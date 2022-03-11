راموس يثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي .. ماذا فعل هذه المرة؟!

وطن – أثار الماتادور الإسباني سيرخيو راموس 35 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد خروجه ناديه الباريسي أمام ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

راموس وإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأبدى الإسباني سيرخيو راموس بأحد المنشورات عبر منصة الانستغرام المرفقة بصورة مرتدياً قميص فريق ريال مدريد السابق، والمدون بكلمات كتب عليها: ” عد إلى بيتك”. وهي إشارة إلى اللاعب بالتفكير في العودة إلى النادي الإسباني الذي حقق معه الإنجازات والألقاب في مسيرته الرياضية.

سيرجيو راموس وضع لايك لصورة مشجع مدريدي طلبه فيها بالعودة لمدريد !! pic.twitter.com/wUOJkP8OPW — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 10, 2022

كما وربط النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن إعجاب الماتادور الإسباني راموس على هذا المنشور. هو بمثابة فتح الباب أمام الرغبة لديه في العودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد الرحيل عنه خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وغاب الإسباني سيرخيو راموس عن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد ” الميرينغي”، في القمة المثيرة بينهما في منافسات دوري أبطال أوروبا.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة الثقيلة داخل ميدان ملعب “سنتياغيو برنابيو” بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في مجموع نتيجة مباراة ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من دوري البطولة القارية.

راموس والانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان

وانضم قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق سيرخيو راموس إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، بعد الرحيل عن القلعة البيضاء الملكية الصيف الماضي في صفقة حرة بالمجان. وبعقد يمتد إلى موسمين كاملين مرتدياً قميص رقم (4).

لكن لعنة الإصابات ما تزال تلاحق راموس الغائب عن الحضور في المواجهات المهمة والصعبة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، حيث لم يشارك سوى في أربعة مباريات في منافسات الدوري الفرنسي مسجلاً الهدف الوحيد خلال منافسات الموسم الحالي.

هكذا استقبلت جماهير الريال راموس عند وصوله إلى مدريد💔 pic.twitter.com/sdJEI3JlXc — Kooora (@kooora) March 9, 2022

فيما لم يحدد الفريق الطبي عن موعد عودة الإسباني سيرخيو راموس، إلى صفوف باريس سان جيرمان. بعد الإصابة العضلية المتكررة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز .برصيد 62 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف فريق نيس الذي جاء في المركز الثاني برصيد 49 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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