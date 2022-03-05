سلاح “أسوأ من القنابل النووية” بيد بوتين .. “كارثة” إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة!

وطن – مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها اليوم العاشر، وسط استمرار القتال العنيف، عاد الحديث عن المخاوف من امتلاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاز السارين، إلى الظهور من جديد، وهو أحد أكثر الأسلحة الكيميائية سمية وسرعة المفعول.

غاز السارين بيد بوتين

التصريحات السابقة المشؤومة التي أدلى بها فلاديمير بوتين حول سلاح “أسوأ من القنبلة النووية” زادت من المخاوف حول روسيا التي تتطلع إلى الانتقال بغزو أوكرانيا إلى مستوى تالي خطير.

قد تكون تصريحاته، في مهرجان الشباب في أكتوبر 2017 في سوتشي، إشارة إلى نيته المبكرة في الذهاب إلى أقصى الحدود في ساحة المعركة.

بدا الرئيس الروسي مقتنعًا بأن العالم سيشهد قريبًا جنودًا خارقين لا يشعرون بالألم أو الخوف.

وقال: “لدى الرجل فرصة للدخول في الشيفرة الوراثية التي أنشأتها الطبيعة، أو كما يقول المتدينون الله. كل أنواع العواقب العملية قد تتبع. قد يتخيل المرء أن الإنسان يمكنه أن يخلق الإنسان ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضًا من الناحية العملية”.

وأضاف: “يمكن أن يكون عالم رياضيات عبقريًا، أو موسيقيًا لامعًا أو جنديًا ، أو رجلًا يمكنه القتال دون خوف أو تعاطف أو ندم أو ألم . يمكن للبشرية أن تدخل، وعلى الأرجح ستدخل في المستقبل القريب، فترة صعبة للغاية ومسؤولة للغاية عن وجودها”.

وقال: “ما وصفته للتو قد يكون أسوأ من القنبلة النووية.”

كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة؟

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد: “لا شيء غير مطروح على الطاولة مع هذا الرجل”. في إشارة إلى إصبع الرئيس الروسي الذي كان يحوم فوق الزر لبدء حرب نووية.

وحذرت جرينفيلد سابقًا من أن فلاديمير بوتين سيكون جاهزًا لاستخدام مخزون روسيا من الأسلحة البيولوجية والكيميائية إذا شعر أن قواته لم تكن كافية.

وذكرت: “بالتأكيد لا شيء على الطاولة مع هذا الرجل. وقالت إنه على استعداد لاستخدام أي أدوات في وسعه لتخويف الأوكرانيين والعالم “.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قال فيه خبراء في الاستراتيجية والحرب النووية لصحيفة “ديلي ستار” كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة، وكيف يمكن أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى اندلاعها.

وقال البروفيسور أندرو فيتر في جامعة ليستر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكسب الكثير من اللجوء إلى الأسلحة النووية.لكنه حذر من أن الحرب الدموية قد تجعله يائسًا.

وأضاف البروفيسور كامبل كريج من جامعة كارديف أن “معظم المدن في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة” سيتم استهدافها وتدميرها إذا اندلعت حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال: “إذا اندلعت حرب نووية بين الناتو وروسيا وتصاعدت إلى حرب عامة. فسيتم استهداف وتدمير معظم المدن في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وستنتهي المملكة المتحدة من الوجود بشكل أساسي”.

وذكر: “يمكن أن تسوء الأمور وقد تتمكن الولايات المتحدة من اعتراض بعض الصواريخ أو تدمير بعض الترسانة الروسية قبل إطلاقها”.

(المصدر: ديلي ستار)

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