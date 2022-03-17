رياضة

توقيع أشرف بن شرقي مع الأهلي .. مصدر يعلق على الأنباء

الأهلي المصري ينتظر المدرب موسيماني لعرض ملف ضم المغربي بن شرقي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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أشرف بن شرقي وحقيقة التفاوض مع الأهلي المصري watanserb.com
أشرف بن شرقي وحقيقة التفاوض مع الأهلي المصري

وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية حول حقيقة دخول نادي الأهلي المصري، في مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك للتوقيع معه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

ونفت صحفية الوطن سبورت المصرية، نقلاً عن مصدر مقرب من نادي الأهلي المصري، دخول الأخير في مفاوضات بشأن التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي. وضمه إلى صفوف فريقه مع بداية الموسم المقبل.

وبينت الصحيفة، بأن أحد وكلاء اللاعبين قد تواصل بالفعل مع إدارة التعاقدات داخل نادي الأهلي المصري، وعرض عليهم ضم نجم الزمالك أشرف بن شرقي. الذي ينتهي عقد مع نهاية الموسم الجاري في صفقة حرة بالمجان.

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لم يرفض التعاقد مع أشرف بن شرقي

كما وأضافت، ” نادي الأهلي لم يرفض التوقيع مع اللاعب المغربي بل طلب تأجيل النظر في ملفه بالوقت الراهن. إلى حين عقد جلسة مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، وعرض ملف اللاعب عليه خلال تلك الجلسة التي سيعقدها مع لجنة التخطيط بالنادي خلال فترة التوقف الدولي نهاية الشهر الحالي”.

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وأشارت الصحيفة المصرية، ” المسؤولين داخل نادي الأهلي المصري رفضوا الراتب الذي وضعه النجم المغربي، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق المارد الأحمر الموسم المقبل. حيث يرغب اللاعب في الحصول على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد”.

صفقات الأهلي المصري

وتابعت، ” طلب المسؤولين في نادي الأهلي تأجيل ملف ضم المغربي بن شرقي، إلى حين عرضه على المدرب بيتسو موسيماني. ولكن إدارة الأهلي. كما وستضع راتب لن يتجاوز مليون و250 ألف دولار في تلك الصفقة المجانية”.

كما ومن المتوقع أن يطلب المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني من إدارة الأهلي، التعاقد مع أربعة لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويرغب النجم المغربي اشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، الرحيل عن الفارس الأبيض مع نهاية الموسم الجديد. بعد رفض تجديد عقده خلال الفترة القادمة. وسط العروض المغرية من أندية خليجية ومصرية للتوقيع معه.

يشار إلى أن رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، قد أعلن تجميد تجديد عقود عدد من اللاعبين. وهم الحارس محمد أبو جبل، وطارق حامد، عمر السعيد، محمد أوناجم، وأشرف بن شـرقي حتى نهاية الموسم وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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