الشهيد الثالث منذ الأمس.. لحظة إعدام الاحتلال لفلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وقالت شرطة الاحتلال إن الشهيد نفذ عملية طعن، أصيب فيها شرطيان وصفت جراحهما بالمتوسطة.

@amnestypresse @GG_RMC #IsraeliTerrorists @RSF_Africa لحظة إعدام جنود الاحتلال للشهيد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

شتم وتنكيل وحشي من جنود الاحتلال رغم إصابته مسبقاً pic.twitter.com/SXtipJeR0S — L'affranchi ☠️🔥🇩🇿 (@laffranchisama6) March 7, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيد، الذي لم تكشف هويته حتى اللحظة.

وبحسب الفيديو قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه وسط شتم وتنكيل وحشي رغم إصابته مسبقاً.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى المبارك في #القدس قالت شرطة الاحتلال أنه نفذ عملية طعن أصيب فيها شرطيان وصفت جراحهما بالمتوسطة

وهذا الشهيد الثالث في القدس منذ فجر الأمس pic.twitter.com/0LHC2gbzKM — Ahmad Jaradat (@JaradatAhmad1) March 7, 2022

ويعد هذا الشهيد الثالث في القدس منذ فجر الأمس. وأغلقت قوات اللاحتلال الباب في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة وتمنع الأهالي من الاقتراب.

قد يهمك أيضاً:

وبحسب نشطاء فلسطينيون اقتحم جنود الاحتلال، منزل عائلة أبو سنينة في حي واد الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

كما نشر حساب “القسطل”، فيديو للحظات الأولى لعملية الطعن عند باب القطانين بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

تغطية صحفية : "اللحظات الأولى لعملية الطـ.ـعن عند باب القطانين بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة" pic.twitter.com/LqppDpfIZ2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 7, 2022

هذا وطوقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالكامل، ومنعت الأهالي من الاقتراب.

شهيد مع الفجر في القدس

ويشار إلى أنه أمس، الأحد، اختلط صوت أذان الفجر في المسجد الأقصى المبارك مع أصوات طلقات نارية أصابت الشاب الفلسطيني المقدسي سامر جمال القواسمي (19 عاما). بدعوى تنفيذه عملية طعن شرطيين من الاحتلال الإسرائيلي.

تشديدات الاحتلال على الأهالي في البلدة القديمة بالقدس.. انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتدقيق للبطاقات الشخصية pic.twitter.com/IrTLmiWsiF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

وسرعان ما طوق جنود جيش الاحتلال المنتشرين في البلدة القديمة من مدينة القدس منطقة باب حطة. التي وقعت فيها عملية الطعن. وإطلاق النار على الشاب القواسمي، الذي أعلنت سلطات الاحتلال بعد وقت قصير عن استشهاده متأثرا بجروحه التي أصيب بخها جراء إطلاق الرصاص.

اقتحام الطور

كما انتشرت مقاطع مصورة من البلدة القديمة في القدس للمواطنين المقدسيين المتجهين لأداء صلاة الفجر. تظهر هجوم جيش الاحتلال على منطقة باب حطة لمحاصرة المكان، وابعاد المواطنين الفلسطينيين بالقوة، وتحولها لمنطقة عسكرية رغم صغر مساحتها.

وبعد ذلك بقليل، وبعد معرفة هوية الشاب، داهمت قوات الاحتلال بلدة الطور المطلة على البلدة القديمة من القدس المحتلة. وفتشت منزل الشهيد، واعتقلت شقيقه محمد جمال القواسمي، ونقلته لأحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

إشادة بالعملية

كما أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية التي وصفوها بالبطولية في القدس. والتي نفذها الشهيد القواسمي، وقال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس. إن العملية البطولية هي رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين على الفلسطينيين في القدس وفي كامل أرض فلسطين.

ودعا حمادة جماهير الشعب الفسطيني الثائر إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات لكبح جماح عدوانه على الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية.

توتر في القدس

كما دعا الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحلتة طارق عز الدين. لتصعيد المقاومة في كل المناطق الفلسطينية والدفاع عن القدس والأقصى. وأن العملية في القدس فجر الأحد، هي في إطار الرد الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني لحماية نفسه من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

بينما سادت البلدة القديمة من القدس المحتلة حالت توتر شديد وانتشار أكبر لقوات شرطة وجيش الاحتلال مدججين بالسلاح. وأوقفوا المواطنين وفتشوهم، ودققوا في بطاقاتهم، وسمحوا لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك حتى قبل ساعات الظهيرة من جهة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

(المصدر: وكالات – وطن)