بعد قرار بوتين بوضع قوة الردع النووية في حالة تأهب.. ما الأسلحة النووية التي يمتلكها هذا البلد؟

وطن – هددت روسيا الدول الغربية بالقول أن قواتها النووية في حالة تأهب قصوى – ولكن ما هي الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا وهل يمكن أن يصل تأثيرها إلى المملكة المتحدة؟

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا أنه وضع قوات الردع في بلاده – التي تضم أسلحة نووية – في حالة تأهب قصوى وسط تصاعد التوتر بشأن غزو أوكرانيا.

وهذا يعني أن الأسلحة النووية للرئيس الروسي – الذي كان عميلا للمخابرات السوفياتية “كي جي بي” (KGB) – هي جاهزة الاستعداد للإطلاق.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية وستتعرف على الأسلحة النووية التي يمتلكها هذا البلد.

وفقًا لمعاهدة تم توقيعها بعد الحرب الباردة تهدف إلى تقليل التوترات المرتبطة بالقنابل التدميرية، تمتلك روسيا 6257 سلاحًا نوويًا.

ما هي أبرز الأسلحة التي تمتلكها؟

أنفقت القوة العظمى 8 مليار دولار (5.9 مليار جنيه إسترليني) على ترسانتها النووية في عام 2020 ولديها حوالي 20 قاعدة صواريخ معروفة في جميع أنحاء العالم.

من بين أسلحتها، نجد 527 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات (ICBMs)، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات وقاذفات استراتيجية، وفقََا لموقع “ويلز أونلاين”.

يمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات القاتلة أن تنطلق بسرعة تصل إلى أربعة أميال في الثانية – مما يعني أن لديها القدرة على الوصول إلى المملكة المتحدة في غضون 20 دقيقة بعد إطلاقها من روسيا.

قصف هيروشيما

تطورت الطاقة النووية منذ أن ألقت الولايات المتحدة الامريكية القنبلة النووية “الولد الصغير” على مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945.

وقد تسببت هذه المأساة في مقتل أكثر من 60 ألف شخص ولو تم إلقائها في وسط لندن، فسيصاب حوالي 250 ألف شخص.

اليوم، هناك حوالي 1456 من الرؤوس الحربية الروسية النشطة والجاهزة للاستعمال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد بوتين من خلال بيان مخيف بالقول إن “أولئك الذين قد يميلون إلى التدخل في العمل العسكري الروسي. سيواجه عواقب لم تشهد من قبل في التاريخ.”

بوتين يضع القوات النووية في حالة تأهب

وأضاف في خطاب تلفزيوني: “كبار المسؤولين في دول الناتو الرئيسية يسمحون بتصريحات عدوانية ضد بلدنا …لذلك أمرت وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بوضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي قصوى.”

وتابع “لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي. ولكن كبار المسؤولين في دول حلف الناتو الأساسية يسمحون لأنفسهم باتخاذ تصريحات عدوانية في ما يتعلق ببلدنا.”

واعتبر تحذير بوتين في جميع أنحاء العالم تهديدا واضحا للردع النووي.

من جهتها، تقاوم القوات الأوكرانية الغزو الروسي وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تزويدها بالأسلحة لمساعدتها.

(المصدر: ديلي ستار – وطن)

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