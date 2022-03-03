تفاصيل اتصال تلقاه ابن سلمان من بوتين .. هذا ما اتفقا عليه نكاية بـ “بايدن”

وطن – كشفت الخارجية السعودية في بيان لها تفاصيل اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس، من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت خارجية المملكة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن). إن ابن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية pic.twitter.com/1laSJi2FTU — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 3, 2022

ماذا عن الأزمة الأوكرانية؟

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أوضح ولي العهد موقف المملكة المعلن. ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.

مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها. منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

ويشار إلى أنه منذ بداية الأزمة لم تصدر السعودية أي بيان يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. لأن بوتين كان أول من احتضن بن سلمان بعد أن أصبح منبوذاً بسبب دوره في اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.

ومعروف أن بن سلمان يتخذ موقفا عدائيا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي وجه انتقادات مستمرة لولي العهد ورفض الحديث معه.

مصالح شخصية للأمير

ويبدو أن ولي العهد السعودي يستغل الأزمة الأوكرانية حاليا لصالحه الشخصي. بالتقرب من بوتين والضغط في الجانب الآخر على بايدن الذي تجاهله منذ صعوده لسدة الحكم في أمريكا.

هذا وشددت القوات الروسية حربها على أوكرانيا اليوم، الخميس، واستولت على ميناء بحري استراتيجي. في الوقت الذي كان من المقرر أن يجري الجانبان محادثات في بيلاروسيا، وهي الجولة الثانية من المناقشات المباشرة منذ الغزو قبل ثمانية أيام.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو وجهه إلى مواطنيه في وقت سابق من اليوم. الأوكرانيين لمواصلة مقاومتهم لكنه لم يعلق على ما إذا كان الروس قد استولوا على أي مدينة.

كما قال “زيلينسكي”: “لن يكون هناك سلام هنا.” كما حث الجنود الروس على العودة إلى ديارهم.

وفي غضون ذلك دعا مساعده المواطنين إلى استخدام تكتيكات حرب العصابات ضد القوات الروسية. وقطع الأشجار وتدمير الأعمدة الخلفية للقوات الروسية.

سقوط خيرسون

ويقول الجيش الروسي الآن إنه يسيطر على “خيرسون”، وأكد المسؤولون الأوكرانيون المحليون. أن القوات الروسية استولت على مقرات الحكومة المحلية في هذا الميناء المطل على البحر الأسود. والذي يقطنه 280 ألف شخص – وهي أول مدينة كبيرة تسقط منذ بداية الحرب.

وفي أماكن أخرى ضاعف الروس هجومهم على جبهات متعددة. كما يستمر القتال العنيف في ضواحي مدينة “ماريوبول” الساحلية الاستراتيجية الأخرى المطلة على بحر “آزوف” مما يغرقها في الظلام والعزلة والخوف.

كما تعطلت توصيلات الكهرباء والهاتف إلى حد كبير، وتواجه المنازل والمتاجر نقصًا في الغذاء والماء.

وقال رئيس بلدية المدينة إن الانفجارات التي سمعها مراسلو وكالة “أسوشيتيد برس” في العاصمة كييف، كانت عبارة عن صواريخ أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

ولا تزال قافلة الدبابات الروسية والمركبات الأخرى التي يبلغ طولها 40 ميلا (64 كيلومترا) متوقفة خارج كييف التي تعرضت لقصف مميت.

كما قصفت القوات الروسية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

(المصدر: وطن + متابعات)

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