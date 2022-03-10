النجم النرويجي إيرلينغ هالاند يضع شرطه الوحيد للانتقال إلى صفوف برشلونة watanserb.com
شرط هالاند للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني الصيف المقبل
Imageرياضة

هالاند يرغب في الذهاب إلى برشلونة بعد العرض المغري.. ولكن بشرط وحيد!

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – يرغب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في التوقيع مع نادي برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة ولكن بشرط وحيد قد وضعه اللاعب من أجل القدوم على تلك الخطوة.

شرط هالاند للانضمام إلى برشلونة

وذكر موقع “Le10sport” الفرنسي، عن شرط النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الانتقال إلى صفوف تشكيلة فريق برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وبين الموقع الفرنسي، بأن نجم فريق بوروسيا دورتموند هالاند سيضع شرطه الوحيد من أجل التوقيع مع الفريق الكتالوني. وهو أن يكون العقد المُوقع قصير الأجل.

اقرأ أيضاً: 

كما وأضاف، ” النجم النرويجي إيرلينغ هالاند يريد أن يكون قادراً على مراجعة الظروف الاقتصادية لنادي برشلونة الإسباني، في ظل تمكن فريق البلوغرانا من التعافي من الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي في الوقت الراهن”

وأحرز النرويجي هالاند مع فريق بوروسيا دورتموند 16 هدفاً، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز للموسم الحالي.

برشلونة وإقناع النرويجي هالاند

وأشارت تقارير صحفية أخرى، عن بذل نادي برشلونة الإسباني الجهود الحثيثة من أجل إقناع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بالانضمام إلى الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

كما وعقد رئيس برشلونة خوان لابورتا جلسة مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا في الآونة الأخير، إلى جانب ذهاب المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز إلى مدينة ميونيخ الألمانية من أجل شرح دور اللاعب في الفريق الإسباني.

وقال رئيس برشلونة لابورتا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء السابق، بشأن إبرام صفقة التعاقد مع النرويجي هالاند، ” برشلونة بالفعل قام بتقديم عرض قيمته 250 مليون يورو، تشمل قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة للمهاجم النرويجي هالاند”.

ويتواصل الصراع والتنافس بين الأندية الأوروبية من أجل التوقيع مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، كان من أبرزها برشلونة وغريمه ريال مدريد، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم النرويجي هالاند يمتلك بند في عقده مع ناديه الحالي. بوروسيا دورتموند الألماني تمنح له حرية الانتقال مع أي نادٍ الصيف المقبل، مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو.

(المصدر: وطن + Le10sport)

اقرأ أيضاً: 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

“تشيلسي ليس للبيع” .. تفاصيل العقوبات القاسية على الملياردير الروسي رومان…

رياضة

حالة عمرو زكي الصحية يُرثى لها.. ومرتضى منصور يتدخل لإنقاذه

رياضة

خرج عن طوره صائحًا بالشتائم.. هذا ما فعله ناصر الخليفي بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد…

رياضة

رياض محرز يحصد جائزة جديدة مع فريق مانشستر سيتي (صور)

رياضة

هاتريك “بنزيما” التاريخي يقضي على حلم باريس سان جيرمان في دوري أبطال…

رياضة

ناصر الخليفي يُواجه عقوبة السجن بعد قرار النيابة العامة السويسرية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More