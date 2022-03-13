لهذا السبب أصرت الفتاتان على فصل رأس والدتهما بسيف.. تفاصيل جديدة في جريمة الدوحة يكشفها شقيقهما!

وطن – كشف مصدر أمني في الكويت، تفاصيل جديدة ومروعة في جريمة الدوحة التي هزت البلاد قبل أيام. حين أقدمت فتاتان على طعن وفصل رقبة والدتهما.

رفض إزاحة الجثة

وقال المصدر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الأنباء” المحلية. إن وزارة الداخلية علمت بالجريمة بعدما تشاجرت الفتاتان مع شقيقهما الأصغر لرفضه مساعدتهما في ازاحة جثة الأم.

ونشب شجار بين الفتاتين وشقيقهما. وعلى أثره تدخل 4 شباب كانوا في ضيافة الشاب وجار الأسرة. فأبلغوا عمليات الداخلية 112.

وأكد المصدر أن شقيق الفتاتين لم يكن على علم بالجريمة سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ.

وقال المصدر: “شقيق الفتاتين وأيضا أصدقائه أكدوا أنهم لم يسمعوا أي مقاومة من قبل الأم”.

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أصدقاء الشقيق أخبروا الداخلية

وأشار المصدر إلى أن الشقيق فوجئ بأن شقيقتيه تناديان عليه. فصعد بعدما استأذن أصدقائه. وإذا به يجد دماء أمه مبعثرة وقد تعرضت للطعن ونحرت. وأن المطلوب منه أن يحمل معهما جثة الأم فرفض وتشاجر معهما فتدخل أصدقاؤه.

وأكد شقيق القاتلتين أن أمه كانت سيدة طيبة، مشدداً على أنه لو سمع أي استغاثة تصدر عنها لتدخل فورا.

وقال الشاب، إن ظروفهم المادية لم تكن تسمح لهم بالتردد على المطاعم والمقاهي. فيما قالت المتهمتان أن الأم الضحية عزلتهما عن العالم وعدد مرات خروجهما طيلة 6 سنوات كانت محدودة جدا.

سكيناً بدل السيف

وقالت المتهمتان في التحقيقات: “خططنا لتنفيذ الجريمة بسيف متواجد في المنزل. ولكن تبين لنا أن السيف بارد فقررنا استبداله بسكين حادة لسرعة تنفيذ الجريمة”.

وحول إصرارهما على فصل رقبة الأم عن جسدها، قالت الشقيقتان إنهما تعمدتا ذلك. بحيث لو تمت الاستعانة بأمهر الأطباء الأمريكان فلن يقدر على فعل أي شيء.

وحول أسباب جريمة الدوحة. قال المصدر إن الفتاتين في المجمل مهزوزتان نفسيا بشكل واضح.

تمثيل الجريمة

وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية أعادت الفتاتين إلى مسرح الجريمة بمنطقة الدوحة تحت الحراسة المشددة. حيث مثَّلتا وقائعها أمام فرق النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وأضاف المصدر أن الفتاتين مثلتا جريمتهما بكل أريحية، واعترفتا بأنهما كانتا بصدد دفن والدتهما في حديقة المنزل. وأرشدتا على المكان الذي كانتا تنويان دفنها فيه.

المصدر: (الأنباء)

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