قصف مبنى التلفزيون الأوكراني في كييف وانقطاع البث (فيديو)

قصفت القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا مبنى التلفزيون الأوكراني مساء اليوم، الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع خدمة البث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع رصدتها (وطن) لحظة القصف الروسي الذي استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني.

مشاهد لقصف استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني 🇺🇦 في كييف pic.twitter.com/28uRWlrv0a — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) March 1, 2022

كما أظهرت فيديوهات أخرى لحظة قصف الجيش الروسي لبرج الاتصالات في مبنى التلفزيون الحكومي الأوكراني في العاصمة كييف.

من جانبها أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع بث التلفزيون الأوكراني بعد تعرضه لقصف روسي.

شــاهد لحظة قصف الجيش الروسي لبرج الاتصالات في مبنى التلفزيون الحكومي الأوكراني في #كييف pic.twitter.com/xElC7Zv7ry — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) March 1, 2022

كما اتهمت وسائل إعلام أوكرانية القوات الروسية باستهداف البنية التحتية لمرافق الاتصالات في العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني قد وجه كلمة للبرلمان الأوروبي. أكد فيها عدم استسلام بلاده.

وقبل ساعة من استهداف برج التلفزيون، حذرت وزارة الدفاع الروسية سكان كييف. من عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة لمنشآت عسكرية وأمنية.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness. Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

وكانت وزارة الدفاع الروسية توعدت -في بيان- بقصف مركز العمليات الإعلامية للجيش الأوكراني. ووحدة أمن الدولة، والمركز الرئيسي 72 لجهاز الأمن السياسي في كييف.

ومن جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية “إيغور كاناشينكوف”. أن هذه الغارات المرتقبة تهدف إلى قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

مشيرا إلى أنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا.

تفاصيل الغزو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم، الخميس، الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا). وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

هذا وأكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، أن الحكومة الروسية أوقفت تقدمها بمحيط كييف. وقد يكون ذلك لإعادة تجميع قواتها.

وأضاف المسؤول الأميركي أن 80% من القوات القتالية الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية، لكن هذه القوات تعاني نقصا في الدعم اللوجستي وإمدادات الوقود والطعام.

وفي وقت سابق، دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف، تضمنت دباباتٍ وناقلات جند ومعدات لوجستية وشاحنات وقود.

وأظهرت صورا بالأقمار الصناعية تحرك قافلة عسكرية روسية بالقرب من مطار أنتوف على امتداد أكثر من 60 كيلومترا، وتتحرك المعدات والوحدات العسكرية بمركبتين أو 3 مركبات جنبا إلى جنب على الطريق.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يشهد مطار أنتونوف معارك ضارية، إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الإستراتيجية حتى تسهل عليها السيطرة على العاصمة الأوكرانية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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