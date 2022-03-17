هكذا سيحل مرتزقة من سوريا والشيشان مكان 7000 قتيل من قوات روسيا

وطن – أشار مسؤولون غربيون اليوم، الخميس، إلى أن روسيا قد لا تكون قادرة على شن هجوم شامل على كييف، حيث تعاني قواتها المحبطة من خسائر متزايدة وتتعثر خارج العاصمة الأوكرانية.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن قوات فلاديمير بوتين. تحقق تقدمًا طفيفًا فقط دون تحقيق اختراق استراتيجي كبير في مواجهة المقاومة الأوكرانية “الشرسة والمتحركة”.

وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ما لا يقل عن 7000 جندي روسي قتلوا في الحرب حتى الآن. بينما أصيب 14000 إلى 21000 آخرين.

ويمثل هذا ما يقرب من خُمس القوات التي يقدر عددها بنحو 150 ألف جندي. حشدهم بوتين على الحدود قبل إصدار الأمر بالهجوم قبل 21 يومًا.

وهناك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان قوات الاحتلال الروسي، استيعاب الخسائر الإضافية. التي قد تتكبدها إذا حاولت اقتحام العاصمة المُعدة جيدًا.

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وحذر مسؤولون من استبعاد أمر بوتين بشن هجوم دموي مباشر في محاولة لإنهاء المقاومة الأوكرانية.

لكنهم أشاروا إلى مقتل أربعة من كبار الجنرالات كعلامة على أن الأمور لا تسير على ما يرام. لأن كبار الضباط لن يضطروا عادة إلى التعرض للأذى لتوفير “الإشراف عن كثب” على القوات.

إنهم يتورطون في مستنقع كبير حول كييف. وقالوا إنه لا شك في أن مكاسب صغيرة يتم تحقيقها بشكل تدريجي. لكن المقاومة الأوكرانية شرسة ومتحركة.

كانت التكتيكات التي استخدمها الأوكرانيون فعالة بشكل ملحوظ. إن الهجوم البري غير الحكيم على مدينة معدة جيدًا. مثل كييف سيكون عملاً مكلفًا للغاية.

“هناك نقطة يتعين فيها على روسيا حتى حساب تكلفة الخسائر”.

مرتزقة من سوريا والشيشان

كما أكدت مصادر أن روسيا تسعى إلى تجنيد “قوات إضافية” على شكل مرتزقة من سوريا والشيشان – كما يُنظر إليها على أنها علامة على فشل خططها القتالية.

ودخلت الحرب التي كان يُعتقد أن موسكو تأمل في الفوز بها خلال أيام أسبوعها الرابع، وبينما تواصل القوات الروسية الضربات على أهداف مدنية، فإن الجيش الأوكراني يقاوم بشدة.

تكبدت روسيا خسائر فادحة، حيث استندت الأرقام فقط إلى التأكيد البصري وحده مما يشير إلى أن 1380 مركبة عسكرية روسية إما دمرت (598) أو تضررت (20) أو تم التخلي عنها (211) أو استولت عليها القوات الأوكرانية (551).

وتقدر أوكرانيا أن جيوش الكرملين فقدت أكثر من ذلك بكثير، حيث قالت القوات المسلحة الأوكرانية يوم، الأربعاء، إن أكثر من 13800 جندي روسي قتلوا.

وتشير تقديرات أخرى إلى ارتفاع هذا الرقم ، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن روسيا فقدت ما يصل إلى 28 ألف جندي – بين قتيل وجريح – خلال الأسابيع الثلاثة من القتال في أوكرانيا.

في غضون ذلك، قالت أوكرانيا إن القوات الروسية دمرت مسرحا كانت تحتمي فيه النساء والأطفال في ماريوبول.

وقال مسؤول في مكتب عمدة ماريوبول إن ملجأ من القنابل في المسرح “صمد أمامه” وكان هناك ناجون ، لكن تفاصيل الضحايا ما زالت غير معروفة.

ونفت روسيا قصف المسرح الذي عرضته صور الأقمار الصناعية التجارية كان مكتوبًا على الأرض أمامه كلمة “أطفال” قبل تفجيره.

وهاجمت روسيا أوكرانيا من أربعة اتجاهات ، وأرسلت عمودين هائلين باتجاه كييف من الشمال الغربي والشمال الشرقي ، ودفعت من الشرق بالقرب من ثاني أكبر مدينة في خاركيف، وانتشرت من الجنوب بالقرب من شبه جزيرة القرم.

لكن المخابرات العسكرية البريطانية قالت في تحديث لها يوم، الخميس، إن الغزو توقف إلى حد كبير على جميع الجبهات ، وأن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة من المقاومة الأوكرانية القوية والمنسقة بشكل جيد.

(المصدر: ديلي ميل)

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