خبراء لغة الجسد يحللون 9 علامات “تنذر بخطر” على بوتين

وطن – زعم خبراء لغة الجسد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو “منتفخًا” و “ضعيفًا” في الظهور الأخير، ويشير سلوكه إلى أنه ربما كان يعاني من مرض جسدي حاد.

تصرفات بوتين “الشاذة” بشكل متزايد في الحرب على أوكرانيا، يمكن أن تشير أيضًا إلى رجل على وشك الانهيار الجسدي أو العقلي. بحسب تقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية

أثار وجه بوتين المتغير بسرعة في السنوات الأخيرة أيضًا تكهنات بأنه ربما يكون قد خضع للبوتوكس أو قد يكون مدمنًا على المنشطات.

قد يهمك أيضاً:

ومع ذلك، كما زعم خبراء لغة الجسد، فإن وجه بوتين ليس هو الجانب الوحيد الذي تغير في السنوات الأخيرة في رئيس الدولة الروسي.

في عام 2014، بعد الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، تم تصوير بوتين وهو يخاطب مجلسه الفيدرالي، ويطلب منه التصديق على ضم أراضي شبه جزيرة القرم الأوكرانية وسيفاستوبول بصفتها روسية.

كان يبدو أكثر حيوية، وجهه أنحف، وصوته أهدأ، ولغة جسده أكثر استرخاء.

لكن بعد ثماني سنوات فقط، يبدو أن مقطع فيديو آخر لظهور علني لبوتين يكشف عن رجل مختلف تمامًا.

كما أوضح خبير لغة الجسد إريك بوسي من جامعة تكساس للتكنولوجيا: “التناقض صارخ مع فلاديمير بوتين قبل خمس أو عشر سنوات – عندما كان أكثر نشاطًا وانتصابًا”.

يضيف جوزيف تيتشي، الأستاذ المساعد في علم النفس في كلية بوسطن: “سنرى قريبًا بوتين يعاني من انهيار عصبي أو جسدي لأن جسده يتعرض لضربات من الضغط الناجم عن الخلاف بين واقعه الذاتي وما سيواجهه قريبًا في العالم الحقيقي”.

9 علامات يمكن أن تشير إلى زيادة الضعف الجسدي والعقلي لبوتين:

1. مظهر مترهل: في الظهورين الأخيرين لبوتين، يقول بوسي: “يبدو الرئيس الروسي منحنياً بوضعية مترهلة. يبدو أنه غير مرتاح، وربما غير قادر على جعل نفسه منتصباً”.

“كثيرا ما ينظر إلى أسفل وإلى الجانب ، ويخاطب الطاولة والأرض ونادرا ما ينظر إلى مرؤوسه.” بحسب “بوسي”

2.وجه منتفخ: قال بوسي: “هذه نسخة مسنة ومتضخمة وضعيفة جسديًا. ويبدو أنها خرجت من نوبة طويلة من العزلة وربما المرض الجسدي”.

كما يشير إلى “علامات واضحة على عدم الارتياح وعدم الراحة”.

قد يهمك أيضاً:

3.العزلة والخوف: تعرضت طاولة الاجتماعات الكبيرة بشكل غير طبيعي التي استخدمها بوتين في ظهوره العلني الأخير للسخرية على نطاق واسع.

ومع ذلك، يشير بوسي إلى أن حجم الطاولة التي يبلغ ارتفاعها 13 قدمًا، والتي يُفترض أنها تباعد اجتماعيًا أثناء الوباء، يمكن أن تشير إلى “عدم الارتياح مع الاتصال الوثيق ، وهو علامة أخرى على المرض الجسدي أو الضعف”.

ويتابع: “تشير المسافة أيضًا إلى أنه لا يريد إجراء مقارنات اجتماعية مباشرة مع ضيوفه المدعوين … الذين قد يكونون في حالة بدنية أفضل”.

“استخدامه لمكالمات الفيديو للقاء المستشارين هو علامة أخرى على العزلة والخوف.”

4.صعوبة المشي: مرض باركنسون هو اضطراب تنكسي عصبي يؤثر على الحركة، عادة في جانب واحد من الجسم.

قد يهمك أيضاً:

الأعراض تدريجية وتميل إلى البدء بهزة صغيرة تبدأ في اليد أو الأصابع.

في الشهر الماضي، شاركت ممرضة فيديو TikTok عبر الإنترنت للتكهن بصحة الرئيس الروسي.

قال المستخدم في الفيديو: “الممرضات والمهنيين الطبيين، سأريكم مقطع فيديو وهذا هو السبب في أننا يجب أن نشعر بالرعب”.

ثم ظهر مقطع لبوتين يبدو أنه يكافح من أجل المشي، وتعثر قليلاً في ساقه اليمنى قبل أن يقترب من يد ضيف ويصافحه.

وتابعت في الفيديو الذي حصد بسرعة أكثر من مليوني مشاهدة: “أنا ممرضة لذا لا يمكنني التشخيص، لكنني أعرف مرض باركنسون والسكتة الدماغية عندما أراها”.

اقترح آخرون أن موقفه الفضولي في المشي، حيث تظل ذراعه اليمنى ثابتة بجانبه بينما يتأرجح يساره بحرية ، هو ارتداد لتدريبه على KGB (المخابرات الروسية).

تم تعليم الجواسيس الروس اتخاذ موقف “حامل السلاح”، مع إبقاء إصبع الزناد قريبًا من سلاحهم الناري في جميع الأوقات.

5.طاقة منخفضة: يضيف بوسي أن بوتين اليوم يبدو “مقتضبًا ومنخفض الطاقة”.

يقارن خطاباته الأخيرة “بظهوره السابق قبل انتشار الوباء عندما كان أكثر نشاطًا”.

6.ابتسامة غير لائقة: ويضيف الخبير “تكشف لغة جسد بوتين محاولة كبح جماح المشاعر السلبية”.

وأوضح تيكي: “سلوك بوتين غير اللائق المتمثل في الابتسام في وقت خطير قد يشير إلى افتقاره إلى الوعي بين مشاعر العداء تجاه أوكرانيا وواقع السلوك الذي قد يكون له عواقب وخيمة عليه.

“كان هذا النوع من الانفصال من سمات الأشخاص الذين هم على حافة الانهيار والذين يتخذون قرارات متهورة بعيدة عن الواقع والتي تطاردهم فيما بعد.”

7.لعق الشفاه: قول بوسي: “اللعق المتكرر للشفاه يشير أيضًا إلى الجفاف أو الإجهاد”.

إن بوتين هو الذي يبدي ثقة أقل حتى عندما يظهر عدوانية أكبر تجاه الخصوم والمرؤوسين.

8.انفعالات: كان بوتين معروفًا في السابق بسلوكه الجليدي، في الأسابيع الأخيرة، تم تعريف سلوك بوتين من خلال الانفعالات الغاضبة والغريبة، مثل وصف القادة الأوكرانيين بأنهم “نازيون” و “متعاطو المخدرات”، أو إدانة شعبه بأنهم “خونة”.

وقال بول تيلور، الذي كتب في صحيفة بوليتيكو ، إن بوتين دمر صورته على أنه “رجل دولة بدم بارد” من خلال “عمليات التشويش المتلفزة”.

9.التوتر: ويضيف تيتشي أنه يبدو أن الرئيس بوتين يتخلى عن مستويات التوتر لديه في معدل الوميض المفرط.

ويشير إلى “معدل وميض مرتفع بلغ 56” مرة في الدقيقة في مقطع حديث ، مقارنة بالمعدل الطبيعي من 30 إلى 50 مرة في الدقيقة.

في الفيديو، يتجنب بوتين أيضًا نظر المحاور وينظر إلى الأسفل.

اقرأ أيضاً: