مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا
مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا
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الأهلي يستعيد عافيته في دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير على المريخ (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز الثمين على المريخ السوداني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة مع ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

الأهلي والفوز الثمين على المريخ السوداني

وافتتح فريق الأهلي ” المارد الأحمر” أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثانية على بداية صافرة انطلاق المباراة. من توقيع محمد شريف، وعاود ذات اللاعب لهز شباك المريخ السوداني بهدف ثاني في الدقيقة ال34.

كما وقلص فريق المريخ الفارق بهدف جاء داخل شباك البطل الأفريقي السابق الأهلي المصري في الدقيقة ال43 عن طريق توني إدجوماريجوي، فيما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال69 من توقيع السماني سعد الدين.

وارتكب مدافع فريق المريخ السوداني مصطفى كرشوم الخطأ، بعد تسجيله الهدف في شباك مرمى فريقه في الدقيقة ال76.

كما وشهدت المباراة تكافؤ الفرص عل صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى بين فريق الأهلي والمريخ طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 9 تسديدات.

بينما تفوق فريق الأهلي في الاستحواذ على منافسه المريخ بنسبة 61%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه 39%.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية أمام الضيف فريق المريخ السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: علي معلول، محمد عبد المنعم، علي ربيعة، محمد هاني، أما في وسط التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، أحمد عبد القادر، بيرسى تاو.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع فريق المريخ السوداني بنفس الرصيد من النقاط.

وفي أدنى جدول الترتيب جاء فريق الهلال السوداني برصيد نقطة واحد خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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