معلومات عن زوجة الرئيس الأوكراني التي كان على علاقة بها لـ8 سنوات قبل الزواج (صور)

وطن – سلّطت الصحافة الأجنبية، الضوء، على السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من هي زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا؟

ولدت أولينا زيلينسكا في 5 فبراير 1978 في “كريفي ريه”، سابع مدينة من حيث عدد السكان في أوكرانيا.

درست الهندسة المعمارية في جامعة المدينة في كلية الهندسة المدنية.

انتهى الأمر بـ”أولينا” في كتابة نصوص لـشركة (Kvartal 95) وهي شركة إنتاج ترفيهي تليفزيوني عامة، تعمل في أوكرانيا منذ عام 2003 .

أصبحت السيدة الأولى لأوكرانيا في 20 مايو 2019. وفي 18 نوفمبر من ذلك العام ظهرت على غلاف إصدار مجلة “فوغ” الشهيرة.

في مقابلة مع المجلة قالت إنها تريد تحسين التغذية في مدارس البلاد.

وساعدت في تطوير قائمة مدرسية جديدة مع الشيف “إيفجن كلوبوتينكو”.

كما تمت الموافقة على الإصلاحات، التي تضمنت معايير غذائية جديدة بالإضافة إلى توفير موارد إضافية، من قبل مجلس الوزراء في البلاد في سبتمبر 2021.

في ديسمبر 2019، خلال خطاب في المؤتمر النسائي الأوكراني الثالث، بدأت زيلينسكا انضمام أوكرانيا إلى مبادرة مجموعة السبع الدولية بشأن المساواة بين الجنسين .

كما أطلقت مبادرة في يونيو 2020 لنشر اللغة الأوكرانية في العالم.

متى تزوج فولوديمير زيلينسكي وأولينا زيلينسكا؟

كانت أولينا وفولوديمير زيلينسكي زميلين في المدرسة لكنهما لم يكونا على دراية في ذلك الوقت.

تعرفا على بعض أثناء دراستها في الجامعة. وتطورت علاقتهما تدريجيًا ومؤرخة لمدة ثماني سنوات قبل الزواج في 6 سبتمبر 2003.

تم إدخال أولينا إلى المستشفى للمراقبة في 16 يونيو 2020، بعد أن ثبتت إصابته بـ Covid-19.

ووصفت العدوى بأنها “متوسطة الخطورة”.

كم عدد أطفال الرئيس الأوكراني وزوجته؟

للزوجين أولينا وفولوديمير زيلينسكي طفلان، ولد وبنت.

ولدت ابنتهما أولكساندرا في 15 يوليو 2004.

وُلد الابن كيريلو في 21 يناير 2013.

(المصدر: ذا صن – وطن)

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