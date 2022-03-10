هاتريك كريم بنزبما يقضي على حلم باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا watanserb.com
هاتريك كريم بنزبما يقضي على حلم باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
Videoرياضة

هاتريك “بنزيما” التاريخي يقضي على حلم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – قاد هاتريك النجم الفرنسي كريم بنزيما التاريخي فريق ريال مدريد في بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، على حساب نظيره باريس سان جيرمان في المباراة القمة المثيرة داخل ملعب قلعة “سانتياغو برنابيو”.

هاتريك بنزيما في شباك باريس سان جيرمان

وسجل الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني الهاتريك التاريخي في شباك منافسه باريس سان جيرمان بدوري الأبطال في الدقائق ال61 وال76 وال78.

كما وسجل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” هدف الفريق اليتيم في اللقاء في الدقيقة ال39 من توقيع الفرنسي كيليان مبابي.

وتأهل ريال مدريد بفضل هاتريك الفرنسي بنزيما على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2. في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمن النهائي من البطولة القارية.

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كما وشهدت المباراة المثيرة والقوية، تفوق فريق ريال مدريد على منافسه الضيف. باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 21 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

فيما بلغت نسبة استحواذ فريق ريال مدريد في المباراة 44%، كما ووصلت نسبة استحواذ باريس سان جيرمان طيلة مجريات دقائق اللقاء 56%.

هاتريك بنزيما التاريخي

ويعد نجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يسجل الهاتريك في شباك باريس سان جيرمان، كما ويعد الأكبر سناً على صعيد اللاعبين في تاريخ البطولة القارية تسجلاً للهاتريك.

وكذلك أسرع هاتريك في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، كما ولم يستغرق من النجم الفرنسي كريم بنزيما سوى 18 دقيقة تقريباً، ويليه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني. الذي سجل الهاتريك في 22 دقيقة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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