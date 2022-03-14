الهدهد

“قاذفة الجحيم” الروسية ترعب الجيش الأوكراني في سماء كييف بعد تنفيذ أولى مهامها في الحرب (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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قاذفة الجحيم الروسية watanserb.com
طائرة "سو-34" المعروفة باسم "قاذفة الجحيم"

وطن – لأول مرة منذ بدء الحرب على أوكرانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر دخول طائرة “سو-34” المعروفة باسم “قاذفة الجحيم” إلى حلبة العمليات. حيث قاومت البنية التحتية العسكرية التابعة لوحدات “القوميين الأوكرانيين”، حسب قولها.

ووفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فقد قامت القاذفة الروسية باستهداف البنية التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستخدمت المقاتلات القاذفة “سو-34” قنابل “كاب – 500” فائقة الدقة وصواريخ “خا – 29 إل” الموجهة بالليزر حيث تعد “سو – 34” من أقوى المقاتلات – القاذفات في الجيش الروسي.

يشار إلى أن “سو – 34” تعتبر مقاتلة وطائرة هجومية وقاذفة في آن واحد، يسمونها في الغرب “بطة الجحيم القاتلة” لأن شكل قمرة القيادة يشبه رأس البطة.

وتحتوي سو-34، المصممة استنادا إلى مقاتلة التفوق الجوي Su-27 Flanker. على قمرة قيادة مدرعة مع مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها المكون من شخصين: القائد ومساعد الطيار.

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وتم تصميم سو-34 بشكل أساسي للنشر التكتيكي ضد الأهداف البرية والبحرية (القصف التكتيكي / الهجوم / أدوار الاعتراض، بما في ذلك ضد الأهداف الصغيرة والمتحركة) في المهام الفردية والجماعية في النهار والليل. في ظل ظروف مناخية مواتية وسيئة وفي بيئة معادية ، وكذلك للاستطلاع الجوي.

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تشتمل الأسلحة غير الموجهة التي تحملها هذه طائرة سو – 34 قنابل FAB-500T و BETAB-500ShP و ODAB-500PM و OFAB-250-270 و ODAB-100-120 و P-50T. بالإضافة إلى صواريخ S-8OM و S-8BM و S-13OF و S-8KOM و S-25OFM-PU. تشتمل الأسلحة الموجهة أو الذكية التي تحملها الآتي: صواريخ جو-جو R-27R1 (ER1) و R-27T1 (ET1) و R-73E و RVV-AE. صواريخ جو – أرض Kh-59ME و Kh-31A و Kh-31P و Kh-29T (TE) و Kh-29L و S-25LD. KAB-500Kr ، KAB-500L ، KAB-1500KR ، KAB-1500L LGBs ؛ و RBK-500 SPBE-D العنقودية. تم تجهيز Su-34 أيضًا بمدفع GSh-301 عيار 30 ملم مع 150 طلقة.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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