هكذا تمت “إبادة” فرقة من المقاتلين الشيشان خططت لقتل الرئيس الأوكراني

وطن – ادّعت أوكرانيا أنها قتلت فرقة من المقاتلين الشيشان كانوا يخططون لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

فرقة من المقاتلين الشيشان خططت لقتل الرئيس الأوكراني

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، خلال خطاب متلفز اليوم، إن الوحدة الشيشانية “التي جاءت لقتل رئيسنا تم إبادتها”.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف -وهو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إن بعض أفراد قواته قتلوا في أوكرانيا.

ووردت أنباء الأسبوع الماضي عن فرقة من القوات الخاصة الشيشانية تعرف باسم “الصيادين”، تحركت باتجاه أوكرانيا لاعتقال أو قتل مجموعة محددة من المسؤولين الأوكرانيين.

وقال دانيلوف لقناة أوكرانيا 24 التلفزيونية: “نحن على علم بالفعل بالعملية الخاصة التي كان من المقرر أن تنفذها وحدة قوات قديروف”.

وأضاف: “لقد تلقينا المعلومات من ممثلي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذين لا يريدون المشاركة في هذه الحرب الدموية”.

بينما اكد: “تم القضاء على وحدة قديروف التي جاءت لقتل رئيسنا”.

وقال دانيلوف إن الوحدة تم تقسيمها إلى مجموعتين وتم تتبع تحركاتها عن كثب.

وذكر إن إحدى المجموعتين تعرضت لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في هوستوميل – وهي ضاحية تقع شمال غرب العاصمة كييف الأوكرانية. وقال إن الوحدة الأخرى كانت “تحت أنظارنا”.

كما قال دانيلوف: “لقد انقسموا إلى مجموعتين، وكنا نتتبعهم. تم التعامل مع مجموعة واحدة بالقرب من هوستوميل، والأخرى كانت تحت متابعتنا.”

منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، كانت هناك مخاوف من مقتل الرئيس زيلينسكي على يد القوات الروسية. حتى أنه قال في خطاب إنه كان الهدف رقم واحد لقتلة الكرملين.

وقال الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي “أنا الهدف رقم واحد، وزوجتي وأولادي في المرتبة الثانية”.

ومع ذلك، على الرغم من التهديد الذي يتهدد حياته، فقد واصل إظهار التحدي في مواجهة الخطر وأصبح وجه مقاومة أوكرانيا.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

اقرأ أيضاً: