“وجهه المنتفخ” كشف حالته.. تقرير يكشف عن إصابة بوتين بمرض خطير وميؤوس من شفائه

وطن – بدأت الشائعات تدور حول إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمرض السرطان وبحسب صحيفة “express” يقول الأدميرال المتقاعد كريس باري إن حالته المرضية الظاهرة تجعله في عجلة من أمره لغزو أوكرانيا.

وبحسب ترجمة (وطن) قال الأميرال الكبير في البحرية الملكية، إن فلاديمير بوتين “رجل في عجلة من أمره”. وأضاف أن مرضه الميؤوس من شفائه هو السبب وراء غزوه المتسرع لأوكرانيا.

واستضاف الأدميرال المتقاعد كريس باري مناظرة عبر الإنترنت، مع تلاميذ المدارس في بورتسموث بهامبشاير مساء، الجمعة، عندما أدلى بهذه التصريحات.

تعابير وجه بوتين

وقال الأدميرال باري المخضرم في جزر فوكلاند عن بوتين: “لقد كان يستخدم هذه الطاولات الطويلة جدًا لإجراء مقابلات مع الناس، أعتقد أن جهازه المناعي قد يتعرض للتدمير في الوقت الحالي. لذا فهو رجل في عجلة من أمره”.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تقارير استخباراتية من البنتاغون، أشارت إلى أن الزعيم الروسي يحتضر بسبب سرطان الأمعاء.

ويُعتقد أن “وجهه المنتفخ” علامة على تناول أدوية العلاج الكيميائي أو المنشطات.

وتقول مصادر أمريكية إن تعابير وجهه التي لا تبتسم، تظهر أنه يعاني من ألم دائم.

وكان من الممكن أن يجعله هذا أكثر عدوانية. أو ربما يهاجم أوكرانيا لأنه يعلم أنه يحتضر ويريد ترك إرث.

وبحسب التقرير، قال ضابط استخبارات عسكري سابق يعمل الآن في البنتاغون، إن المحللين يدرسون بوتين (69 عاما) ويعتقدون أنه مريض بشدة.

وقال المصدر: “في الماضي رأيناه يبتسم ، لكن في عام 2022 هناك القليل من الصور له وهو يبدو سعيدًا.”

وتابع: “مظهره يشير إلى أنه يتألم ويوحي مظهره الغاضب هو على الأرجح نتيجة لمعاناته.”

مضيفا: “موظفونا واثقون من أنه مريض – إنه قلق بشأن كوفيد لأنه يبقي موظفيه على مسافة.”

كما وصف الأدميرال باري كيف بدأت الحرب وحذر من المدى الذي قد يستغرقه الرئيس بوتين.

وقال: “ما أعتقد أنه سيحدث هو أنه سيحتل أوكرانيا إلى الشرق من نهر دنيبر ، وسيحتل تمامًا هذه المنطقة المعروفة باسم” روسيا الجديدة “عبر الجزء السفلي من البلاد.”

مما يؤدي ـ بحسب باري ـ إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود ، وستترك ذلك الردف من الشمال الغربي إلى الغرب من كييف لأجهزتها الخاصة طالما بقيت محايدة.

منطق بوتين

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أحد عشر يومًا، طُرحت أسئلة حول منطق بوتين لبدء الصراع والتكتيكات التي تم استخدامها ضد أوكرانيا.

واتهم القادة الغربيون رجال بوتين باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، ونتيجة لذلك تمت إحالة روسيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب محتملة.

كما وضع الرئيس الروسي الرادع النووي لبلاده في “حالة تأهب خاصة”، وهو ما وصفته الولايات المتحدة بأنه “تصعيد غير مقبول”.

وعلى الرغم من ادعائه أمس، الأحد، أن التدخل العسكري في أوكرانيا كان على وشك التخطيط، تشير التقارير إلى أن الجيش الروسي لم يكن مستعدًا بشكل مؤسف للغزو ، وعانى من خطوط الإمداد والاتصالات منذ دخول أوكرانيا.

وبحسب التقرير فإنه في الأسبوع الماضي، كتب مخبر من أجهزة الأمن الروسية: “مفترض أن العملية كانت عبارة عن مجموعة تنظيمية منذ البداية.

وأضاف مصدر FSB – الذي تم تأكيد روايته اليائسة لصحفي Bellingcat كريستو غروزيف من قبل مصادر استخباراتية أخرى: “العملية فشلت من المستحيل تمامًا إكمال المهمة في هذه المرحلة “.

بوتين بات سلوكه غير منتظم

ويشار إلى أنه قبل أيام جعلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من تقييم الحالة العقلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أولوية قصوى في الأيام الأخيرة، حيث تسعى إلى تحديد كيفية تأثير ذلك على معالجته للأزمة الأوكرانية المتصاعدة بسرعة، وفقًا لمصدرين مطلعين نقلت عنهم “CNN”.

وبحسب تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تأتي هذه الجهود في الوقت الذي تكهن فيه مراقبو بوتين منذ فترة طويلة علنًا بأن سلوكه أصبح غير منتظم وغير عقلاني على نحو متزايد.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا طلب كبار المسؤولين الأمريكيين من وكالات الاستخبارات جمع أي معلومات جديدة في وسعهم. حول كيف يسير الزعيم الروسي وكيف تأثرت عقليته بالاستجابة الموحدة والصارمة بشكل غير متوقع من الجيران والحلفاء الأوروبيين حول العالم؟

وأمضت أجهزة الاستخبارات الأمريكية عقودًا في فك شفرة ضابط المخابرات السوفيتية السابق، الذي حكم روسيا فعليًا منذ عام 1999.

ولكن في حين أن الولايات المتحدة لديها معرفة مؤسسية هائلة بالرجل، إلا أن وجهة نظرها سيئة في اتخاذ قراراته اليومية.

ويظل الكرملين كما يسميه مسؤولو المخابرات “هدفًا صعبًا” – يصعب اختراقه من خلال التجسس التقليدي.

صحة بوتين وقواه العقلية

هذا وقال مسؤول أمريكي إنه لم يكن هناك أي تقييم شامل جديد يشير إلى تغيير معين في صحة بوتين العامة.

وكان المسؤولون متيقظين لاحتمال أن تكون استراتيجية بوتين هي إظهار عدم الاستقرار، في محاولة لدفع الولايات المتحدة وحلفائها لمنحه ما يريد خوفًا من أن يفعل ما هو أسوأ.

لكن الاندفاع المفاجئ في الاهتمام يعكس إحساسًا لدى بعض مسؤولي المخابرات. بأن اتخاذ بوتين للقرار في أوكرانيا كان خارجًا عن طبيعته – ربما بسبب ما تشير إليه بعض التقارير الاستخباراتية السابقة بأنه العزلة المطولة التي تعرض لها أثناء جائحة كورونا.

وقال أحد المصادر المطلعة على التقارير الاستخباراتية الأخيرة حول هذا الموضوع: “قرارات وتصريحات بوتين لا تبدو منطقية. فعلى مدى عقود كان بوتين يتصرف وفقًا لنموذج محدد جدًا”.

وفي إحاطة سرية للمشرعين، قال أفريل هينز ، مدير المخابرات الوطنية. إن أجهزة المخابرات الأمريكية ليس لديها رؤية جيدة للحالة العقلية لبوتين، وفقا لما ذكره مشرع كان حاضرا.

وأكد السناتور الجمهوري “تشاك جراسلي” من ولاية آيوا، الذي حضر المؤتمر الصحفي لمجلس الشيوخ. أن الحالة الذهنية بوتين قد ظهرت، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل بشأن ما تم مشاركته.

ومع ذلك فقد قال إنه بغض النظر عن الإحاطة، فهو شخصياً قلق بشأن حالة بوتين العقلية.

(المصدر: express – ترجمة وطن)

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