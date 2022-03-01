مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز watanserb.com
مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز
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تعرف على موعد الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة في الدوري المصري

منافسات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- يلتقي فريق الزمالك منافسه فيوتشر مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز على ميدان ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

وستقام مباراة الزمالك وفيوتشر عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن، سوريا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة السابعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على مباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر في منافسات الدوري المصري الممتاز. عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب المؤقت أسامة نبيه بعد رحيل المدرب الفرنسي كارتيرون، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فيوتشر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

أما في دفاع التشكيلة كلاً من: أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، رزاق سيسيه.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري   

وجاء حامل اللقب فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، كما وجاء منافسه فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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