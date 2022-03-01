مشروب شعبي شائع يتناوله معظمنا قد يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان

وطن – نشرت مجلة “best life” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن مشروب شعبي شائع يمكن أن يتسبب تناوله في خطر الإصابة بسرطان الرئة والجهاز الهضمي.

مشروب المتة

يمكن أن يؤدي شرب شاي المتة إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان المريء بثلاث مرات.

يقول الأشخاص الذين يحبذون هذا الشاي أنه يمكن أن يساعد في التغلب على التعب. كما يساعد على إنقاص الوزن وتخفيف الصداع والاكتئاب. ولكن وفقًا لموقع مايو كلينك، هناك “دلائل محدودة” تدعم هذه الفوائد.

أظهرت الأبحاث أنه قد تكون هناك آثار سلبية لتناول هذا المشروب الشعبي.

آثار سلبية

في دراسة أجريت في أبريل 2019، نظر العلماء في بيانات من عشر دراسات أصلية لفحص المخاطر المحتملة لاستهلاك شاي المتة.

وقد وجدت إحدى الدراسات من عام 2008 أن الاستهلاك المنتظم لهذا الشاي. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ومجموعة متنوعة من سرطانات الجهاز الهضمي. بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الكبد وسرطان الأمعاء وسرطان المعدة. وفقًا لتقارير نيويورك بوست.

كما أظهرت الدراسات كذلك أن مشروب المتة يمكن أن يضاعف ثلاث مرات من خطر الإصابة بسرطان المريء.

يحتوي على مستويات عالية من مواد مسرطنة

أثبتت أبحاث أخرى أن شاي المتة يمكن أن يحتوي على مواد مسرطنة ضارة.

حيث وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الطريقة التقليدية لتحضير شاي المتة تحتوي على مستويات عالية بشكل استثنائي من المواد المسرطنة عند اختبارها.

مخاطر صحية

بالإضافة إلى احتوائه على مواد مسرطنة، يشير الخبراء أيضًا إلى أن تناول شاي المتة وهو ساخن جدًا. يمكن أن يشكل أيضًا خطرًا على الصحة. ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بشربه في درجات حرارة منخفضة.

ومع ذلك، فإن هذا الخطر لا يقتصر فقط على شاي المتة. أظهرت أبحاث أخرى أن شرب الشاي ساخنًا جدًا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء، وفقًا لموقع “Healthline”.

تشير الدلائل إلى أن تأثير الشاي الأسود أو الأخضر الذي يتم تقديمه بين 140 و 149 درجة فهرنهايت. يمكن أن يتلف الخلايا التي تبطن الحلق ويجعلها أكثر عرضة للمواد المسببة للسرطان.

مزيد من الدراسات

يقول الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول العلاقة بين مخاطر الإصابة بالسرطان وشاي المتة.

ويقول الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها في حاجة إلى مزيد من البحث حول شرب المتة والسرطان.

كما حذر خبراء آخرون من أن تناول هذا المشروب في درجات حرارة عالية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

المصدر: (best life – ترجمة وتحرير وطن)

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