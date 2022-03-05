غاز السارين بيد بوتين سلاح أسوأ من القنابل النووية watanserb.com
يمتلك بوتين غاز السارين وهو سلاح أسوأ من القنابل النووية
تقارير

سلاح “أسوأ من القنابل النووية” بيد بوتين .. “كارثة” إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة!

كتب باسل النجار
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وطن – مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها اليوم العاشر، وسط استمرار القتال العنيف، عاد الحديث عن المخاوف من امتلاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاز السارين، إلى الظهور من جديد، وهو أحد أكثر الأسلحة الكيميائية سمية وسرعة المفعول.

غاز السارين بيد بوتين

التصريحات السابقة المشؤومة التي أدلى بها فلاديمير بوتين حول سلاح “أسوأ من القنبلة النووية” زادت من المخاوف حول روسيا التي تتطلع إلى الانتقال بغزو أوكرانيا إلى مستوى تالي خطير.

قد تكون تصريحاته، في مهرجان الشباب في أكتوبر 2017 في سوتشي، إشارة إلى نيته المبكرة في الذهاب إلى أقصى الحدود في ساحة المعركة.

بدا الرئيس الروسي مقتنعًا بأن العالم سيشهد قريبًا جنودًا خارقين لا يشعرون بالألم أو الخوف.

وقال: “لدى الرجل فرصة للدخول في الشيفرة الوراثية التي أنشأتها الطبيعة، أو كما يقول المتدينون الله. كل أنواع العواقب العملية قد تتبع. قد يتخيل المرء أن الإنسان يمكنه أن يخلق الإنسان ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضًا من الناحية العملية”.

وأضاف: “يمكن أن يكون عالم رياضيات عبقريًا، أو موسيقيًا لامعًا أو جنديًا ، أو رجلًا يمكنه القتال دون خوف أو تعاطف أو ندم أو ألم . يمكن للبشرية أن تدخل، وعلى الأرجح ستدخل في المستقبل القريب، فترة صعبة للغاية ومسؤولة للغاية عن وجودها”.

وقال: “ما وصفته للتو قد يكون أسوأ من القنبلة النووية.”

كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة؟

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد: “لا شيء غير مطروح على الطاولة مع هذا الرجل”. في إشارة إلى إصبع الرئيس الروسي الذي كان يحوم فوق الزر لبدء حرب نووية.

وحذرت جرينفيلد سابقًا من أن فلاديمير بوتين سيكون جاهزًا لاستخدام مخزون روسيا من الأسلحة البيولوجية والكيميائية إذا شعر أن قواته لم تكن كافية.

وذكرت: “بالتأكيد لا شيء على الطاولة مع هذا الرجل. وقالت إنه على استعداد لاستخدام أي أدوات في وسعه لتخويف الأوكرانيين والعالم “.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قال فيه خبراء في الاستراتيجية والحرب النووية لصحيفة “ديلي ستار” كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة، وكيف يمكن أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى اندلاعها.

وقال البروفيسور أندرو فيتر في جامعة ليستر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكسب الكثير من اللجوء إلى الأسلحة النووية.لكنه حذر من أن الحرب الدموية قد تجعله يائسًا.

وأضاف البروفيسور كامبل كريج من جامعة كارديف أن “معظم المدن في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة” سيتم استهدافها وتدميرها إذا اندلعت حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال: “إذا اندلعت حرب نووية بين الناتو وروسيا وتصاعدت إلى حرب عامة. فسيتم استهداف وتدمير معظم المدن في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وستنتهي المملكة المتحدة من الوجود بشكل أساسي”.

وذكر: “يمكن أن تسوء الأمور وقد تتمكن الولايات المتحدة من اعتراض بعض الصواريخ أو تدمير بعض الترسانة الروسية قبل إطلاقها”.

(المصدر: ديلي ستار

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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