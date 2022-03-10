هاتريك “بنزيما” التاريخي يقضي على حلم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

وطن – قاد هاتريك النجم الفرنسي كريم بنزيما التاريخي فريق ريال مدريد في بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، على حساب نظيره باريس سان جيرمان في المباراة القمة المثيرة داخل ملعب قلعة “سانتياغو برنابيو”.

هاتريك بنزيما في شباك باريس سان جيرمان

وسجل الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني الهاتريك التاريخي في شباك منافسه باريس سان جيرمان بدوري الأبطال في الدقائق ال61 وال76 وال78.

هاتريك الأسطورة كريم بنزيما التاااااااااريخي امام باريس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا • تاريخي تاريخي تاريخي 🤩🤩🤩🤩🔥🔥

— عبر: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/UbKk9rvnJp — # (@Hgf50842682) March 9, 2022

كما وسجل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” هدف الفريق اليتيم في اللقاء في الدقيقة ال39 من توقيع الفرنسي كيليان مبابي.

The stars of the show this week ✨ Which performance did you enjoy most?#UCLPOTM | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/20ftvzRJra — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

وتأهل ريال مدريد بفضل هاتريك الفرنسي بنزيما على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2. في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمن النهائي من البطولة القارية.

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ريال مدريد والتفوق على باريس سان جيرمان

كما وشهدت المباراة المثيرة والقوية، تفوق فريق ريال مدريد على منافسه الضيف. باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 21 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

فيما بلغت نسبة استحواذ فريق ريال مدريد في المباراة 44%، كما ووصلت نسبة استحواذ باريس سان جيرمان طيلة مجريات دقائق اللقاء 56%.

هاتريك بنزيما التاريخي

ويعد نجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يسجل الهاتريك في شباك باريس سان جيرمان، كما ويعد الأكبر سناً على صعيد اللاعبين في تاريخ البطولة القارية تسجلاً للهاتريك.

🔝3️⃣ كريم بنزيمة يُصبح الليلة ثالث هدّاف في تاريخ ريال مدريد! @Benzema

⚽ 309#RealFootball pic.twitter.com/EYhGOcpfMf — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 9, 2022

وكذلك أسرع هاتريك في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، كما ولم يستغرق من النجم الفرنسي كريم بنزيما سوى 18 دقيقة تقريباً، ويليه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني. الذي سجل الهاتريك في 22 دقيقة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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