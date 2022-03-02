6 خطوات لمنع تكون حصوات الكلى

وطن – إن حصوات الكلى عبارة عن رواسب من المعادن والأملاح تتشكل بداخلها. وأسباب تكونه كثيرة، منها النظام الغذائي وزيادة الوزن وبعض الحالات الطبية واستخدام بعض الأدوية أيضا.

وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، عادة لا تزعجك حصوات الكلى حتى تنتقل إلى الكلى أو تنتقل إلى الحالب.

في هذه الحالة (المغص الكلوي) ستشعر بألم حاد تحت الضلوع. إنه ألم يأتي على شكل موجات ويتقلب في شدته بالإضافة إلى أوجاع أو حرقان عند التبول.

يختلف علاج حصوات الكلى حسب حجم ونوع الحصاة وما إذا كان يمكن إخراجها من خلال البول أم لا. أو لا بد من تدخل طبي عاجل.

كيف نمنع تكون حصوات الكلى؟

على أي حال، من الجيد معرفة العوامل التي تمنع تكون حصوات المسالك البولية. كما أنه من المفيد تقليل فرص تكوّنها مرة أخرى.

اشرب الكثير من الماء

إذا كان الجفاف يمكن أن يسهل ظهور حصوات الكلى أو يزيدها سوءًا، فلا تهمل الترطيب الكافي للجسم.

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل نصف لتر إضافي من الماء، ينخفض ​​خطر الإصابة بحصى الكلى بنسبة 8 بالمئة.

اضبط نظامك الغذائي

وفقًا لمؤسّسة الكلى الوطنية، فإن نظام DASH/داش الغذائي، الذي يهدف إلى تنظيم ضغط الدم، قد يكون مفيدًا أيضًا في منع حصوات الكلى.

حاول أن تقلل من الدهون المشبعة والسكر، وادرج في نظامك الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. وكذلك منتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات والبذور والأسماك والدواجن والبقوليات.

قلل من تناولك للصوديوم والأطعمة الغنية بالأوكسالات

وفقًا لدرَاسة في طب المسالك البولية، يزيد الصوديوم من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة تتراوح بين 11 و 61 بالمئة.

ولذلك من أجل التحكم في نسبة الصوديوم في غذائك. تأكد من عدم تجاوز ملعقة صغيرة من الملح يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة ما يلي:

تحقق من كمية الملح في الملصقات الغذائية

تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة واللحوم والأطعمة المعلبة.

أما بالنسبة للأطعمة الغنية بالأوكسالات، فيمكنها تكوين أحجار أكسالات الكالسيوم. لذلك، تجنب الخضار مثل السبانخ والراوند والبامية والبنجر والفاصوليا والمكسرات.

ولكن نظرًا لأن هذه الأطعمة ذات قيمة غذائية مهمة لأجسامنا، فقد ترغب في استشارة أخصائي حول الكميات المناسبة للاستهلاك بناءً على ملفك الطبي.

قم بتضمين عصير الليمون وخل التفاح في نظامك الغذائي

هناك حالات تحدث فيها حصوات الكلى بسبب انخفاض مستويات السترات. ولزيَادتها، يمكنك شرب عصير الليمون أو البرتقال.

أثبتت الأبحاث ذلك، حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الكورية لجراحة المسالك البولية. أن تناول عصير الفاكهة (نصف كوب من عصير الليمون يوميًا) يمنع تكون الحصوات ليس فقط لأنه يزيد من حجم البول. ولكن أيضًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الستريك.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة للمغذيات أن تناول عصير الليمون والبرتقال يمنع تكوين حصوات الكلى. على الرغم من أن البيانات لا تزال محدودة إلى حد الآن.

هناك أيضًا مواد بحثية حول فوائد خل التفاح. في دراسة أجريت على الفئران. نشرت في مجلة EBioMedicine، وُجد أن حمض الخليك الموجود في خل التفاح يمكن أن يثبط تكوين حصوات الكلى. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي دراسات سريرية.

المصدر: (فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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