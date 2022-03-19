خوفا من تسميمه .. هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

وطن – أفاد تقرير إخباري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال 1000 من موظفيه الشخصيين؛ لأنه يخشى أن يحاولوا تسميمه.

واستبدل الرئيس الروسي المئات من موظفيه الشخصيين بسبب “الخوف”، بما في ذلك الطهاة، والسكرتيرات ، وعمال الغسيل، والحراس الشخصيون.

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وتأتي هذه الأخبار مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الرابع، حيث تفشل القوات الروسية حتى الآن في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف.

كما قتل خمسة جنرالات روس حتى الآن، وأفادت أنباء عن مقتل آلاف الجنود الروس.

وادعى عميل فرنسي أنه من المحتمل أن تتم الإطاحة بالرئيس الروسي من السلطة عن طريق انقلاب قادم من داخل الكرملين، مع كون الاغتيال أحد السبل لتحقيق ذلك.

كما أثار الرئيس الروسي جدلاً في الأسابيع الأخيرة، حيث عقد اجتماعات ليس فقط مع القادة الأجانب، ولكن أيضًا مع دائرته الداخلية من مسافة بعية نسبياً على طاولة طويلة.

في حين غرد السيناتور عن ساوث كارولينا، ليندسي جراهام داعيًا علنًا إلى اغتيال بوتين، قائلاً: “الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها هذا الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بتصفية هذا الرجل [بوتين]”.

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