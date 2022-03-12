بوتين يقصف مسجد سليمان القانوني في أوكرانيا .. ما مصير 80 شخصا تواجدوا بداخله؟

وطن – قالت الحكومة الأوكرانية اليوم، السبت، إن القوات الروسية قصفت مسجدا في مدينة “ماريوبول” الساحلية، وكان يؤوي أكثر من 80 شخصا بينهم أطفال.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” ترجمته (وطن)، لم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا جراء قصف مسجد “ماريوبول” الأنيق في وسط المدينة.

وعانت المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 446000 نسمة معاناة شديدة الحرب الروسية في أوكرانيا. حيث أحبط القصف المحاولات المتواصلة لجلب الطعام والماء وإجلاء المدنيين المحاصرين ودفن جميع القتلى.

هذا وشاهد صحفي في وكالة “أسوشيتد برس” دبابات تطلق النار على مبنى سكني من 9 طوابق في المدينة. وكان برفقة مجموعة من العاملين بالمستشفى الذين تعرضوا لنيران القناصة يوم الجمعة.

كما نجا عامل أصيب برصاصة في الفخذ، لكن الظروف في المستشفى كانت تتدهور. حيث تم تخصيص الكهرباء لغرفة العمليات فقط، فيما اصطف الناس في الممرات.

ومن بين هؤلاء كانت “أناستاسيا إراشوفا” التي كانت تبكي وترتجف وهي تحمل طفلاً نائماً.

وقالت “إراشوفا” إن القصف أدى لتوه إلى مقتل طفلها الآخر وطفل شقيقها. وكانت فروة رأسها ملطخة بالدماء.

ميناء أستراتيجي

إلى ذلك قال الجيش الأوكراني اليوم، السبت، إن القوات الروسية استولت على الضواحي الشرقية لماريوبول. مشددة من الضغط المسلح على الميناء الاستراتيجي.

وقد يسمح الاستيلاء على ماريوبول وموانئ أخرى على بحر آزوف، لروسيا بإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم. التي استولت عليها من أوكرانيا في عام 2014.

وشجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالته الليلية بالفيديو شعبه على مواصلة القتال.

وقال من كييف: “من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنظل بحاجة فيها لتحرير أرضنا. لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك”.

وفي مناطق متعددة حول العاصمة، دفعت قذائف المدفعية السكان إلى البحث عن مأوى كما أطلقت صفارات الإنذار.

هذا وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البرية الروسية المحتشدة شمال كييف خلال معظم فترة الحرب. توغلت في نطاق 25 كيلومترا من وسط المدينة وانتشرت أيضا على الأرجح لدعم محاولة تطويق.

قد يهمك أيضا:

وبينما قصفت المدفعية ضواحي شمال غرب كييف، تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود والأبيض جنوب غرب العاصمة. بعد أن تسببت غارة على مستودع للذخيرة في بلدة “فاسيلكيف” في حدوث مئات الانفجارات الصغيرة.

كما تعرض مستودع للأطعمة المجمدة خارج العاصمة للقصف. في محاولة واضحة لاستهداف الإمدادات الغذائية في كييف.

وتستعد القوات العسكرية والمتطوعة في أوكرانيا لهجوم مرعب شامل. حيث قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حوالي 2 مليون شخص ، نصف سكان المنطقة الحضرية، قد غادروا وأن “كل شارع وكل منزل يتم تحصينه”.

ويعكس تضييق الخناق الروسي البطيء حول كييف وقصف المراكز السكانية الأخرى بالمدفعية والضربات الجوية، التكتيكات التي استخدمتها القوات الروسية سابقًا في حملات أخرى لا سيما في سوريا والشيشان لسحق المقاومة المسلحة، بحسب تقرير “أسوشيتد برس”.

مسجد ماريوبول

من جانبها قالت السفارة الأوكرانية في تركيا، إن 86 مواطنًا تركيًا من بينهم 34 طفلاً. كانوا من بين الأشخاص الذين التمسوا الأمان في مسجد ماريوبول التابع للسلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا، والذي تم تصميمه على غرار أحد أشهر وأكبر المساجد في إسطنبول.

وقبل أن تصبح “ماريوبول” هدفًا لأكبر صراع على الأراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. روجت المدينة للمبنى ذي الجدران البيضاء ومئذنته الشاهقة كمنطقة جذب ذات مناظر خلابة.

وقال مكتب رئيس البلدية إن عدد القتلى في ماريوبول تجاوز 1500 يوم الجمعة بعد 12 يوما من الهجوم.

ومع انقطاع الكهرباء والغاز والمياه ، وصف عمال الإغاثة والسلطات الأوكرانية كارثة إنسانية تتكشف في المدينة المحاصرة والقصف. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن السكان يموتون بسبب نقص الأدوية وتصريف أنابيب التدفئة لمياه الشرب.

وقصفت القوات الروسية ما لا يقل عن عشرين مستشفى ومنشأة طبية منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كما أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم، السبت، أن المدفعية الثقيلة دمرت مستشفى السرطان وعدة مبان سكنية في ميكولايف، وهي مدينة تقع على بعد 489 كيلومترًا غرب ماريوبول.

وقال رئيس المستشفى “مكسيم بيزنوسنكو”، إن عدة مئات من المرضى كانوا في المنشأة أثناء الهجوم لكن لم يقتل أحد.

متطوعون من الشرق الأوسط

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن موسكو حذرت الولايات المتحدة “من أن ضخ الأسلحة من عدد من البلدان التي تنظمها ليس مجرد خطوة خطيرة ، إنه إجراء يجعل تلك القوافل أهدافًا مشروعة”.

ومن المرجح أن تشهد القوات الروسية تعزيز صفوفها قريباً من الخارج.

وفي هذا السياق قال “دينيس بوشلين” رئيس منطقة انفصالية في شرق أوكرانيا تدعمه روسيا يوم، السبت، إنه يتوقع “عدة آلاف” من المقاتلين من الشرق الأوسط للانضمام إلى المتمردين والقتال “جنبًا إلى جنب” ضد الجيش الأوكراني.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يوم، الجمعة. إن السلطات الروسية تلقت طلبات من أكثر من 16 ألف شخص من الشرق الأوسط يتوقون للانضمام إلى العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأضاف أن العديد منهم قاتلوا في السابق مع روسيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

هذا ويُعتقد أن آلاف الجنود على جانبي الحرب في أوكرانيا قتلوا إلى جانب العديد من المدنيين. وتقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 2.5 مليون شخص على الأقل فروا من البلاد.

مقتل 79 طفلا حتى الآن

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم، السبت، إن 79 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب قرابة 100 منذ بدء الحرب. وقال المكتب إن معظم الضحايا كانوا في مناطق (كييف وخاركيف ودونيتسك وسومي وخيرسون وجيتومير)، مشيرا إلى أن الأرقام ليست نهائية لأن القتال مستمر.

ومع استمرار الصراع، تسعى الأمم المتحدة إلى اتفاق مع أوكرانيا وروسيا لإنشاء ممرات لتوصيل المساعدات في أوكرانيا.

وقال أمين عوض ، منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا، لوكالة أسوشيتيد برس إن التقدم كان مجنونًا. لكنه أعرب عن إحباطه من التنفيذ البطيء.

وفشلت المحاولات السابقة لإنشاء طرق إخلاء من ماريوبول في ظل استمرار الإغلاق. كما تحاصر القوات الروسية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية يوم السبت أن خمسة جثث – امرأتان ورجل وطفلين – انتشلت من مبنى سكني في خاركيف تعرض للقصف.

كما صعدت القوات الروسية من هجماتها على ميكولايف، على بعد 470 كيلومترا جنوب كييف، في محاولة لتطويق تلك المدينة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي ، تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل ومعاقبة الكرملين بشكل أكبر. حيث أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستخفض بشكل كبير وضعها التجاري مع روسيا وستحظر واردات المأكولات البحرية الروسية والكحول والماس.

كما تم اتخاذ خطوة إلغاء وضع روسيا “الدولة الأولى بالرعاية” بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.

وقال بايدن: “العالم الحر يتحد لمواجهة بوتين”.

إقرأ أيضا: