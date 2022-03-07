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عملية طعن في القدس استشهد فيها المنفذ وطعن جنديان
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الشهيد الثالث منذ الأمس.. لحظة إعدام الاحتلال لفلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – أفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وقالت شرطة الاحتلال إن الشهيد نفذ عملية طعن، أصيب فيها شرطيان وصفت جراحهما بالمتوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيد، الذي لم تكشف هويته حتى اللحظة.

وبحسب الفيديو قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه وسط شتم وتنكيل وحشي رغم إصابته مسبقاً.

ويعد هذا الشهيد الثالث في القدس منذ فجر الأمس. وأغلقت قوات اللاحتلال الباب في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة وتمنع الأهالي من الاقتراب.

 

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وبحسب نشطاء فلسطينيون اقتحم جنود الاحتلال، منزل عائلة أبو سنينة في حي واد الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

كما نشر حساب “القسطل”، فيديو للحظات الأولى لعملية الطعن عند باب القطانين بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

هذا وطوقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالكامل، ومنعت الأهالي من الاقتراب.

شهيد مع الفجر في القدس

ويشار إلى أنه أمس، الأحد، اختلط صوت أذان الفجر في المسجد الأقصى المبارك مع أصوات طلقات نارية أصابت الشاب الفلسطيني المقدسي سامر جمال القواسمي (19 عاما). بدعوى تنفيذه عملية طعن شرطيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وسرعان ما طوق جنود جيش الاحتلال المنتشرين في البلدة القديمة من مدينة القدس منطقة باب حطة. التي وقعت فيها عملية الطعن. وإطلاق النار على الشاب القواسمي، الذي أعلنت سلطات الاحتلال بعد وقت قصير عن استشهاده متأثرا بجروحه التي أصيب بخها جراء إطلاق الرصاص.

اقتحام الطور

كما انتشرت مقاطع مصورة من البلدة القديمة في القدس للمواطنين المقدسيين المتجهين لأداء صلاة الفجر. تظهر هجوم جيش الاحتلال على منطقة باب حطة لمحاصرة المكان، وابعاد المواطنين الفلسطينيين بالقوة، وتحولها لمنطقة عسكرية رغم صغر مساحتها.

وبعد ذلك بقليل، وبعد معرفة هوية الشاب، داهمت قوات الاحتلال بلدة الطور المطلة على البلدة القديمة من القدس المحتلة. وفتشت منزل الشهيد، واعتقلت شقيقه محمد جمال القواسمي، ونقلته لأحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

إشادة بالعملية

كما أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية التي وصفوها بالبطولية في القدس. والتي نفذها الشهيد القواسمي، وقال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس. إن العملية البطولية هي رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين على الفلسطينيين في القدس وفي كامل أرض فلسطين.

ودعا حمادة جماهير الشعب الفسطيني الثائر إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات لكبح جماح عدوانه على الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية.

توتر في القدس

كما دعا الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحلتة طارق عز الدين. لتصعيد المقاومة في كل المناطق الفلسطينية والدفاع عن القدس والأقصى. وأن العملية في القدس فجر الأحد، هي في إطار الرد الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني لحماية نفسه من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

بينما سادت البلدة القديمة من القدس المحتلة حالت توتر شديد وانتشار أكبر لقوات شرطة وجيش الاحتلال مدججين بالسلاح. وأوقفوا المواطنين وفتشوهم، ودققوا في بطاقاتهم، وسمحوا لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك حتى قبل ساعات الظهيرة من جهة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

(المصدر: وكالات – وطن)

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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