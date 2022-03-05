“لا فستان ولا مايوه”.. إطلالة بسمة العارية في مهرجان الأقصر تعرضها لهجوم لاذع!

وطن – تعرضت الفنانة المصرية بسمة، لهجوم وانتقادات من الناشطين بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء. في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ11.

مكشوف الخصر

وظهرت بسمة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستاناً باللون الأزرق، بدون أكمام، ومكشوف الصدر. ومكشوف الخصر بطريقة غريبة.

ونسقت بسمة مع الإطلالة فرو باللون الأسود وكلاتش باللون الأوف وايت، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وألوان النيود في المكياج.

وجاءت تعليقات الناشطين على إطلالة بسمة كالتالي: “ليه بيتفننو في العري دايما”.

لا فستان ولا مايوه!

وكتبت متابعة: “لا هو فستان ولا هو مايو”.

بينما شبهه آخر بالبيبي دول، قائلا: “قميص نوم تحفة الله المستعان”.

وذكرهم آخر بالأحداث المأساوية التي يشهدها العالم. معقباً: “ده فستان ايه العري اللي بقي في الوسط ده بتتنافسوا علي ايه البشر بتموت وحروب ودمار وانتوا ايه عايشين في كوكب تاني برافو وصلتي للتريند”.

مهرجان الأقصر

ويضم الحفل، عدداً كبيراً من نجوم وصناع السينما من 35 دولة إفريقية.

ويرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان محمود حميدة. وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

لا أمارس دور البقرة

وعودة لبسمة، أثارت الفنانة المصرية جدلاً واسعاً قبل أسابيع بين الناشطين بتصريحاتها حول الرضاعة.

وقالت بسمة في حينها خلال لقائها ببرنامج “الستات”. الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة. عبر فضائية “النهار”: “أرفض الرضاعة. لأني مش بقرة. ولا أمارس دور البقرة في حياة حد”.

وأشارت بسمة إلى أنها أرضعت ابنتها نادية طبيعيًّا لمدة عامين. ولكن ليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات كما هو مطلوب. ولكن وقتما كانت تريد.

وأضافت: “كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي”.

وسردت بسمة ما حدث معها يوم ولادتها لطفلتها قائلة: “لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي”.

وأكدت الفنانة المصرية أن الأمومة غيرتها تماماً.

بسمة: ابنتي تتحكم بي

منوهة إلى أن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير قائلة: “هيَّ لفاني على صابعها الصغير”.

كما تحدثت بسمة عن تجربتها مع اكتئاب ما بعد الولادة. وقالت: “في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة”.

وتابعت: “أنا حبيت نادية من اللحظة الأولى. بس ما كنتش عارفة إزاي أتحكم فيها”.

وأوضحت الفنانة أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة سويًّا.

المصدر: (وطن – متابعات)

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