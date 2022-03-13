يُحرض على الفجور وخدش الحياء.. أول شكوى رسمية للنائب العام الفلسطيني ضد فيلم “صالون هدى”!

وطن – أعلن المحامي الفلسطيني حسام البسطامي من مدينة نابلس تقديمه شكوى رسمية إلى النائب العام الفلسطيني، ضد القائمين على فيلم “صالون هدى”. والذي أثار ضجة واسعة.

إجراء قانوني

وكتب البسطامي عبر صفحته الشخصية على تطبيق “فيسبوك”: “من امام مكتب النائب العام الفلسطيني لتقديم شكوى على الممثلين والمخرج لفيلم صالون هدى ، والمطالبة باتخاذ الاجراء القانوني بحقهم”.

وتابع البسطامي منشوره المرفق بصورته أمام المكتب: ” أطالب بحجب الفيلم عن العرض رغم انتشاره وحمل معظم المشتكى عليهم للهويات الزرقاء للأسف”.

وأردف المحامي الفلسطيني: “الفن رسالة ونحن لسنا ضد الفن والتعبير وحرية الرأي. انما من اراد ان يخدم القضية الفلسطينية عليه انتاج افلام تليق بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني. لا افلام تسيء للقضية الفلسطينية وشهدائها واسراها وارثها واخلاقها وقيمها”.

وختم: “أقل الواجب أن نقول لا في وجه من يعمل على تشويه الفلسطيني “.

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تحريض على الفجور

وبحسب نص الشكوى الذي حصلت “وطن” عليه، فقد قدم السطامي شكوى ضد مخرج العمل هاني أبو أسعد. ونجوم العمل علي سليمان، سالم بشارات. منال عوض. وميساء عبدالهادي.

وأشار البسطامي في نص الشكوى إلى أنها تستند إلى المواد 19 و 20 و 30 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى القرار الصادر عن الرئيس رقم 10 لعام 2018 بما يتعلق بالآداب العامة والنظام العام.

كما نوه البسطامي إلى تصريحات الممثلين عبر برنامج “إي تي” بالعربي. والذي رأى فيها إصراراً وتأكيداً وفخراً على الفعل المنافي للحياء العام. وتحريضاً للمراهقين على الفجور.

منال عوض: “دوري مش بسيط”

وتحدثت منال عوض في مقابلة مع برنامج ET بالعربي عن دورها في فلم “صالون هدى”.

وقالت منال: “ما خفت لما قرأت نص الفلم. واللي خوفني اكثر اني ما اكون قد المسؤولية في تقديم دوري بالفلم. وانا كنت لازم اكون قد المسؤولية اللي منحني اياها المخرج هاني ابو اسعد. والدور اللي اديته مش بسيط ولا سهل”.

صالون هدى

ورغم أن الفيلم لم يتم عرضه في دور السينما، إلا أن بعض المشاهد الحميمية التي تضمنها أحدثت صدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسط مطالبات بمنعه واتهام المخرج والمؤلف هاني أبو أسعد بالترويج للإباحية.

وتدور أحداث “صالون هدى” حول ريم الأم الشابة المتزوجة من رجل غيور، والتي تذهب إلى صالون تجميل في بيت لحم.

لكن هذه الزيارة العادية تتحول إلى مأساة عندما تنجح هدى صاحبة صالون التجميل في تخدير ريم وتصويرها في وضع مخل مع شاب آخر. وتبدأ في ابتزازها بهدف تجنيدها لدى مخابرات سلطات الاحتلال.

المصدر: (وطن – متابعات)

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