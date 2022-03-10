بعد زيارة هرتسوغ لتركيا .. العاهل الأردني يلتقي لابيد وهذا ما اتفقا عليه قبل رمضان (شاهد)

وطن – التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في العاصمة عمان، بالتزامن مع زيارة رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ لتركيا والتي أثارت جدلا واسعا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد ذكر “لابيد” أنه اتفق مع الملك عبدالله الثاني. على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح، حسب قوله.

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שר החוץ לפיד נפגש עם מלך ירדן לקראת חודש הרמאדן ולאור הדאגה על מתיחות גוברת בירושלים – שה"ח יאיר לפיד נועד היום בעמאן עם מלך ירדן עבדאללה השני. השניים דנו בסוגיות מדיניות אזוריות ובינלאומיות ובהתקדמות מעגלי הנורמליזציה והשלום. זו הפגישה השנייה של לפיד עם המלך עבדאללה ה-2 pic.twitter.com/sRSehu1UDh — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 10, 2022

موضحا أن ذلك يأتي مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل القلق من تصاعد التوترات في القدس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في ختام اللقاء: “اتفقنا على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم. خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.”

مضيفا: “علاقتنا المميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلاً أفضل لأطفالنا. والسلام بيننا ليس فقط حسن الجوار ولكن أيضًا مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه كلا الشعبين”.

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لقاء الملك عبدالله الثاني بوزير الخارجية لبيد في عمان.

ألملك اكد ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وعلى ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في أورشليم القدس والحفاظ على التهدئة الشاملة حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي 🇮🇱🇯🇴 pic.twitter.com/xTA3d1Ld0T — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 10, 2022

كما هنأ وزير خارجية الاحتلال الملك عبدالله، على تعزيز العلاقات والتعاون وتحدث معه عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وناقش الجانبان قضايا السياسة الإقليمية والدولية، وتقدم حلقات التطبيع. وأعربا عن أملهما في أن تؤتي المشاريع المشتركة للطاقة المتجددة والتجارة ثمارها.

دولة فلسطينية

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” فقد استقبل العاهل الأردني وزير الخارجية الإسرائيلي في قصر الحسينية. بعد لقاء الأخير نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

ومن جانبه أكد العاهل الأردني خلال اللقاء على ضرورة “تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

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جدير بالذكر أن هذا اللقاء هو ثاني لقاء لوزير خارجية الاحتلال، مع الملك عبد الله الثاني. حيث تم اللقاء الأول في شهر سبتمبر من العام الماضي.

غضب في تركيا

يأتي هذا في وقت تداول فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. مقطع فيديو مصورا لشبان أتراك أثناء قيامهم بإنزال وتمزيق علم الاحتلال الإسرائيلي في عدد من شوارع العاصمة التركية أنقرة.

وأظهر الفيديو، مجموعة من الشباب الأتراك التابعين لـ”جمعية شباب الأناضول” في العاصمة التركية أنقرة. وهم يقومون بإنزال وتمزيق وحرق العلم الإسرائيلي المرفوع بموجب البروتوكول الرئاسي. بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبلاد، قبل أن يقوموا برفع العلم الفلسطيني مكانه.

وشاركت “جمعية شباب الأناضول فرع أنقرة”، مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأرفقت: “كل فرد يفعل ما يناسب قضيته”. مضيفة أن “من يحتمي خلف إسرائيل يبقى عاريا”.

أردوغان يستقبل الرئيس الإسرائيلي

وامس الأربعاء، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس التركي أردوغان، نظيره الإسرائيلي هرتسوغ، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وتعد هذه أول زيارة من نوعها يقوم بها زعيم إسرائيلي لتركيا منذ عام 2008.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إنه على أهمية حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين). والأهمية التي توليها أنقرة لخفض التوتر في المنطقة. مشدداً على ما توليه أنقرة من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهوية الدينية للمسجد الأقصى وقدسيته.

وأوضح أنه “واثق بأن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ستكون نقطة تحوُّل جديدة في العلاقات بين بلدَينا”.

لافتاً إلى أن “الهدف المشترك لتركيا وإسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة”.

(المصدر: وطن + متابعات)

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