تفاصيل جديدة.. بهذه الحيلة يتم جلب الفتيات الأوكرانيات الهاربات من الحرب للعمل بالدعارة في إسرائيل

وطن – كشف موقع “ماكو” الإسرائيلي عن تفاصيل هامة وجديدة حول عملية استغلال بيوت الدعارة والمجرمين في المنظمات الإجرامية في إسرائيل للحرب في أوكرانيا من أجل جلب الشابات اللاتي هربن من الفظائع إلى إسرائيل لإقناعهن بالدعارة.

وأكد الموقع لإسرائيلي بأن أصحاب بيوت الدعارة والمجرمين في المنظمات الإجرامية يعملون على جلب شابات أوكرانيات هربن من القتال للاستفادة من وضعهن الاقتصادي وإقناعهن بالعمل في الدعارة في إسرائيل مقابل الإيجار والطعام وراتب شهري قدره 1500 يورو.

وعلم الموقع من مصادر خاصة أن أصحاب بيوت الدعارة أنفسهم اتصلوا بشابات في العشرينات والثلاثينات من العمر من خلال جهات اتصال وسماسرة في أوكرانيا ومولدوفا للمساعدة في إحضارهن إلى إسرائيل بحجة أن لديهن أقارب في إسرائيل، وذلك بقصد تزويدهن بوثائق مزورة تسمح لهم بدخول البلاد دون الحاجة إلى الإقامة كلاجئين في الفنادق.

وكشف الموقع أنهم يفعلون ذلك من خلال سيدات يعملن في الدعارة الإسرائيلية ، ويتحدثن اللغة الروسية ، من أجل إغواء وصول الفتيات إلى إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتقديمهن على أنهن أقربائهن أو صديقات الطفولة.

وقال مصدر مقرب من هؤلاء القوادين والمجرمين لماكو: “أخبروا روبن أنهم سيعملون كنادلات في المقاهي وعمال نظافة في الفنادق. اتصلوا بالقوادين في أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وكانوا على استعداد لدفع رسوم السمسرة لهم”.

ولفت الموقع إلى أن الشرطة الإسرائيلية على علم بالوضع وتقوم بعمليات تفتيش عديدة في مطار بن غوريون مع سلطة السكان لمنع هذه الظاهرة.

وقال ضابط في مخابرات الشرطة لماكو: “نحن على علم بنوايا القوادين ويتم رصدهم”. . كل وثيقة تعرف على التفاصيل في العمق، وإذا لزم الأمر نقوم باعتقال المتورطين “.

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وردت الشرطة الإسرائيلية على ما أشيع بانها تعلم استخدام واستغلال النساء اللواتي يأتين إلى إسرائيل من أجل الدعارة وتعمل باستمرار على منع الدعارة والإبلاغ عنها.

وقال متحدث باسمها، إنه “إلى جانب منع ظاهرة الدعارة والقضاء عليها، نحن نراقب آثار الحرب ذات الصلة لفحصها عن كثب. وإدراك احتمال أن تحاول العناصر الإجرامية الاستفادة من نقاط الضعف والمصاعب التي يعاني منها اللاجئون القادمون من مناطق النزاع حاليًا “.

الإمارات تستغل الأوكرانيات للعمل في الدعارة

وكانت مصادر قد كشفت لـ”إمارات ليكس” أن الإمارات تستغل محنة الأوكرانيات والنساء النازحات من ساحة الحرب للانخراط في سوق الدعارة المشين في دبي وتل أبيب.

وأكدت ذات المصادر أن عشرات النساء الأوكرانيات ومن جنسيات أخرى تم جلبهن إلى الإمارات مؤخرا. وذلك بموجب التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضحت أيضا أن هؤلاء يتم توزعهن على دبي وتل أبيب مناصفة. من أجل العمل في سوق الدعارة بإشراف شركات سياحية إماراتية وإسرائيلية.

هذا وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القتال في أوكرانيا أدى إلى ظاهرة أخرى مروعة. وهي زيادة الاتجار بالنساء واستجلابهن للعمل في سوق الدعارة في كل من إسرائيل والإمارات.

بينما ذكرت الصحيفة أن شركات متخصصة تستغل محنة الأوكرانيات والنساء النازحات من ساحة الحرب. للانخراط في سوق الدعارة المشين في دبي وتل أبيب.

وأجبر نحو ثلاثة ملايين لاجئ على الفرار من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة بعد الحرب الروسية على البلاد. معظمهم من النساء والأطفال الذين وجدوا أنفسهم في لحظة دون مأوى وملبس وطعام والقدرة على كسب لقمة العيش.

وقد وصل آلاف اللاجئين إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في الأيام الأخيرة. حيث تم الاشتباه في وجود من يستغل هذه الظاهرة المروعة لتغذية سوق الدعارة في إسرائيل والإمارات.

(المصدر: ماكو – ترجمة وطن)

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