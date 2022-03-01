فنانة الراي الجزائرية “الشابة خيرة” فعلت فعلتها وهربت عبر قوارب الموت.. تفاصيل صادمة!

وطن- أثارت فنانة الراي الجزائرية الشابة خيرة، جدلاً واسعاً بما فعلته بعد صدور أحكام نهائية عليها بالسجن.

قوارب الموت

وبحسب موقع “الديوان” المحلي، فقد هربت الشابة خيرة عبر قوارب الموت “الحرقة”. بعد الحكم عليها بالسجن سنة وشهرين حبسا نافذا.

ونقلت مصادرة مقربة من خيرة، أنها هربت برفقة أفراد عائلتها عبر قوارب الموت بعد أن قامت ببيع فيلا فاخرة ببلدية عين الترك.

وقامت بعدها فنانة الراي بشراء زورق مطاطي مدعم بمحركين يطلق عليه وسط الحراقة “السريع”.

نصب واحتيال

وكانت خيرة قد خططت لعملية الهروب بعدما تم إدانتها بتهمة النصب والاحتيال والمساس بحرية الأشخاص والتهديد. وأصدرت محكمة وهران ومحكمة عين الترك حكماً ضدها بالحبس سنة نافذة وشهرين حبسا نافذا.

وذكر المصدر المقرب من الفنانة، أن ضحيتها أخبرت الجهات الأمنية عن نية هروب الشابة خيرة عن طريق الهجرة غير الشرعية.

لكن الجهات الأمنية لم تعر الأمر أهمية، إلى أن هربت خيرة بعد 3 أيام من بلاغ الضحية.

فيديو من باريس

ونزل خبر وصول خيرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط على الضحية كالصاعقة. بعدما نشرت فنانة الراي مقطع فيديو من باريس.

وكانت خيرة قد نصبت على الضحية بأموال قيمتها 600 مليون سنتيم (نحو 43 ألف دولار أمريكي).

وقدمت الضحية في حينها شكوى رسمية ضد خيرة. وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك”. بعدما طلبت الضحية استرداد أموالها.

كلام فاحش

وقالت الضحية إنها اتصلت بفنانة الراي المعروفة والتي كانت تربطها بها علاقة صداقة. وذلك من أجل مطالبتها بإرجاع مبلغ الدين الذي استدانته منها.

لكن الضحية تفاجأت برد فعل الفنانة التي رفضت إرجاع الأموال وتهجمت عليها بكلام فاحش عبر تطبيق “فيسبوك”.

وحاولت خيرة إنكار التهم، مؤكدة أنها لم تستول على أموال الضحية. وإنما قامت ببيعها مجموعة من الأطقم الذهبية.

لكن الضحية قدمت وثائق إلى القاضي أثبتت هكس ذلك. مطالبة على لسان دفاعها بتعويض مادي قدره 1.2 مليار سنتيم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها.

المصدر: (الديوان)

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