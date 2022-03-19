وطن – فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بمجموعة صور جديدة بدت فيها بنحافة مُلفتة، بعدما زاد وزنها كثيراً مؤخراً.

دنيا بطمة: “كنت ضعيفة”

ونشرت دنيا الصور عبر “انستجرام”، ترويجاً لسهرة فنية تجمعها بعدد من نجوم المغرب مثل الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، والكوميدي المغربي باسو واللاعب الدولي السابق محمد التيمومي.

وقبل أن يعلق الجمهور على نحافة دنيا، سبقتهم بنفسها وكتبت: “كنت ضعيفة …اما احسن ضعيفة ولا باين عليا شوية الخير ديال بلادي”.

كما أردفت الفنانة المغربية: “صراحة امبوووسي نبغي نرجع ضعيفة ” .

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“مؤجلة عامين”

كما أشارت دنيا إلى أنه تم تصوير الحلقة عام 2019، لكنها لم تعرض في حينها وتم تأجيل بثها على التلفزيون المغربي. تزامناً مع قضية “حمزة مون بيبي”.

بينما تباينت آراء المتابعين حول وزن دنيا، فمنهم من رأى أنها كانت أجمل وطالبها بالعودة إلى الرشاقة. بينما أكد آخرون أنها الآن أكثر جمالاً.

تحدي الجمال

وفي سياق مشابه، شاركت دنيا في تحدي جديد عبر “تيك توك” لتثبت أن جمالها طبيعي.

حيث ظهرت الفنانة بدون مكياج، وبعد ثوان ظهرت بمكياج كامل مع تسريحة شعر. في إشارة منها إلا أن ملامحها لا تتغير كلياً كما يدعون.

كما علقت دنيا على المقطع: “تحدي جديد بدون ميك اب قبل وبعد. أرسلوا لي فيديوهاتكم يا بنات، انزلهم عندي”.

وعلى الصعيد الفني، كانت دنيا قد طرحت في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية “مارياج” والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً.

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