منال عوض في صالون هدى watanserb.com
منال عوض في صالون هدى
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منال عوض “تحت الجَلد” بسبب مشهد “التشليح” في “صالون هدى”! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – لا تزال الفنانة الفلسطينية منال عوض تتعرّض لهجومٍ واسع وانتقادات حادة على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ بسبب مشاركتها في فيلم “صالون هدى” من إخراج هاني أبو أسعد.

ويرى مغرّدون أن منال عوض التي عرفها الجمهور من خلال المسلسل الكوميدي “وطن ع وتر”، أصبحت “بطلة أقذر فيلم يعرض ويشوّه صورة الفلسطينيين”.

وكان لافتاً انتشار مشهد ظهرت فيه منال عوض -التي تؤدي دور “كوافيرة” في صالون نسائي-، وهي تضع منوّماً لإحدى زبوناتها؛ ومن ثمّ تقوم بمشاركة ممثل آخر بخلع ملابس الفتاة بشكلٍ كامل، والتقاط صور إباحية لها مع الممثل؛ لإسقاطها.

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وقال أحدهم عن منال عوض: “أرجعت حالها مئة سنة لورا (للخلف) وكرهت الناس فيها، ياحيف على اللي ببيع شرفه ومبادئه ودينه عشان المصاري!”.

بينما كتب أحمد أبونصر: “منال عوض (ساقطة) تحاول العبث بأخلاقيات شعبنا من خلال فيلم اباحي مقزز. وجب المحاسبة والردع لمثل هؤلاء الساقطين وكل طاقم هذا الفيلم المخزي”.

كما غرّد آخر: “منال عوض تدعي أنها فنانة فلسطينية. تُشارك في فيلم إباحي لتشويه صورة القضية الفلسطينية بتمويل من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ودول مطبعة. على جميع الفضائيات والمؤسسات في جميع الوطن العربي منع أي شخص يدعي أنه ممثل من فلسطين بالحديث باسم قضيتنا. قضيتنا أشرف وأطهر من منال والمأجورين”.

وعلّقت آخرى: “منال عوض سقطت من قمة زي صبا مبارك. بيفكروا الشهرة بفليم ساقط زي هيك. القضية اكبر واشرف من هيك اشكال القضية الفلسطينية قضية عادلة قضية شعب وطن وارض. افلام زي هيك مكانها مزبلة التاريخ سوا فليم الاباحي صالون هدى او فليم اميرة”.

منال عوض: “دوري في صالون هدى مش بسيط”

وتحدثت الفنانة الفلسطينية منال عوض في مقابلة مع برنامج ET بالعربي عن دورها في فلم “صالون هدى”.

وقالت منال: “ما خفت لما قرأت نص الفلم. واللي خوفني اكثر اني ما اكون قد المسؤولية في تقديم دوري بالفلم. وانا كنت لازم اكون قد المسؤولية اللي منحني اياها المخرج هاني ابو اسعد. والدور اللي اديته مش بسيط ولا سهل”.

صالون هدى

تدور أحداث “صالون هدى” حول ريم الأم الشابة المتزوجة من رجل غيور، والتي تذهب إلى صالون تجميل في بيت لحم.

لكن هذه الزيارة العادية تتحول إلى مأساة عندما تنجح هدى صاحبة صالون التجميل في تخدير ريم وتصويرها في وضع مخل مع شاب آخر. وتبدأ في ابتزازها بهدف تجنيدها لدى مخابرات سلطات الاحتلال.

ورغم عرض الفيلم قبل أشهر في مهرجان تورنتو السينمائي، إلا أن الجدل بدأ هذا الأسبوع بعد عرض الفيلم في مهرجان بيروت لسينما المرأة، إلى جانب تسريبه عبر الإنترنت.

ورغم أن الفيلم لم يتم عرضه في دور السينما، إلا أن بعض المشاهد الحميمية التي تضمنها أحدثت صدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسط مطالبات بمنعه واتهام المخرج والمؤلف هاني أبو أسعد بالترويج للإباحية.

(المصدر: وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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