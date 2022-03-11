منال عوض “تحت الجَلد” بسبب مشهد “التشليح” في “صالون هدى”! (فيديو)

وطن – لا تزال الفنانة الفلسطينية منال عوض تتعرّض لهجومٍ واسع وانتقادات حادة على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ بسبب مشاركتها في فيلم “صالون هدى” من إخراج هاني أبو أسعد.

ويرى مغرّدون أن منال عوض التي عرفها الجمهور من خلال المسلسل الكوميدي “وطن ع وتر”، أصبحت “بطلة أقذر فيلم يعرض ويشوّه صورة الفلسطينيين”.

وكان لافتاً انتشار مشهد ظهرت فيه منال عوض -التي تؤدي دور “كوافيرة” في صالون نسائي-، وهي تضع منوّماً لإحدى زبوناتها؛ ومن ثمّ تقوم بمشاركة ممثل آخر بخلع ملابس الفتاة بشكلٍ كامل، والتقاط صور إباحية لها مع الممثل؛ لإسقاطها.

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وقال أحدهم عن منال عوض: “أرجعت حالها مئة سنة لورا (للخلف) وكرهت الناس فيها، ياحيف على اللي ببيع شرفه ومبادئه ودينه عشان المصاري!”.

منال عوض اللي عرفناها من المسلسل الكوميدي "وطن عوتر" اللي من خلاله قدرت تكون محط أنظار الناس، اليوم هي بطلة أقذر فيلم ممكن ينعرض واللي بتشوه فيه صورة الفلسطينيين، رجعت حالها مئة سنة لورا وكرهت الناس فيها، ياحيف على اللي ببيع شرفه ومبادئه ودينه عشان المصاري!#صالون_هدى pic.twitter.com/FnsrfS65mi — Hamza Mohtaseb (@hamzamohtaseb) March 9, 2022

بينما كتب أحمد أبونصر: “منال عوض (ساقطة) تحاول العبث بأخلاقيات شعبنا من خلال فيلم اباحي مقزز. وجب المحاسبة والردع لمثل هؤلاء الساقطين وكل طاقم هذا الفيلم المخزي”.

منال عوض #ساقطة تحاول العبث بأخلاقيات شعبنا من خلال فيلم اباحي مقزز+18 وجب المحاسبة والردع لمثل هؤلاء الساقطين وكل طاقم هذا الفيلم المخزي. #صالون_هدى pic.twitter.com/cgNWvessxZ — أحمد أبو نصر #غزة ahmad abo nser #Gaza (@ahmadnser1) March 9, 2022

كما غرّد آخر: “منال عوض تدعي أنها فنانة فلسطينية. تُشارك في فيلم إباحي لتشويه صورة القضية الفلسطينية بتمويل من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ودول مطبعة. على جميع الفضائيات والمؤسسات في جميع الوطن العربي منع أي شخص يدعي أنه ممثل من فلسطين بالحديث باسم قضيتنا. قضيتنا أشرف وأطهر من منال والمأجورين”.

منال عوض تدعي أنها فنانة فلسطينية, تُشارك في فيلم إباحي لتشويه صورة القضية الفلسطينية بتمويل من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ودول مُطبعة,على جميع الفضائيات والمؤسسات في جميع الوطن العربي منع أي شخص يدعي أنه ممثل من فلسطين بالحديث باسم قضيتنا, قضيتنا أشرف وأطهر من منال والمأجورين🇵🇸 — habeb__2002_abu”S” (@HAbusarah19) March 11, 2022

وعلّقت آخرى: “منال عوض سقطت من قمة زي صبا مبارك. بيفكروا الشهرة بفليم ساقط زي هيك. القضية اكبر واشرف من هيك اشكال القضية الفلسطينية قضية عادلة قضية شعب وطن وارض. افلام زي هيك مكانها مزبلة التاريخ سوا فليم الاباحي صالون هدى او فليم اميرة”.

منال عوض سقطت من قمة زي صبا مبارك بيفكروا الشهرة بفليم ساقط زي هيك

القضية اكبر واشرف من هيك اشكال

القضية الفلسطينية قضية عادلة قضية شعب وطن وارض

افلام زي هيك مكانها مزبلة التاريخ

سوا فليم الاباحي صالون هدى او فليم اميرة #منال_عوض #صالون_هدى — Nouf (@Nouf839103312) March 10, 2022

منال عوض: “دوري في صالون هدى مش بسيط”

وتحدثت الفنانة الفلسطينية منال عوض في مقابلة مع برنامج ET بالعربي عن دورها في فلم “صالون هدى”.

وقالت منال: “ما خفت لما قرأت نص الفلم. واللي خوفني اكثر اني ما اكون قد المسؤولية في تقديم دوري بالفلم. وانا كنت لازم اكون قد المسؤولية اللي منحني اياها المخرج هاني ابو اسعد. والدور اللي اديته مش بسيط ولا سهل”.

صالون هدى

تدور أحداث “صالون هدى” حول ريم الأم الشابة المتزوجة من رجل غيور، والتي تذهب إلى صالون تجميل في بيت لحم.

لكن هذه الزيارة العادية تتحول إلى مأساة عندما تنجح هدى صاحبة صالون التجميل في تخدير ريم وتصويرها في وضع مخل مع شاب آخر. وتبدأ في ابتزازها بهدف تجنيدها لدى مخابرات سلطات الاحتلال.

ورغم عرض الفيلم قبل أشهر في مهرجان تورنتو السينمائي، إلا أن الجدل بدأ هذا الأسبوع بعد عرض الفيلم في مهرجان بيروت لسينما المرأة، إلى جانب تسريبه عبر الإنترنت.

ورغم أن الفيلم لم يتم عرضه في دور السينما، إلا أن بعض المشاهد الحميمية التي تضمنها أحدثت صدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسط مطالبات بمنعه واتهام المخرج والمؤلف هاني أبو أسعد بالترويج للإباحية.

(المصدر: وطن – متابعات)

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