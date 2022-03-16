هل وضع السكر في الشاي يومياً يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً؟

وطن – نشرت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، مقالا تحدثت فيه عن مضار إضافة السكر إلى الشاي.

في الحقيقة، يرغب الكثير من الناس بدء يومهم بكوب شاي “صحي”. إلا أنهم يضيفوا من ملعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وهذا يمكن أن يشكل خطورةً على صحتهم.

شرب كوب من الشاي المحلى

وبحسب ترجمة “وطن”، نقلا عن الأطباء وخبراء التغذية. فإن كوبا واحدا من الشاي المحلى بالسكر يوميًا، يزيد بشكل خطير من فرص إصابتك بمرض خطير.

في سياق ذلك، تعد المشروبات السكرية مثل الشاي الحلو، من بين أهم العوامل المساهمة في المشاكل الصحية. مثل؛ السمنة والسكري والمشاكل الصحية الأخرى، وفقا لما أشار إليه خبير التغذية الإسباني”بيث تشيودو”.

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في الحقيقة، أظهرت دراسة نشرت على موقع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. أن تقليل استهلاك المشروبات السكرية يرتبط، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وليس من الضروري استبعاد الشاي والقهوة تماما من النظام الغذائي، ولكن من الأفضل تناولهما بدون سكر. لذلك من الجيد تعلم كيفية تعويد حاسة التذوق لديك على النكهة الطبيعية لكل مشروب، دون إضافة محليات من أي نوع.

وإذا كان الأمر صعبًا حقًا، فمن الأفضل استخدام بدائل السكر، مثل نبتة ستيفيا السكرية أو مادة الريسفيراترول. وهي أحد المكونات الموجودة في العنب.

من الصعب التخلي عن مشروب حلو تماما، لا سيما إذا كنت معتادا على ذلك. بيد أنه يمكنك شرب الشاي غير المحلى بصفة تدريجية، أي تستطيع تقليل وضع السكر في الشاي شيئًا فشيئًا. وبمرور الوقت، سوف يتلاشى الاعتماد على المشروب السكري.

ليس فقط الشاي الحلو العادي “محلي الصنع”، يعتبر ضارًا، ولكن أيضًا المشروبات الباردة الجاهزة والمشتراة من المتجر. يحتوي بعضها على 48 جراما من السكر لكل زجاجة، وهو ما يمثل 96٪ من القيمة اليومية.

ولهذا، ينصح خبراء التغذية بتعلم كيفية شرب الشاي بدون سكر على الإطلاق. وكحلّ أخير، يمكنك إضافة القليل من العسل.

المصدر: (لا فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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