مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا .. تخوفات من إطلاق بوتين لهذه الأسلحة المرعبة

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الأسلحة المرعبة الروسية التي قد يطلقها بوتين على أوكرانيا في أي لحظة.

كما يمتلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة كبيرة من الأسلحة المرعبة تحت تصرفه والتي يمكن أن يستخدمها ضد أوكرانيا. بما في ذلك الدبابات الروبوتية “غير المرئية” T-14 وإنزال الكلاب العسكرية الروسية بالمظلات.

أوكرانيون يبذلون ما في وسعهم للتصدي للغزو الروسي

مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت هناك أمثلة لا حصر لها عن مواطنين أوكرانيين أدى بهم الوضع إلى الذهاب إلى أبعد الحدود للدفاع عن بلادهم.

سواء كان ذلك عبر سحب الدبابات بواسطة جرارات، أو نقل الألغام الأرضية من الطرق بأيديهم أو تفجير أنفسهم بشكل مأساوي على الجسور. لإبطاء تقدم الروس – كانت تصرفات الأوكرانيين العاديين بلا شك بطولية.

وفي المرات التي يكون فيها الغزو الروسي “فاشلاََ”، تزداد فرصة قيام فلاديمير بوتين بإطلاق العنان لترسانة أسلحة مروعة في المنطقة.

لدى فلاديمير بوتين، الذي عمل سابقا في الاستخبارات السوفياتية “KGB”، إمدادات هائلة من الأسلحة غير التقليدية تحت تصرفه. بما في ذلك الدبابات الآلية ووحدات من الكلاب المتصدعة المخيفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وهذا ليس سوى عرض من الأسلحة المرعبة التي يمكن للجيش الروسي استعمالها في هذه الحرب.

روبوتات هجومية

زعم العلماء الروس سابقًا أنهم صنعوا دبابات آلية بدون سائق – مسلحة بأجهزة استشعار وصواريخ ومدافع رشاشة وقاذفات اللهب – يمكن أن تقضي على مواقع خنادق العدو.

ويقول مسؤولو دفاع الكرملين بعد إجراء اختبار ناجح في سوريا أن الدبابات الهجومية من طراز ” أوران 9 ” جاهزة للعمل بالفعل.

من المفهوم أن هذه الروبوتات قادرة على التصرف بشكل مستقل ويجري التحكُّم فيها عن بُعد.

يُقال أيضًا أن روسيا بصدد تطوير مركبة BMPT – 72 والملقبة بـ”Terminator – 2- والتي قيل أنها يمكن أن تنجو من التفجيرات النووية وسقوط الطائرات – ودبابة تي-14 الغير المرئية.

أسلحة طائرات بدون طيار

يمكن لطائرات لانسيت الروسية من دون طيار – جناح كبير على شكل X وريش ذيل على شكل X – والتي يطلق عليها اسم “Flying Kalashnikovs ” – أن تسقط الطائرات الحربية بدون طيار.

ويمكن أن تمهد هذه النوعية من الأسلحة أولى معارك الطائرات بدون طيار في خضم الحروب الحديثة. وستكون بريطانيا والولايات المتحدة حذرة للغاية من الطائرات بدون طيار التي تستهدف سفنها البحرية.

إنزال كلاب عسكرية بالمظلات

كما أظهرت تدريبات عسكرية قامت بها روسيا كلابََا ترتدي دروعا واقية من الرصاص – مع مرافقها – يتم إسقاطها عن بعد 13000 قدم من على الأرض.

يُقال إن هذه الكلاب قادرة على الانضمام إلى المهام القتالية. بما في ذلك توفير الأمن للقوات والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

دبابات خفيفة

لن يقتصر الأمر على الكلاب التي ستسقط من السماء حيث طورت القوات الروسية أيضًا دبابات خفيفة برمائية.

يمكن لدبابات “Sprut-SDM1” والتي يبلغ وزنها 18 طنًا أن تصيب أهدافًا من على بعد ثلاثة أميال أثناء الإبحار في البحر.

لقد اجتازت هذه الدبابة الاختبارات بنجاح بعد أن أثبتت قدرتها على إطلاق مدفعها المضاد للدبابات. أثناء تعرضها للضرب في موجات طولها 4 أقدام.

بنادق ذاتية

في المستقبل، يمكن أن تصل بندقية كلاشينكوف الرماية “ذات التحكم الخاص” إلى ساحات القتال الأوروبية.

كما يمكن لهذه الأسلحة تحديد الأهداف وسحب الزناد دون الحاجة إلى وجود جندي.

وقال كبير المصممين سيرجي أورزومتسيف إن الجندي الروسي المستقبلي سيحتاج فقط إلى “إعطاء الإذن” لأسلحته للعثور على الأعداء وقتلهم.

طائرات بدون طيار “غير مرئية”

تتميز طائرة “أوخوتنيك” سو – 70 وهي طائرة شبح روسية بهيكلها المسطح وقد صُنعت كذلك بلا ذيل، مما يجعلها غير مرئية للرادار. كما يُقال إنها قادرة على الطيران من موسكو إلى لندن والعودة في مهمة واحدة.

كما أن هذه الطائرات بدون طيار مزودة بصواريخ ورادار تجسس ومعدات استطلاع لمراقبة المواقع.

(المصدر: ديلي ستار)

إقرأ أيضا: