 3 غير موافق = 2 أرفض بشدة = 1).

بشكل عام، أنا راضٍ عن نفسي. ( أوافق بشدة = 4 موافق = 3 غير موافق = 2 أرفض بشدة = 1).

أشعر أنه ليس لدي الكثير لأفتخر به. (أوافق بشدة = 1 موافق = 2 غير موافق = 3 أرفض بشدة = 4).

بشكل عام، أميل إلى الاعتقاد بأنني فاشل. (أوافق بشدة = 1 موافق = 2 غير موافق = 3 أرفض بشدة = 4).

أتمنى أن أشعر بمزيد من الاحترام لنفسي. ( أوافق بشدة = 1 موافق = 2 غير موافق = 3 أرفض بشدة = 4).

هناك أوقات أعتقد فيها حقًا أنني عديم الفائدة. ( أوافق بشدة = 1 موافق = 2 غير موافق = 3 أرفض بشدة = 4).

أحيانًا أعتقد أنني لست شخصًا جيدًا. (أوافق بشدة = 1 موافق = 2 غير موافق = 3 أرفض بشدة = 4).

اجمع كل النقاط، اكتب النتيجة واكتشف حالة احترام الذات:

إذا كان مجموع جميع العبارات درجة أقل من 15: نحن نتحدث عن تدني احترام.

لو كانت النتيجة ما بين 15 و 30: سيكون لدى الشخص تقدير ذاتي طبيعي، على الرغم من انخفاضه قليلاً.

إذا سجلت 30 نقطة: إن احترامك لذاتك متوازن وصحي، وهو نموذجي لشخص راضٍ عن حياته ومستقر عاطفياً.

في حال تجاوزت القيمة النهائية 30 نقطة: نحن نتعامل مع شخص يتمتع بتقدير كبير للذات.

40 هي أعلى درجة يمكن تحقيقها، وهي الأعلى، على الرغم من أن هذه البيانات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الخطأ، حيث يمكن أن يشير هذا الرقم، إلى أن الشخص يتمتع بتقدير جيد جدًا لذاته. ولكن قد يكون أيضًا غير واع بحقيقة شخصيته، أو أنه مبالغ فيها أو غير قادر على التعرف على أخطائه.

ما هي المشاكل الرئيسية لتدني احترام الذات؟

عادةً ما يواجه الأشخاص الذين يفتقرون إلى احترام الذات، بشكل عام، المشكلات التالية:

يحاولون إرضاء الناس: قد يحاول الأشخاص الذين يعانون من مشاكل احترام الذات إرضاء الأشخاص من حولهم. عوضا عن أن يكونوا على حقيقتهم ويبحثون عما يريحهم حقًا.

تشعر بالحاجة أو عدم المقدرة: قد تشعر أنك لا تستحق الحب أو الثناء أو زيادة في العمل. هذه إحدى عواقب تدني احترام الذات لأنها مرتبطة بشكل مباشر بمدى تقديرك لنفسك وقدراتك.

أنت تكافح لبناء علاقات صحية: كلما كان احترامك لذاتك أقوى، كانت علاقاتك أكثر صحة. يميل الأشخاص الذين يتمتعون بتقدير الذات الجيد إلى تكوين علاقات أفضل. عوضا عن ذلك، يمكن أن يهدد الافتقار إلى احترام الذات علاقاتنا بشكل عام. هذا لأنه عندما لا يكون لدينا تقدير جيد لذاتنا، يمكننا مواجهة التحديات بالعلاقات الحميمة والثقة ووضع حدود شخصية قوية. لذلك، من المرجح أن تكون في علاقة مسيئة أو تعتمد على الآخرين.

لديك صورة سيئة عن نفسك: نظرًا لتدني احترام الذات، يحكم الكثير من الناس على أنفسهم باستمرار. في الواقع، قد تفكر بشكل سيء في نفسك ومظهرك بسبب الصورة السلبية عن نفسك.

أنت ترفض المجاملات: على الرغم من أنها قد تبدو متواضعة. إلا أن الأشخاص الذين يرفضون المجاملات بشكل متكرر يعكسون عادةً عدم احترام الذات.

تواجه حوارًا داخليًا سلبيًا: إذا كنت تهين نفسك بانتظام، إما داخليًا أو في محادثات مع الآخرين، فمن المحتمل جدًا أن تكون لديك مشكلات في احترام الذات. إن كونك قاسيًا مع نفسك عندما ترتكب أخطاء يمكن أن يكون أيضًا علامة على تدهور احترام الذات.

أنت تقارن نفسك بالآخرين: نحن جميعًا نميل إلى مقارنة أنفسنا بالآخرين. لكن الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المقارنات يمكن أن تكون علامة على تدني احترام الذات أو احترام الذات الجيد. عندما يساعدك هذا الإجراء في تحقيق أهدافك، فهذه علامة جيدة. من ناحية أخرى، عندما تؤثر سلبًا على صحتك العقلية، فهذا شيء يجب أن تنتبه له

تواجه شكًا في الذات: عدم الثقة الشخصية، خاصةً عند البحث باستمرار عن آراء الآخرين. يمكن أن تكون مرادفًا لمعاناة مشاكل احترام الذات.

تتجنب التعبير عن الذات: قد تتجنب التعبير عن نفسك بدافع الإحراج أو الخوف من الحكم. عندما لا يعبر شخص ما عن نفسه، فإنه يشعر دائمًا أنه غير ملائم وراضٍ. أي أنك تختبئ عن الآخرين كآلية دفاع لأنك تشعر بعدم الأمان.

هذه بعض مشكلات احترام الذات؛ التي قد تواجهها إذا كنت تفتقر إلى احترام الذات. وفي حالة شعورك بأنك تعاني من هذه المشاكل، من المهم أن تذهب إلى طبيب نفساني متخصص.

عواقب تدني احترام الذات

يمكن أن يتأثر الأشخاص الذين يفتقرون إلى احترام الذات، والذين لا يعملون على تحسينها في الجوانب التالية:

مشاكل في العلاقات: يؤثر تدني احترام الذات على جودة علاقاتنا. في الواقع، قد يكون لدى الناس شكوك أو معتقدات بأنهم ليسوا جيدين بما يكفي، ما يجعلهم يحاولون إرضاء الأشخاص الخطأ.

الإدمان: قد يستخدم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل احترام الذات المخدرات أو المواد لتخفيف الشعور السلبي، الذي ينتابهم تجاه أنفسهم. لدرجة أنهم يرون في استخدام المخدرات أو الكحول مهربًا وبالتالي يعرضون أنفسهم لتأثيراته الضارة.

الاكتئاب والقلق: في العديد من المناسبات، يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى احترام الذات أن يصابوا بالاكتئاب و / أو القلق.

وختاما، يمكن أن تؤثر مشاكل احترام الذات عليك على الصعيدين الشخصي والمهني. لذلك، من المهم أن نعمل على احترام أنفسنا ونحبها.

المصدر: (موندو بسيكولوغوس – ترجمة وتحرير وطن)

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