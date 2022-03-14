خطوة قد تدمر علاقاتها مع روسيا.. إسرائيل تعلن: سنطبق العقوبات الغربية ضد موسكو

وطن – في خطوة قد تسبب توترا حقيقيا بين إسرائيل وروسيا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن إسرائيل ستمتثل للعقوبات الدولية ضد روسيا.

وقال “لبيد” وفقا لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن إسرائيل لن تكون قادرة على الالتفاف على العقوبات.

وقال لبيد: “لن تكون إسرائيل طريقا لتجاوز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا”.

وأوضح أن “وزارة الخارجية تنسق الموضوع مع شركاء بما في ذلك بنك إسرائيل ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد ، وسلطة المطارات ، ووزارة الطاقة ، وغيرها.”

وأضاف أن وزارة الخارجية والهيئات الأخرى لديها فريق مشترك لفحص العقوبات الغربية ، والتي لها صلة بإسرائيل لضمان عدم استخدام الدولة للتحايل عليها. في حين أشار متحدث باسم لبيد إن من بين العقوبات المعنية المالية والجوية ، رغم أن وزارة الخارجية رفضت تقديم قائمة.

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وواجه تعاون إسرائيل مع العقوبات تمحيصًا في ضوء وجود علاقات قوية مع إسرائيل أيضًا لبعض الأوليغارشية التي تربطها علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحلقت طائرة تابعة لحكم الأوليغارشية الروسي رومان أبراموفيتش الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية من موسكو إلى مطار بن غوريون يوم الأحد. حيث أن أبراموفيتش هدف للعقوبات الغربية على روسيا ولا يمكنه دخول المملكة المتحدة حيث عاش في السنوات الأخيرة.

كما أنه متبرع رئيسي للمستشفيات والمؤسسات الإسرائيلية الأخرى. حيث علقت “ياد فاشيم” شراكتها مع “أبراموفيتش” الأسبوع الماضي ، والتي تضمنت تبرعًا بعشرات الملايين من الدولارات.

كما أشاد رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، يوم الاثنين ، أندريه يرماك. بجهود إسرائيل للتوسط بين بلاده وروسيا.

وطلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من رئيس الوزراء نفتالي بينيت العمل كوسيط بين أوكرانيا وروسيا. واقترح أن تستضيف القدس قمة سلام. تحدث بينيت مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بشكل منفصل ، عدة مرات منذ اندلاع الحرب. وسافر إلى موسكو وبرلين للمساعدة في جهود الوساطة.

(المصدر: جيروزاليم بوست – ترجمة وطن)

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