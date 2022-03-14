كيف تُوقف غزو النمل في المنزل؟

وطن- سواء كان ذلك في المنزل أو في الحديقة، يمكن أن يهجم النمل على منزلك سريعا بشكل يفقدك السيطرة عليها. لذلك، في حالة وجودها في مكان ما، من الضروري القضاء عليها لتجنب الضرر. ويمكن أن يكون ذلك؛ من خلال استخدام البخاخات أو المحاليل الطبيعية أو حتى المبيدات الحشرية. كما يمكن إيجاد حلول مختلفة أيضاً لوقف الغزو.

كيف تتخلص من النمل من المنزل

لأن النمل يعيش في مستعمرات، فإن وجوده في المنزل يمكن أن يتحول بسرعة إلى غزو. ولأسباب صحية يُنصح بإيقاف تكاثر الحشرات، وباختيار الاستبعاد عوضاً عن القتل الجماعي.

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ما معنى غزو النمل للبيت او الشقة؟

في الحقيقة، يدخل النمل المنازل والشقق؛ لأنهم ينجذبون إلى الطعام والفتات المتناثر، في كل مكان وحتى النفايات ذات الرائحة الكريهة. ناهيك أنه من المحتمل أن يجذبهم المطبخ الذي لا تتم صيانته بشكل جيد، أو أسطح المطبخ، الذي يوجد فيه بقايا الطعام، أو القمامة الفائضة.

لتجنب غزو النمل، من الضروري تنظيف منزلنا بانتظام، وخاصة المطبخ. وإذا كان الضرر بالغاً، فيجب القضاء عليه.

استخدم المنتجات اليومية والحلول الطبيعية للقضاء على النمل

يعتبر النمل عاملا مساعداً للمحافظة على الحديقة والمنزل، ويقضي على مستعمرات المن ويهاجم أيضاً الذباب والعناكب. بيد أنه عندما يستوطن على نطاق واسع في المنزل، ينبغي اتخاذ قرارات للقضاء عليه. ومن بين أحد الخيارات الموصى بها هو استخدام الحلول الطبيعية، وهي كالآتي كما ترجمت “وطن” عن صحيفة “لافيدا لوثيدا” الإسبانية:

خل

يعتبر الخل الكحولي أو الخل الأبيض سلاحًا رائعًا في مكافحة النمل.

ببساطة قم بنقع إسفنجة واستخدمها لتنظيف أسطح المطبخ.

يوصى أيضًا برش الخل على حواف النوافذ وعتبات النوافذ. في حالة غزو النمل للخزائن، يجب وضع وعاء صغير به خل.

استخدام الطباشير لصد النمل

لمنعهم من اقتحام المنزل، يجب عمل خط سميك من الطباشير في أماكن حركة النمل (خارج الباب الأمامي للمنزل، أمام نوافذ الشرفة أو الشرفة …).

البن المطحون

هذا الحل مناسب لمحاربة النمل داخل المنزل وخارجه. للقيام بذلك، تحتاج إلى بودرة القهوة ووضع طبقة جيدة في الأماكن المناسبة. بهذه الطريقة سيَختفي النمل.

ليمون

تساعد هذه الفاكهة الحمضية أيضًا في إبعاد الحشرات. يُنصح بعصر ليمونة وسكب العصير في المناطق، التي تسمح لها بدخول المنزل، أمام الابواب على سبيل المثال، وترك قشور الليمون هناك.

لافندر لطردهم بعيدا

حتى يهرب النمل، يجب وضع باقات من الخزامى عند مدخل المنزل. يمكن أيضًا استخدام زيت اللافندر الأساسي.

للقيام بذلك، يجب عليك خلط 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع 10 قطرات من زيت النعناع الأساسي. أضف نصف لتر من الكحول 40 درجة، وانقل الخليط إلى زجاجة بخاخة ثم رش المناطق الموبوءة بالنمل.

مسحوق الأرض دياتومي

هذا المنتج طبيعي تمامًا، يتكون من اللون الأبيض أو البني، ويتركز فيه أصداف الطحالب الدقيقة. ما يسمح بمكافحة فعالة للحشرات، خاصة تلك التي تزحف مثل النمل.

للاستفادة من مزاياها، قم ببساطة بصب التراب الدياتومي في الأماكن، التي تمر فيها الحشرات أو في حواف الأبواب والنوافذ…

الماء والمنظفات والكحول المنزلي

يساعد مزيج هذه المنتجات الثلاثة على طرد النمل. يتكون التحضير من خلط نصف لتر من الماء مع ملعقة صغيرة من سائل غسيل الأطباق وملعقة صغيرة من الكحول بدرجة 90 درجة. يجب سكب هذا المحلول في زجاجة رذاذ لاستخدامه في الأماكن التي تمر فيها الحشرات.

المصدر: (لافيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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