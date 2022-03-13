قاتل أسامة بن لادن روب أونيل watanserb.com
قاتل أسامة بن لادن روب أونيل
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قاتل أسامة بن لادن يحذر من “جنون” فلاديمير بوتين

كتب ايمان الباجي
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وطن – انتقد روب أونيل، قاتل أسامة بن لادن، هجوم بلاده على روسيا قائلا أنه لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تعتمدها مثلما فعل هو مع الإرهابي أسامة بن لادن.

تفاجأ برد بلاده على الغزو الروسي لأوكرانيا

قال روب أونيل، أحد قدماء جنود البحرية الأمريكية والذي قتل أسامة بن لادن، الزعيم الإرهابي المسؤول عن تنظيم هجمات 11 سبتمبر. إنه فوجئ برد فعل بلاده على الغزو الروسي لأوكرانيا قائلا إن أمريكا ردت على هذا الهجوم القاتل بضعف.

وقد انتقد روب، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن ألغت تجربة صاروخ نووي نهاية الأسبوع الماضي بينما هاجمت القوات الروسية مواطنين أبرياء.

وقد كان روب وهو من ولاية مونتانا، ينتمي إلى فريق “SEAL Team Six” الذي أطاح بمنظم أحداث 11 سبتمبر في مدينة أبوت آباد في عام 2010.

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قام روب بإكمال 400 مهمة قتالية على مدار 16 عامًا> وهو يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “فقد أعظم ما لديه” من خلال شن غزو واسع النطاق ضد أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يعتقد روب أن البنتاغون مهتم بأجندة تغير المناخ أكثر من محاولة وضع حد لبوتين> حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قائلا: “لا يمكن أن تهزم رجلاً مجنوناً يمتلك أسلحة نووية، بضعف. إن الأمر أشبه بمحاولة إيقاف المتنمر في فناء المدرسة من خلال تهدئته. إنه أمر غير منطقي.”

“رجل مجنون”

اعترف روب بأنه لم يكن يتوقع أن تغزو روسيا أوكرانيا لأنه “ارتكب خطأ محاولة فهم قرار رجل مجنون”.

ويخشى روب أن ينتقل الزعيم الروسي إلى استخدام المدفعية الثقيلة بعيدة المدى. بعد مشاهدة القوات الأوكرانية وهي تسقط طائرات هليكوبتر ومروحيات.

ويأمل كذلك أن تصل روسيا إلى نقطة ضعف تتعرض فيها كل قواتها إلى التدمير. ليتمكن الغرب وأوكرانيا من مناقشة صفقة مع موسكو كطريقة للخروج من هذه المعضلة.

ويقول روب إنه وجد فيديوهات تظهر لقطات لطائرات هليكوبتر روسية تتعرض للهجوم تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قائلا في هذا الصدد “هناك روس على تلك الطائرات ولدي أصدقاء يموتون جراء تحطم المروحيات.” مضيفََا “معظم الجنود لا يريدون التواجد هناك.”

ويرى أونيل أن معظم الأمريكيين يتحصلون على المعلومات المتعلقة بالحرب من خلال التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في هذا الإطار: “علينا أن نعرف مكان تواجده ونقضي عليه بضربة جوية. وسيتعين علينا معرفة كيف سندخل إلى روسيا أولاََ، وكيف لا يمكنهم رؤيتنا وماذا سنفعل عندما نصل إلى هناك.”

 

(المصدر: ديلي ستار)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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