إشارة لابورتا تحسم الجدل بشأن تفاوض برشلونة مع هالاند (فيديو)

وطن – حسم رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، الجدل المثار بشأن قرب إدارة الفريق الكتالوني من التوقيع مع النجم النرويجي إرلينغ هولاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيف المقبل.

إشارة لابورتا وحسم التفاوض مع هالاند

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة عدد من مشجعي البلوغرانا رئيس النادي لابورتا بالتعاقد مع النجم النرويجي هالاند. ليرد بإشارة بيده قائلاً لهم: ” ليس هناك أموال”. لتضحك الجماهير على إجابة لابورتا بشأن إبرام تلك الصفقة.

لابورتا عند مطالبته من بعض الجماهير بالتعاقد مع هالاند ، أشار و قال لهم :" ليس هناك أموال " 😳😳😳🚨🚨 pic.twitter.com/zXk64g0QQj — COPE (@COPE_AR) March 14, 2022

ويعاني نادي برشلونة من انتكاسة اقتصادية وتراكم الديون عليه، والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار. وفق ما تحدث به رئيس النادي لابورتا أواخر العام الماضي.

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الاستغناء عن ميسي وغريزمان

كما وانعكست تلك الأزمة المالية بالاستغناء عن الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي رحل الموسم الماضي عن صفوف الفريق الكتالوني إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة بالمجان. إلى جانب إعادة أنطوان غريزمان إلى صفوف ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وأبرم نادي برشلونة مع العديد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي الشباب، من أجل بناء المشروع الرياضي لفريق الكامب نو الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث كان من أبرزهم التعاقد مع فيران توريس، أوباميانج. أداما تراوري، بالإضافة إلى عودة البرازيلي داني ألفيس في صفقات حرة مجانية.

وعلى الرغم من التقارير الصحفية التي تتحدث عن مفاوضات نادي برشلونة للتوقيع مع النجم النرويجي إرلينغ هولاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلى جانب العديد من الأندية الأوروبية المتنافسة. التي أبرزها مانشستر سيتي و ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

لكن هذا الأمر يبدو صعباً على نادي برشلونة والإدارة الحالية، في دفع الشرط الجزائي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى عمولات أخرى قد تتجاوز 100 مليون يورو من أجل إتمام تلك الصفقة.

يشار إلى أن فريق برشلونة يواصل سكة انتصاراته. في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث من الترتيب برصيد 51 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد. برصيد 66 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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