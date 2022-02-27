أوكراني ينقل لغم مضاد للدبابات بيديه watanserb.com
أوكراني يحمل لغماً أرضياً بين يديه وهو يدخن سيجارة
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شجاعة لا تُصدّق .. أوكراني ينقل لغم مضاد للدبابات بيديه وهو يدخن سيجارة! (فيديو)

كتب أنس السالم
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وطن – أظهرت لقطات لا تصدق رجلاً أوكراني وهو ينقل لغم مضاد للدبابات بيديه، بينما كان يدخن سيجارة بالقرب من مدينة بيرديانسك، في الوقت الذي تعثر فيه تقدّم القوات الروسية بسبب القتال في جميع أنحاء البلاد.

المدني الأوكراني، الذي كان يرتدي سترة سوداء وبنطال جينز وحذاء رياضي داكن اللون، ظهر وهو يحمل اللغم بيديه ويدخن في سيجارة بينما كان يتحدث باللغة الأوكرانية.

في غضون ذلك، ورد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض اخراجه من كييف واختار البقاء في الخطوط الأمامية مع رجاله.

استنفار القوات النووية الروسية

وفي تصعيد دراماتيكي للتوترات بين الشرق والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

ويعني الأمر أنه يريد أن تكون الأسلحة النووية الروسية جاهزة لزيادة الاستعداد للإطلاق.

وسط هذا التطور المقلق، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن وفدا سيلتقي بالمسؤولين الروس مع اقتراب القوات الروسية من كييف.

ولم يستشهد بوتين، في توجيهه للتأهب النووي، بالتصريحات المزعومة لأعضاء الناتو فحسب، بل استشهد أيضًا بالعقوبات المالية الشديدة التي فرضها الغرب.

وطلب بوتين من وزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش وضع قوات الردع النووي في “نظام خاص للخدمة القتالية”.

وقال: “الدول الغربية لا تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في المجال الاقتصادي. ولكن كبار المسؤولين من أعضاء الناتو البارزين أدلىوا بتصريحات عدوانية بشأن بلدنا”.

وهدد بوتين قبل الغزو الروسي بالانتقام بقسوة ضد أي دولة تدخلت في الصراع في أوكرانيا وأثارت تهديداته شبح التحول إلى حرب نووية.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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