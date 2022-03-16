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هل وضع السكر في الشاي يومياً يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً؟

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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هل وضع السكر في الشاي يوميا يمكن أن يسبب مرضاً خطيراً؟ watanserb.com
تعد المشروبات السكرية من أهم العوامل المساهمة في المشاكل الصحية

وطن – نشرت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، مقالا تحدثت فيه عن مضار إضافة السكر إلى الشاي.

في الحقيقة، يرغب الكثير من الناس بدء يومهم بكوب شاي “صحي”. إلا أنهم يضيفوا من ملعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، وهذا يمكن أن يشكل خطورةً على صحتهم.

شرب كوب من الشاي المحلى

وبحسب ترجمة “وطن”، نقلا عن الأطباء وخبراء التغذية. فإن  كوبا واحدا من الشاي المحلى بالسكر يوميًا، يزيد بشكل خطير من فرص إصابتك بمرض خطير.

في سياق ذلك، تعد المشروبات السكرية مثل الشاي الحلو، من بين أهم العوامل المساهمة في المشاكل الصحية. مثل؛ السمنة والسكري والمشاكل الصحية الأخرى، وفقا لما أشار إليه خبير التغذية  الإسباني”بيث تشيودو”.

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في الحقيقة، أظهرت دراسة نشرت على موقع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. أن تقليل استهلاك المشروبات السكرية يرتبط، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وليس من الضروري استبعاد الشاي والقهوة تماما من النظام الغذائي، ولكن من الأفضل تناولهما بدون سكر. لذلك من الجيد تعلم كيفية تعويد حاسة التذوق لديك على النكهة الطبيعية لكل مشروب، دون إضافة محليات من أي نوع.

وإذا كان الأمر صعبًا حقًا، فمن الأفضل استخدام بدائل السكر، مثل نبتة ستيفيا السكرية أو مادة الريسفيراترول. وهي أحد المكونات الموجودة في العنب.

من الصعب التخلي عن مشروب حلو تماما، لا سيما إذا كنت معتادا على ذلك. بيد أنه يمكنك شرب الشاي غير المحلى بصفة تدريجية، أي تستطيع تقليل وضع السكر في الشاي شيئًا فشيئًا. وبمرور الوقت، سوف يتلاشى الاعتماد على المشروب السكري.

ليس فقط الشاي الحلو العادي “محلي الصنع”، يعتبر ضارًا، ولكن أيضًا المشروبات الباردة الجاهزة والمشتراة من المتجر. يحتوي بعضها على 48 جراما من السكر لكل زجاجة، وهو ما يمثل 96٪ من القيمة اليومية.

ولهذا، ينصح خبراء التغذية بتعلم كيفية شرب الشاي بدون سكر على الإطلاق. وكحلّ أخير، يمكنك إضافة القليل من العسل.

المصدر: (لا فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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