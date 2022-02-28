تعرف على العصير الذي يساعدك على محاربة الشيخوخة

وطن – إنه عصير كلاسيكي ومهم وجوده على طاولة الإفطار. وبالإضافة إلى احتوائه على مستويات عالية من فيتامين سي، فإنه قادر أيضًا على محاربة الشيخوخة، وفقًا لدراسة حديثة.

ووفقا لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إنه مشروب مليء بالخصائص المفيدة. مما يجعله خيارًا صحيًا أفضل من القهوة أو أي مشروب طاقة آخر. علاوة على ذلك، فإن البرتقال يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السكر في الدم، مما يساعد الجسم على بدء اليوم بكثير من الطاقة.

بينما من الفوائد الصحية الأخرى لعصير البرتقال وفقا لترجمة “وطن”، هو احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يعمل كمضاد للأكسدة. ويحسن امتصاص الحديد وعملية التئام الجروح. كما تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على حمض الفوليك الضروري لتجديد الأنسجة وتكوين خلايا الدم الحمراء.

يؤخر الشيخوخة

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تنظيم بعض وظائف الجهاز الهضمي، حيث يشارك في امتصاص العناصر الغذائية، كما أن الألياف الموجودة في داخله تسهل حركة الأمعاء. وبالمثل، تشارك الألياف الموجودة في البرتقال أيضًا في نمو بكتيريا الكائنات الحية المجهرية المفيدة جدًا للأمعاء. علاوة على ذلك، البرتقال يساعد في خسارة الوزن. فضلا عن أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتنظيف الشرايين حتى بالنسبة لمرضى السكري.

واليوم، بفضل دراسة أجرتها مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن، ونشرت في المجلة العلمية ‘Journal of Nutrition’، أصبح هذا المشروب اللذيذ عاملا مهما في تأخير الشيخوخة أيضًا.

كما بحثت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة Verones، في بيانات حوالي 150 ألف امرأة لمدة 16 عامًا، حيث تمت دراسة الأطعمة التي تناولنها بشكل متكرر ومقدار الحركة التي قمن بها على مدار اليوم من أجل حساب مؤشر الأكل الصحي البديل، لفهم كيفية تأخير الشيخوخة. وفي نهاية الدراسة، تم تقديم سلسلة من الأطعمة الرئيسية التي ينبغي ألا تكون مفقودة من النظام الغذائي للمرأة. ومن بينها، يبرز عصير البرتقال كعنصر أساسي، لذلك لا تنس تحضير كأسا كل صباح.

(المصدر: الكونفيدينسيال)

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