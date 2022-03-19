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مصري دخل على ابنته وعشيقها ووجدهما يمارسان الجنس .. أنهى حياتهما ووزع جثتيهما!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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مصري يقتل ابنته وعشيقها بعد ضبطهما يمارسان الجنس watanserb.com
مصري يقتل ابنته وعشيقها بعد ضبطهما يمارسان الجنس - تعبيريه

وطن أقدم مواطن مصري على قتل ابنته وعشيقها بعدما ضبطهما يمارسان الجنس سوياً، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على الجثتين في منزلين مجاورين، بمنطقة المرج.

مصري يقتل ابنته وعشيقها 

وذكرت مصادر أمنية أنّ بلاغاً ورد إليها، يفيد بإطلاق مواطن الرصاص على شاب وفتاة ومصرعهما على الفور.

وبحضور قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، عثر على جثة سيدة تدعى سماح (30 عاما)، داخل شقتها في الطابق الأرض، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس.

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كما تم العثور على جثة شاب ثلاثيني، مصاب بطلقات نارية، في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بينما تقرر اجراء تحليل للتأكد من اقامة الفتاة علاقات غير شرعية، واستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليها. وكذا بيان عذريتها من عدمه.

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كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم أطلق الرصاص على المجني عليها والتي توفت على الفور، وأثناء هروبه دخل شقة بالطابق الأرضي في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها، وسكن بها الشاب المجني عليه، أطلق عليه المتهم عدة أعيرة نارية، حتى سقط على الأرض جثة هامدة، وبعدها تمكن من الهرب دون التعرف عليه.

وسمحت جهات التحقيق في المرج، بدفن جثمان الفتاة وعشيقها.

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المصدر
القاهرة 24
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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