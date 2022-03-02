انتحار ممثلة إيرانية شهيرة في ظروف غامضة!

وطن – أقدمت الممثلة الإيرانية، زهره فكور صبور، على التخلص من حياتها في منزلها بالعاصمة طهران. لتتوفى عن عمر يناهز الـ43 عاماً.

تناولت حبوباً

وبحسب وكالة “فارس” المحلية، فقد أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، اليوم الأربعاء، انتحار الممثلة السينمائية والمسرحية الإيرانية، “زهره فكور صبور”.

وأشارت الهيئة إلى أن زهراء تخلصت من حياتها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ووفق المعلومات فقد تناولت حبوبا أدت لوفاتها على الفور.

ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ الممثلة بعد نقلها إلى مستشفى بطهران في وقت متأخر من الليلة الماضية. كما لم تعرف أسباب إقدامها على هذه الخطوة.

من هي زهراء؟

وبدأت زهره صبور مشوارها الفني من خلال التلفزيون الإيراني. وكان أول عمل تمثيلي للفنانة الإيرانية، في عام 1998 عندما أدت دورا في المسلسل التلفزيوني “روزجار جوفاني وشهرته”.

كما شاركت عام 1998 أيضاً في مسلسل “أيام الشباب”.

وذاع صيت زهره وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل “القلوب الوالهة” عام 2009.

وانقطعت زهره عن التمثيل فترة طويلة. ثم عادت بقوة من خلال المسلسل التلفزيوني “المتاعب العظيم”.

وتعرف بين زميلاتها بحسن اختيارها واستخدامها للعطور.

حادث سير

وكانت زهره قد أعلنت في بداية العام الجاري تعرضها لحادث سير ما أدى إلى كسر في اليد وتشقق في الأعصاب. وقضت أولى أيام العام الجديد في المستشفيات.

ونشرت صبور حينها نصا باركت فيه للجميع حلول النوروز، معلنة أن سبب تغيبها في الأجواء الافتراضية هو تعرضها لحادث سير .

وقالت إن الحادث أدى إلى كسر وفسخ في اليد وتشقق في أعصاب اليد. ما ألزمها سرير المستشفى خلال عيد ميلادها وعيد النوروز.

وتقدمت صبور بالشكر إلى الأطباء الذين لا يتركون المستشفيات خلال هذه الأيام العصيبة، وطالبت الجميع بأن يدعوا لها بالشفاء.

المصدر: (وطن – متابعات)

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