احذر من الاستحمام قبل النوم.. هذا ما سيحدث لجسدك لو فعلتها! watanserb.com
الاستحمام بكثرة له آثار سلبية على جسدك
Imageحياتنا

احذر من الاستحمام قبل النوم.. هذا ما سيحدث لجسدك لو فعلتها!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – يعتقد الكثير من الأشخاص، أن الاستحمام قبل النوم، يساعد على تخلصهم من الإرهاق والتعب بعد يوم طويل.

لكن المفاجأة أن هذا الاعتقاد السائد يضر الصحة أكثر ما يفيد بحسب الأطباء الذين أكدوا أن هذه العادة تشكل خطراً على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، ذكر موقع “برايت سايد” الأمريكي، أَضرار الاستحمام قبل النوم:

زيادة ضربات القلب

يرفع الماء الساخن من ضغط الدم، لذلك يحذر خبراء الطب من الاستحمام قبل النوم.

لأن ذلك سيؤدي إلى تسارع ضربات القلب والمزيد من المشاكل الصحية.

زيادة الوزن

الاستحمام قبل النوم

قد يبدو الأمر غير منطقياً، ولكن الاستحمام بعد تناول الطعام يربك الجهاز الهضمي.

وهو الأمر الذي يجعل الهضم يحتاج إلى زيادة تدفق الدم نحو المعدة.

ويؤدي بالتالي إلى تدفق الدم لأجزاء أخرى من الجسم وزيادة الوزن.

لذلك من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة، قبل الذهاب للاستحمام.

صعوبة في النوم

الاستحمام قبل النوم

الحمام الساخن سيرفع درجة حرارة الجسم ويربك الجسد.

وإذا كنت مصراً على الاستحمام قبل النوم، فافعلها بماء فاتر قبل النوم بساعة، وليس بماء ساخن قبل النوم مباشرة.

مشاكل في الشعر

إذا لجأت إلى الاستحمام قبل النوم مباشرة، فإن شعرك المبلل سيخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة على وسادتك. التي ستمتص الرطوبة.

وبالتالي، ستعاني من مشاكل مختلفة في فروة الرأس، مثل القشرة والتهيج والحكة.

الاستحمام بشكل أقل انتظام

وعلى الرغم من فوائد الاستحمام العديدة، إلا أن الدكتورة ساندي سكوتنيكي المدير المؤسس أستاذ مساعد الأمراض الجلدية في جامعة تورنتو. توصي بالاستحمام بشكل أقل بانتظام وغسل 3 أجزاء فقط من الجسم.

فالاستحمام بكثرة له آثار سلبية على جسدك. حيث يمكن أن يضر البشرة. ويسبب لها الجفاف خاصة مع استخدام الصابون أو مادة كاشطة.

أَضرار الاستحمام يومياً

كما قد يؤدي الاستحمام يومياً إلى استنفاد الزيوت والدهون والبكتيريا المهمة. التي تساعد بشرتك على مقاومة الالتهاب. وتحافظ على ملمس ناعم.

و يعد الاستحمام يومياً أمراً سيئاً لأنه سيغسل البكتيريا النافعة التي تعيش على الجلد. وهو ضار للشعر أيضًا.

فالإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يجفف شعرك ويبهت لونه. لذلك يوصي العديد من أطباء الأمراض الجلدية بالاستحمام كل يومين، أو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. والتركيز على هذه الأجزاء الثلاثة: الإبطين، الفخذ، والقدم.

 

المصدر: (برايت سايد)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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