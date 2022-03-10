هالاند يرغب في الذهاب إلى برشلونة بعد العرض المغري.. ولكن بشرط وحيد!

وطن – يرغب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في التوقيع مع نادي برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة ولكن بشرط وحيد قد وضعه اللاعب من أجل القدوم على تلك الخطوة.

شرط هالاند للانضمام إلى برشلونة

وذكر موقع “Le10sport” الفرنسي، عن شرط النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الانتقال إلى صفوف تشكيلة فريق برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وبين الموقع الفرنسي، بأن نجم فريق بوروسيا دورتموند هالاند سيضع شرطه الوحيد من أجل التوقيع مع الفريق الكتالوني. وهو أن يكون العقد المُوقع قصير الأجل.

موندو ديبورتيفو : هالاند وضع شرط للإنضمام إلى برشلونة يعتزم المهاجم النرويجي أن يكون قادرًا على مراجعة الظروف الاقتصادية بمجرد أن يتمكن نادي برشلونة من التعافي من وضعه المالي الدقيق الحالي ولهذا يريد قصير الأجل. pic.twitter.com/mb1f4qRwuC — قووول (@GooolMx) March 10, 2022

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كما وأضاف، ” النجم النرويجي إيرلينغ هالاند يريد أن يكون قادراً على مراجعة الظروف الاقتصادية لنادي برشلونة الإسباني، في ظل تمكن فريق البلوغرانا من التعافي من الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي في الوقت الراهن”

وأحرز النرويجي هالاند مع فريق بوروسيا دورتموند 16 هدفاً، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الحالي.

برشلونة وإقناع النرويجي هالاند

وأشارت تقارير صحفية أخرى، عن بذل نادي برشلونة الإسباني الجهود الحثيثة من أجل إقناع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بالانضمام إلى الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

كما وعقد رئيس برشلونة خوان لابورتا جلسة مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا في الآونة الأخير، إلى جانب ذهاب المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز إلى مدينة ميونيخ الألمانية من أجل شرح دور اللاعب في الفريق الإسباني.

وقال رئيس برشلونة لابورتا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء السابق، بشأن إبرام صفقة التعاقد مع النرويجي هالاند، ” برشلونة بالفعل قام بتقديم عرض قيمته 250 مليون يورو، تشمل قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة للمهاجم النرويجي هالاند”.

🚨🚨🚨 وفقًا لـ @OnzeTv3: هالاند سيُكلف برشلونة (300) مليون و ستُكون تكلفة صفقة إنتقاله كـالآتي: – 75 مليون شرط جزائي

– 50 مليون عمولة [ والد هالاند & رايولا ]

– 175 مليون راتب لـ5 سنوات pic.twitter.com/4Ew4dhmh8W — سعُود (@iiSaud9_) March 4, 2022

ويتواصل الصراع والتنافس بين الأندية الأوروبية من أجل التوقيع مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، كان من أبرزها برشلونة وغريمه ريال مدريد، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم النرويجي هالاند يمتلك بند في عقده مع ناديه الحالي. بوروسيا دورتموند الألماني تمنح له حرية الانتقال مع أي نادٍ الصيف المقبل، مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو.

(المصدر: وطن + Le10sport)

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