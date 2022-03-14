أيها النازيون لقد اقتربنا منكم.. “قاديروف” يصل أوكرانيا استعدادا لاقتحام العاصمة “كييف” (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه نشر على وسائل إعلام شيشانية، يظهر وصول الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قاديروف إلى أوكرانيا، حيث ظهر “قاديروف” متوسطا جنوده الذين يشاركون في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “قاديروف” وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا، حيث تتمركز قواته قرب العاصمة الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع القوات الروسية.

وبحسب الحديث المتبادل بين “قاديروف” والقادة العسكريين يظهر أنه يتواجد على بعد سبعة كيلو مترات من العاصمة الأوكرانية كييف.

الرئيس الشيشاني قديروف يصل الى اوكرانيا، ويشرف على عمليات القوات الخاصة الشيشانية التي تحارب الى جانب روسيا. pic.twitter.com/V3TcjLH5vg — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 13, 2022

وفور تداول الفيديو، علّق رمضان قاديروف على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل. مشيرا إلى أن المستشارين الأجانب يدربون الأوكرانيين بطرق عفا عليها الزمن.

وقال قديروف عبر “تيليجرام” تعليقا على الفيديو الذي ظهر فيه في أوكرانيا وشككت فيه استخبارات كييف: “ذكاؤكم ضعيف.. في الفيديو نحن في جوستوميل، أي ضواحي كييف. وفي ذلك اليوم كنا على بعد حوالي 20 كيلومترا منكم، أيها النازيون في كييف، لقد اقتربنا منكم.. خمّنوا إلى أي مدى اقتربنا؟”.

وأضاف أن “إدارة أمن الدولة الأوكرانية لا تعرف كيف تعمل، حيث أن المدربين والمستشارين العسكريين الأجانب يدربونها وفق أساليب عفا عليها الزمان”.

وتابع: “يمكنكم الاسترخاء للحظة، لأنكم لستم مضطرين للبحث عنا – سنجدكم بأنفسنا. أوه ، ليس لديكم وقت طويل. من الأفضل الاستسلام والوقوف بجانبنا كما اقترحت أكثر من مرة وإلا ستأتي نهايتكم”.

وأردف قائلا: “العرض لا يزال ساري المفعول. لكن ليس لوقت طويل.”

وزاد بالقول: “بعد كل شيء، نحن ندخل من جانب واحد من كييف، ومن الجانب الآخر، مقاتلون ذوو خبرة، بقيادة عزيزي الأخ آدم ديليمخانوف، الذي خاض حملتين عسكريتين وأظهروا مراراً قدراتهم القتالية وروحهم”.

وواصل قائلا: “سنبين لكم عملياً أن الممارسة الروسية تعلم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية وتوصيات المستشارين العسكريين.”

واختتم بالقول:”سأقدم لكم معلومة: ربما نحن بالفعل في كييف وننتظر فقط الفريق المناسب؟..نحن جاهزون خلال دقيقة بمشيئة الله تعالي وليسُد العدل”.

قاديروف: تحرير أوكرانيا قريب

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الشيشاني إن “وحدات من قوات الأمن الشيشانية على مقربة شديدة من كييف”.

وقال الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، إنه على ثقة بإمكانية الاحتفال خلال الأيام القريبة بتحرير سكان أوكرانيا من العنف والقتل.

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وكتب قاديروف على صفحته بموقع “في كي”: “واثق أننا سنحتفل في الأيام القريبة بتحرير الملايين من سكان أوكرانيا من العنف والقتل”.

وفي وقت سابق، قال قاديروف: إنه جمع أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وأضاف رئيس الشيشان، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف”، مشيرًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيتموضعون في أكثر المواقع سخونة، دون مزيد من التفاصيل.

ونهاية العام الماضي، اعتبر قديروف أن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.

بينما أعرب رئيس الشيشان خلال مؤتمر صحفي في غروزني حينها، عن ثقته في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط. مضيفًا: “الأوكرانيون شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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