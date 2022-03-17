توقيع أشرف بن شرقي مع الأهلي .. مصدر يعلق على الأنباء

وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية حول حقيقة دخول نادي الأهلي المصري، في مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك للتوقيع معه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

ونفت صحفية الوطن سبورت المصرية، نقلاً عن مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري، دخول الأخير في مفاوضات بشأن التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي. وضمه إلى صفوف فريقه مع بداية الموسم المقبل.

مصدر بالأهلي: موسيماني يحسم صفقة أشرف بن شرقي.. وهناك أزمة وحيدة

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وبينت الصحيفة، بأن أحد وكلاء اللاعبين قد تواصل بالفعل مع إدارة التعاقدات داخل نادي الأهلي المصري، وعرض عليهم ضم نجم الزمالك أشرف بن شرقي. الذي ينتهي عقد مع نهاية الموسم الجاري في صفقة حرة بالمجان.

لم يرفض التعاقد مع أشرف بن شرقي

كما وأضافت، ” نادي الأهلي لم يرفض التوقيع مع اللاعب المغربي بل طلب تأجيل النظر في ملفه بالوقت الراهن. إلى حين عقد جلسة مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، وعرض ملف اللاعب عليه خلال تلك الجلسة التي سيعقدها مع لجنة التخطيط بالنادي خلال فترة التوقف الدولي نهاية الشهر الحالي”.

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وأشارت الصحيفة المصرية، ” المسؤولين داخل نادي الأهلي المصري رفضوا الراتب الذي وضعه النجم المغربي، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق المارد الأحمر الموسم المقبل. حيث يرغب اللاعب في الحصول على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد”.

صفقات الأهلي المصري

وتابعت، ” طلب المسؤولين في نادي الأهلي تأجيل ملف ضم المغربي بن شرقي، إلى حين عرضه على المدرب بيتسو موسيماني. ولكن إدارة الأهلي. كما وستضع راتب لن يتجاوز مليون و250 ألف دولار في تلك الصفقة المجانية”.

كما ومن المتوقع أن يطلب المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني من إدارة الأهلي، التعاقد مع أربعة لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

مرتضى منصور في مؤتمر تقديم فيريرا 🗣 "أشرف بن شرقي ماطل معنًا كثيرًا، لذلك لا نريده في الفريق" 😳❌ pic.twitter.com/aujqKlqljO — جول مصر – GOAL (@goaleg) March 13, 2022

ويرغب النجم المغربي اشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، الرحيل عن الفارس الأبيض مع نهاية الموسم الجديد. بعد رفض تجديد عقده خلال الفترة القادمة. وسط العروض المغرية من أندية خليجية ومصرية للتوقيع معه.

يشار إلى أن رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، قد أعلن تجميد تجديد عقود عدد من اللاعبين. وهم الحارس محمد أبو جبل، وطارق حامد، عمر السعيد، محمد أوناجم، وأشرف بن شـرقي حتى نهاية الموسم وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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