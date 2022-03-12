“إجراءات مُباركة”.. السديس يشيد بالإعدام الجماعي لـ81 شخصا (فيديو)

وطن – أشاد عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. بعملية الإعدام الجماعي التي نفذتها السلطات السعودية اليوم، السبت، بحق 81 شخصا أدينوا بجرائم تتراوح بين القتل والانتماء لجماعات متشددة.

تهم معلبة ومزعومة

وأثارت إعدامات اليوم جدلا واسعا بين النشطاء وموجة غضب ضد النظام السعودي. الذي اتهمه ناشطون بتصفية معارضيه عبر عمليات الإعدام من خلال تهم معلبة ومزعومة لا أساس لها.

فيديو | الشيخ عبدالرحمن السديس لـ #الإخبارية: الفئة الضالة كفروا بنعمة وطنهم الذي احتضنهم واستبدلوها بالضلال والإجرام#نشرة_النهار pic.twitter.com/1b14psXJoB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2022

وفي مداخلة له على قناة “الإخبارية” السعودية، أشاد “السديس” ببيان وزارة الداخلية المتعلق بتنفيذ هذه الإعدامات. ووصفه بأنه “بيان مبارك ومسدد وموفق يشفي الصدور” حسب قوله.

وقال ما نصه: “إن هذا البيان المبارك والموفق والمسدد وما جاء فيه، شفاء لصدور المؤمنين. وذلك من خلال الحرص على تطبيق أحكام الشريعة، التي تهدف مقاصدها لاجتماع كلمة المسلمين، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. ودحر المناهج الهدامة والمنحرفة التي تسعى لإخلال الأمن وإزهاق الأنفس وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين للخطر”.

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فئات مجرمة

وزعم “السديس” أن هؤلاء الذين وصفهم بأنهم فئات مجرمة “ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء. وسارت على طريق الفتنة واتبعت خطوات الشيطان واعتنقت الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة. وباعت نفسها ووطنها خدمة لأطراف معادية تسعى إلى الفساد والضلال. أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، حتى طال إجرامهم أباءهم وأمهاتهم في انسلاخ عن أبسط قيم الفطرة البشرية.

وأضاف في مداخلته التي رصدتها (وطن):”المملكة مستمرة بحزم وعزم قادتها وولاة أمرها. في ردع كل من تسول له نفسه زعزعة أمنها والتغرير بأبنائها. كما أنها حريصة على تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية فكر وتصور الإنسان من الانحراف.”

أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث

ويشار إلى أنه اليوم، السبت، أعدمت السعودية 81 شخصا أدينوا بجرائم تتراوح بين القتل والانتماء لجماعات متشددة. وهي أكبر عملية إعدام جماعي معروفة تنفذ في المملكة في تاريخها الحديث.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد تجاوز عدد الذين تم إعدامهم حتى عدد القتلى الذين تم إعدامهم جماعيا في يناير عام 1980. وكانوا عبارة عن 63 شخصا من المسلحين أدينوا بالاستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1979. وهو أسوأ هجوم متشدد على الإطلاق يستهدف المملكة وأقدس مواقع الإسلام.

ولم يكن من الواضح سبب اختيار المملكة يوم، السبت، لتنفيذ عمليات الإعدام. على الرغم من أنها استحوذت على الكثير من اهتمام العالم الذي ظل مركزًا على حرب روسيا على أوكرانيا.

بسبب كورونا

وانخفض عدد حالات عقوبة الإعدام التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا. على الرغم من أن المملكة استمرت في قطع رؤوس المدانين في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، عن إعدامات السبت، قائلة إنها شملت “المدانين بجرائم مختلفة. بما في ذلك قتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”.

وقالت المملكة أيضا إن بعض الذين أعدموا أعضاء في القاعدة وتنظيم الدولة وداعمين للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015 في اليمن المجاور. في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وأشار تقرير “أسوشيتد برس” إلى أنه من بين الذين أعدموا 73 سعوديا و7 يمنيين وسوري. ولم يذكر التقرير مكان تنفيذ الإعدام.

“ساروا على خطى الشيطان”

ووصف إعلان للتلفزيون السعودي الرسمي من أعدموا بأنهم “ساروا على خطى الشيطان” في ارتكاب جرائمهم.

وجاء آخر إعدام جماعي في المملكة في يناير 2016، عندما أعدمت السعودية 47 شخصًا. من بينهم رجل دين شيعي معارض بارز كان قد حشد مظاهرات في المملكة.

وفي عام 2019 قطعت المملكة رؤوس 37 مواطناً سعودياً، معظمهم من الأقلية الشيعية. في عملية إعدام جماعي في جميع أنحاء البلاد بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

لا يزال الاستيلاء على المسجد الحرام عام 1979 لحظة حاسمة في تاريخ المملكة الغنية بالنفط.

حيث استولت مجموعة من المتشددين السعوديين على المسجد الحرام. وطالبوا العائلة المالكة وقتها بالتنازل عن العرش.

وانتهى الحصار الذي أعقب ذلك والذي استمر أسبوعين، وبلغ عدد القتلى الرسميين 229 قتيلاً.

عهد ابن سلمان

ومنذ توليه السلطة ، قام ولي العهد الأمير محمد في عهد والده بتحرير الحياة في المملكة بشكل متزايد. وافتتح دور السينما، مما سمح للمرأة بقيادة السيارات وتشويه سمعة الشرطة الدينية التي كانت تخشى البلاد في السابق.

ومع ذلك، تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية، أن ولي العهد أمر أيضًا بقتل وتقطيع أوصال كاتب العمود في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي. أثناء الإشراف على الضربات الجوية في اليمن التي قتلت مئات المدنيين.

وفي مقتطفات من مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك”، ناقش ولي العهد عقوبة الإعدام. قائلاً إن “نسبة عالية” من عمليات الإعدام قد أوقفت من خلال دفع ما يسمى بتسويات “الدية” للأسر المكلومة.

قال: ”حسنًا بخصوص عقوبة الإعدام، تخلصنا منها جميعًا ماعدا فئة واحدة، وهذه فئة مكتوبة في القرآن. ولا يمكننا فعل أي شيء حيالها، حتى لو أردنا فعل شيء، لأنه تعليم واضح”

وأوضح: ”إذا قتل شخص ما أو قتل شخص آخر يحق لأسرة ذلك الشخص، بعد الذهاب إلى المحكمة لتطبيق عقوبة الإعدام ما لم يغفروا له. أو إذا كان شخص ما يهدد حياة الكثير من الناس فهذا يعني أنه يجب أن يعاقب بالإعدام “.

وأضاف: “بغض النظر عما إذا كنت أحب ذلك أم لا ، فليس لدي القوة لتغييره”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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