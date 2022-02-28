العصير الذي يساعدك على محاربة الشيخوخة watanserb.com
عصير البرتقال يحارب الشيخوخة
حياتنا

تعرف على العصير الذي يساعدك على محاربة الشيخوخة

كتب معالي بن عمر
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وطن – إنه عصير كلاسيكي ومهم وجوده على طاولة الإفطار. وبالإضافة إلى احتوائه على مستويات عالية من فيتامين سي، فإنه قادر أيضًا على محاربة الشيخوخة، وفقًا لدراسة حديثة.

ووفقا لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إنه مشروب مليء بالخصائص المفيدة. مما يجعله خيارًا صحيًا أفضل من القهوة أو أي مشروب طاقة آخر. علاوة على ذلك، فإن البرتقال يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السكر في الدم، مما يساعد الجسم على بدء اليوم بكثير من الطاقة.

بينما من الفوائد الصحية الأخرى لعصير البرتقال وفقا لترجمة “وطن”، هو احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يعمل كمضاد للأكسدة. ويحسن امتصاص الحديد وعملية التئام الجروح. كما تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على حمض الفوليك الضروري لتجديد الأنسجة وتكوين خلايا الدم الحمراء.

يؤخر الشيخوخة

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تنظيم بعض وظائف الجهاز الهضمي، حيث يشارك في امتصاص العناصر الغذائية، كما أن الألياف الموجودة في داخله تسهل حركة الأمعاء. وبالمثل، تشارك الألياف الموجودة في البرتقال أيضًا في نمو بكتيريا الكائنات الحية المجهرية المفيدة جدًا للأمعاء. علاوة على ذلك، البرتقال يساعد في خسارة الوزن. فضلا عن أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتنظيف الشرايين حتى بالنسبة لمرضى السكري.

واليوم، بفضل دراسة أجرتها مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن، ونشرت في المجلة العلمية ‘Journal of Nutrition’، أصبح هذا المشروب اللذيذ عاملا مهما في تأخير الشيخوخة أيضًا.

كما بحثت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة Verones، في بيانات حوالي 150 ألف امرأة لمدة 16 عامًا، حيث تمت دراسة الأطعمة التي تناولنها بشكل متكرر ومقدار الحركة التي قمن بها على مدار اليوم من أجل حساب مؤشر الأكل الصحي البديل، لفهم كيفية تأخير الشيخوخة. وفي نهاية الدراسة، تم تقديم سلسلة من الأطعمة الرئيسية التي ينبغي ألا تكون مفقودة من النظام الغذائي للمرأة. ومن بينها، يبرز عصير البرتقال كعنصر أساسي، لذلك لا تنس تحضير كأسا كل صباح.

 

(المصدر: الكونفيدينسيال)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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