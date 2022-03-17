مروع .. قذيفة دبابة روسية تحول مسناً إلى أشلاء في ماريوبول (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مروع يظهر قيام دبابة وهي تقتل رجلاً أوكرانيًا مسنًا يسير في أحد شوارع مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

ويُظهر مقطع الفيديو مدنيًا يسير في شارع فارغ في المدينة ، قبل أن تفتح مركبة عسكرية روسية النار وتقتل الرجل.

وتظهر اللقطات، التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل ، أولاً دبابة روسية متمركزة بين ما يبدو أنه بقايا مبنى مدني مدمر.

وبعد ذلك ، يتوسع الفيديو بشكل أوسع ويظهر المدني، الذي يُعتقد أنه رجل مسن ، يسير بهدوء على الجانب الآخر من الشارع – دون أن يقوم بأي محاولة للاختباء أو إظهار أي عدوان.

وبعد ذلك أطلقت الدبابة الروسية النار، مما أدى إلى مقتل المواطن على الفور حيث أصابت القذيفة المبنى الواقع خلفه مباشرة ، مما أدى إلى انفجار اللهب والدخان.

وقالت وحدة كتيبة آزوف الأوكرانية ، التي نشرت الشريط: ‘لقطات قاسية لمقتل أحد سكان ماريوبول بواسطة ناقلات روسية”.

وأضافت “لفت الرجل المسن الانتباه إلى نفسه حتى لا يُطلق عليه الرصاص ، وأطلق شرير بوتين النار على رجل مدني أعزل. هذا ما يشبه “العالم الروسي”.

مدينة ماريوبول المحاصرة

كانت ماريوبول واحدة من أكثر المدن تضرراً في أوكرانيا. حيث تتعرض المدينة لوابل شبه مستمر من القنابل الروسية.

وقال مجلس المدينة إن القوات الروسية قصفت مسرحا في المدينة كان يحتمي به مئات المدنيين ، بينهم أطفال ، يوم الأربعاء.

وقال المسؤولون إنه من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم على مسرح ماريوبول دراما لأن قصف المناطق السكنية مستمر في المدينة. مما يعني أن رجال الإنقاذ لا يمكنهم الوصول إلى من تحت الأنقاض.

وقال مجلس المدينة إنه بعد القصف الروسي ، انهار الجزء الأوسط من المسرح وسدت الأنقاض مدخل الملجأ الموجود داخل المبنى.

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كما استهدفت الهجمات الصاروخية الروسية قافلة من الأشخاص الفارين من ماريوبول. مما أسفر عن مقتل مدنيين ، بينهم أطفال ، بعد أن استهدفت ضربات سابقة مركزًا قريبًا للنازحين. ولم يعرف بعد عدد القتلى في القصف.

وقال الجيش الأوكراني إن المدنيين كانوا يسافرون من ماريوبول إلى مدينة زابوريجيه عبر ممر إنساني – يفترض أنه ممرات آمنة للمواطنين للفرار – عندما أطلقت القوات الروسية النار عليهم.

وأظهرت صورة من مكان القصف سيارة محترقة وبابها محطم.

فرار المدنيين من ماريوبول

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أكثر من 28800 مدني تمكنوا من الفرار من ماريوبول عبر عدة ممرات إنسانية. لكن الآلاف ما زالوا عالقين في المدينة.

وجاء إجلاء المدنيين في ماريوبول في الوقت الذي جددت فيه القوات الروسية قصفها للمدينة الساحلية ، حيث يكافح مئات الآلاف من المدنيين للبقاء على قيد الحياة دون تدفئة وطعام ومياه نظيفة.

واعتقلت القوات الروسية في ماريوبول 400 شخص من منازل مجاورة للمستشفى الثاني بالمدينة ، إلى جانب 100 طبيب ومريض كانوا بالفعل بالداخل ، وترفض السماح لهم بالمغادرة ، وفقًا لحاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

وفشلت القوافل الإنسانية مرة أخرى في الوصول إلى ماريوبول بسبب الهجوم الروسي لكنها تمكنت من إيصال المساعدات وإقامة ممرات إجلاء من منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.

ووصل رئيس الصليب الأحمر ، الذي ساعد في تنظيم عمليات الإجلاء. إلى كييف يوم الأربعاء للضغط من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا – وهي أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك ، أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة الروس بوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا في خطوة تهدف إلى زيادة عزلة موسكو على المسرح العالمي.

ورفعت كييف قضية أمام محكمة العدل الدولية فور أمر بوتين رجاله بالهجوم في 24 فبراير. قائلاً إن تبريره – أن الإبادة الجماعية كانت ترتكب في دونباس – لا أساس لها من الصحة وتنتهك القانون الدولي.

وحكم القضاة لصالح أوكرانيا ، وأمروا روسيا بسحب قواتها ووقف هجمات القوات التي تدعمها – في إشارة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وليس للمحكمة سلطة تنفيذ الحكم ومن المرجح أن يتجاهله فلاديمير بوتين. لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر من أن القيام بذلك “سيعزل روسيا أكثر” عن الدول الأخرى.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

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