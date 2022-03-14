“قاذفة الجحيم” الروسية ترعب الجيش الأوكراني في سماء كييف بعد تنفيذ أولى مهامها في الحرب (شاهد)

وطن – لأول مرة منذ بدء الحرب على أوكرانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر دخول طائرة “سو-34” المعروفة باسم “قاذفة الجحيم” إلى حلبة العمليات. حيث قاومت البنية التحتية العسكرية التابعة لوحدات “القوميين الأوكرانيين”، حسب قولها.

ووفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فقد قامت القاذفة الروسية باستهداف البنية التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستخدمت المقاتلات القاذفة “سو-34” قنابل “كاب – 500” فائقة الدقة وصواريخ “خا – 29 إل” الموجهة بالليزر حيث تعد “سو – 34” من أقوى المقاتلات – القاذفات في الجيش الروسي.

يشار إلى أن “سو – 34” تعتبر مقاتلة وطائرة هجومية وقاذفة في آن واحد، يسمونها في الغرب “بطة الجحيم القاتلة” لأن شكل قمرة القيادة يشبه رأس البطة.

وتحتوي سو-34، المصممة استنادا إلى مقاتلة التفوق الجوي Su-27 Flanker. على قمرة قيادة مدرعة مع مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها المكون من شخصين: القائد ومساعد الطيار.

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وتم تصميم سو-34 بشكل أساسي للنشر التكتيكي ضد الأهداف البرية والبحرية (القصف التكتيكي / الهجوم / أدوار الاعتراض، بما في ذلك ضد الأهداف الصغيرة والمتحركة) في المهام الفردية والجماعية في النهار والليل. في ظل ظروف مناخية مواتية وسيئة وفي بيئة معادية ، وكذلك للاستطلاع الجوي.

تشتمل الأسلحة غير الموجهة التي تحملها هذه طائرة سو – 34 قنابل FAB-500T و BETAB-500ShP و ODAB-500PM و OFAB-250-270 و ODAB-100-120 و P-50T. بالإضافة إلى صواريخ S-8OM و S-8BM و S-13OF و S-8KOM و S-25OFM-PU. تشتمل الأسلحة الموجهة أو الذكية التي تحملها الآتي: صواريخ جو-جو R-27R1 (ER1) و R-27T1 (ET1) و R-73E و RVV-AE. صواريخ جو – أرض Kh-59ME و Kh-31A و Kh-31P و Kh-29T (TE) و Kh-29L و S-25LD. KAB-500Kr ، KAB-500L ، KAB-1500KR ، KAB-1500L LGBs ؛ و RBK-500 SPBE-D العنقودية. تم تجهيز Su-34 أيضًا بمدفع GSh-301 عيار 30 ملم مع 150 طلقة.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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