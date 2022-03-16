حياتنا

الموت يُغيب الفنانة العمانية شمعة محمد أثناء تصويرها عملاً درامياً في السعودية

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 2 دقائق
الموت يُغيب الفنانة العمانية شمعة محمد أثناء تصويرها عملاً درامياً في السعودية watanserb.com
شمعة محمد

وطن – توفيت الفنانة العمانية الشهيرة، شمعة محمد، عن عمر يناهز الـ64 عاماً، أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية في السعودية.

توفيت أثناء التصوير

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن شمعة محمد توفيت إثر سكتة قلبية مفاجئة، حين كانت تصور عملاً درامياً في العاصمة الرياض لصالح قناة “إم بي سي”.

ونعى العديد من المشاهير وفاة شمعة، فكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر “تويتر”: “وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت”.

قد يهمك أيضا:

مشاهير ينعون شمعة محمد

وكتب فيصل العامري: ” وانطفأت شمعة الفن والطيبة والانسانية العزيزة الغالية ” ام قيس ” رحمة الله عليك واول من أمن بي في الاخراج ووقف بجانبي .. سأفتقدك كثيرا وسأفتقد حروفك الايجابية ومكانك خالي في أسئلة معلقة “.

ونعاها كذلك حسين الوالي، معقبا: “وانطفأت #شمعة من شموع الفنان العُماني الجميل الأصيل . إنا لله وإنا إليه راجعون”.

https://twitter.com/5husseinfaiz/status/1503994637610106882

وكتب جاسم الشكيلي: ” رحمة الله عليها إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الإعلامي العماني محمد الذهلي: ” شمعة الفن العماني الفنانة #شمعه_محمد نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يغمّد روحها الجنة. كل التعازي لذوي الفنانة”.

وعبرت الفنانة العمانية فخرية خميس، عن صدمتها برحيل زميلتها، وكتبت: ” إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يرحمك ويغفر لك فقيدتنا الغالية  الأخت العزيزة شمعة محمد، أم قيس”.

وزادت: “اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار . … اللـهـم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار “.

من هي شمعة محمد؟

ولدت الفنانة العمانية شمعة في الكويت، ودرست بين الكويت والبحرين.

وكانت بدايتها الفنية في عام 1975، بينما بدايتها الفعلية في عام 2000 حيث شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وفي عام 2006، ارتدت شمعة. وهي متزوجة من محمد سبيل ولها منه من الأبناء سوسن، سيما، قيس، قيصر.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا:

 

الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى