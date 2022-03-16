الموت يُغيب الفنانة العمانية شمعة محمد أثناء تصويرها عملاً درامياً في السعودية

وطن – توفيت الفنانة العمانية الشهيرة، شمعة محمد، عن عمر يناهز الـ64 عاماً، أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية في السعودية.

توفيت أثناء التصوير

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن شمعة محمد توفيت إثر سكتة قلبية مفاجئة، حين كانت تصور عملاً درامياً في العاصمة الرياض لصالح قناة “إم بي سي”.

وفاة الفنانة العُمانية #شمعة_محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش.#العمانية pic.twitter.com/rxg2tF69vZ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 16, 2022

ونعى العديد من المشاهير وفاة شمعة، فكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر “تويتر”: “وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت”.

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انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانه العمانيه شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . الاعمال ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين🙏🏻لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت #شمعه_محمد pic.twitter.com/KOwnaYnD1B — مي العيدان (@mayal3eidan) March 16, 2022

مشاهير ينعون شمعة محمد

وكتب فيصل العامري: ” وانطفأت شمعة الفن والطيبة والانسانية العزيزة الغالية ” ام قيس ” رحمة الله عليك واول من أمن بي في الاخراج ووقف بجانبي .. سأفتقدك كثيرا وسأفتقد حروفك الايجابية ومكانك خالي في أسئلة معلقة “.

وانطفأت شمعة الفن والطيبة والانسانية

العزيزة الغالية " ام قيس "

رحمة الله عليك واول من أمن بي في الاخراج ووقف بجانبي ..

سأفتقدك كثيرا وسأفتقد حروفك الايجابية

ومكانك خالي في أسئلة معلقة .. #شمعه_محمد pic.twitter.com/nQrvNjIojZ — فيصل العامري (@faisalalamri_17) March 16, 2022

ونعاها كذلك حسين الوالي، معقبا: “وانطفأت #شمعة من شموع الفنان العُماني الجميل الأصيل . إنا لله وإنا إليه راجعون”.

https://twitter.com/5husseinfaiz/status/1503994637610106882

وكتب جاسم الشكيلي: ” رحمة الله عليها إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحمة الله عليها إنا لله وإنا إليه راجعون #شمعه_محمد — د . جاسم بن محمد الشكيلي (@DrShukali) March 16, 2022

وقال الإعلامي العماني محمد الذهلي: ” شمعة الفن العماني الفنانة #شمعه_محمد نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يغمّد روحها الجنة. كل التعازي لذوي الفنانة”.

شمعة الفن العماني الفنانة #شمعه_محمد نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يغمّد روحها الجنة.

كل التعازي لذوي الفنانة. pic.twitter.com/5OHx5xnvWP — محمد الذهلي (@mr_mh101) March 16, 2022

وعبرت الفنانة العمانية فخرية خميس، عن صدمتها برحيل زميلتها، وكتبت: ” إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يرحمك ويغفر لك فقيدتنا الغالية الأخت العزيزة شمعة محمد، أم قيس”.

وزادت: “اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار . … اللـهـم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار “.

من هي شمعة محمد؟

ولدت الفنانة العمانية شمعة في الكويت، ودرست بين الكويت والبحرين.

وكانت بدايتها الفنية في عام 1975، بينما بدايتها الفعلية في عام 2000 حيث شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وفي عام 2006، ارتدت شمعة. وهي متزوجة من محمد سبيل ولها منه من الأبناء سوسن، سيما، قيس، قيصر.

المصدر: (وطن – متابعات)

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