قاتل أسامة بن لادن يحذر من “جنون” فلاديمير بوتين

وطن – انتقد روب أونيل، قاتل أسامة بن لادن، هجوم بلاده على روسيا قائلا أنه لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تعتمدها مثلما فعل هو مع الإرهابي أسامة بن لادن.

تفاجأ برد بلاده على الغزو الروسي لأوكرانيا

قال روب أونيل، أحد قدماء جنود البحرية الأمريكية والذي قتل أسامة بن لادن، الزعيم الإرهابي المسؤول عن تنظيم هجمات 11 سبتمبر. إنه فوجئ برد فعل بلاده على الغزو الروسي لأوكرانيا قائلا إن أمريكا ردت على هذا الهجوم القاتل بضعف.

وقد انتقد روب، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن ألغت تجربة صاروخ نووي نهاية الأسبوع الماضي بينما هاجمت القوات الروسية مواطنين أبرياء.

وقد كان روب وهو من ولاية مونتانا، ينتمي إلى فريق “SEAL Team Six” الذي أطاح بمنظم أحداث 11 سبتمبر في مدينة أبوت آباد في عام 2010.

قد يهمك أيضا:

قام روب بإكمال 400 مهمة قتالية على مدار 16 عامًا> وهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “فقد أعظم ما لديه” من خلال شن غزو واسع النطاق ضد أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يعتقد روب أن البنتاغون مهتم بأجندة تغير المناخ أكثر من محاولة وضع حد لبوتين> حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قائلا: “لا يمكن أن تهزم رجلاً مجنوناً يمتلك أسلحة نووية، بضعف. إن الأمر أشبه بمحاولة إيقاف المتنمر في فناء المدرسة من خلال تهدئته. إنه أمر غير منطقي.”

“رجل مجنون”

اعترف روب بأنه لم يكن يتوقع أن تغزو روسيا أوكرانيا لأنه “ارتكب خطأ محاولة فهم قرار رجل مجنون”.

ويخشى روب أن ينتقل الزعيم الروسي إلى استخدام المدفعية الثقيلة بعيدة المدى. بعد مشاهدة القوات الأوكرانية وهي تسقط طائرات هليكوبتر ومروحيات.

ويأمل كذلك أن تصل روسيا إلى نقطة ضعف تتعرض فيها كل قواتها إلى التدمير. ليتمكن الغرب وأوكرانيا من مناقشة صفقة مع موسكو كطريقة للخروج من هذه المعضلة.

ويقول روب إنه وجد فيديوهات تظهر لقطات لطائرات هليكوبتر روسية تتعرض للهجوم تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قائلا في هذا الصدد “هناك روس على تلك الطائرات ولدي أصدقاء يموتون جراء تحطم المروحيات.” مضيفََا “معظم الجنود لا يريدون التواجد هناك.”

ويرى أونيل أن معظم الأمريكيين يتحصلون على المعلومات المتعلقة بالحرب من خلال التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في هذا الإطار: “علينا أن نعرف مكان تواجده ونقضي عليه بضربة جوية. وسيتعين علينا معرفة كيف سندخل إلى روسيا أولاََ، وكيف لا يمكنهم رؤيتنا وماذا سنفعل عندما نصل إلى هناك.”

(المصدر: ديلي ستار)

إقرأ أيضا: