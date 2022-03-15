مستشار عمدة “ماريوبول” يكشف حجم الدمار .. مقتل 20 ألف شخص والجثث تدفن في الساحات!

وطن – في تصريحات تكشف عن حجم الدمار الكارثي الذي لحق في المدينة جراء القصف الروسي، كشف مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية أن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص، موضحا أنه يتم دفت الموتى في الساحات والشوارع.

وأكد مستشار عمدة ماريوبول أن 80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة. لافتا إلى أن الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة وأن آخر مصدر للمياه توقف قبل أيام.

عاجل | مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية: عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص وندفن الموتى في الساحات والشوارع — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 15, 2022

القتلى في ماريوبول منذ الاجتياح الروسي

ويأتي هذا الكشف عن عدد أرقام الضحايا بعد يوم واحد فقط من قول مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أرتستوفيتش، إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى “أرقام من إدارة المدينة”. واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب برويل، الاثنين، إن أكثر من 2400 مدني قتلوا في مدينة ماريوبول الأوكرانية الجنوبية، منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت الشهر الماضي.

الوضع الإنساني

وقالت المنظمة غير الحكومية “أطباء بلا حدود” أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 16 يوما. وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع “شبه ميئوس منه”.

وأضافت أن “مئات الآلاف من الأشخاص” يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة.

وقد ترك عدد من الجثث في الشوارع وتم حفر مقبرة جماعية كبيرة لأخرى، وفي الأيام الأخيرة، شوهد سكان يتشاجرون من أجل الطعام.

قد يهمك أيضا

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “العدو ما زال يغلق ماريوبول”. موضحا أن “القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعداتنا الى المدينة”، ووعد بالقيام بمحاولة جديدة لإيصال مواد غذائية ومياه وأدوية.

وقال ستيفن كورنيش رئيس منظمة أطباء بلا حدود-سويسرا وأحد منسقي عمل المنظمات غير الحكومية في أوكرانيا. في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن “الحصار ممارسة من العصور الوسطى” محظورة بموجب قوانين الحرب الحديثة.

من جهته أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة مرفقة بصورة حفرة أن “ماريوبول المحاصرة هي حاليا أسوأ كارثة إنسانية على هذا الكوكب. قتل 1582 مدنيا في 12 يوما ودفنوا في حفر جماعية مثل هذه”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا