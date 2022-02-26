ميا خليفة تدعم أوكرانيا ضدّ روسيا بصورة صدمت الملايين وأشعلت ضجة واسعة! (شاهد)

وطن – صدمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة، الملايين من متابعيها بعد نشرها صورة على تويتر تتضمن تعليمات حول كيفية صنع زجاجة مولوتوف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن حثت وزارة الدفاع الأوكرانية السكان على تسليح أنفسهم بالقنابل الحارقة محلية الصنع للدفاع عن بلادهم في ظلّ الغزو الروسي.

ميا خليفة تدعم أوكرانيا

ويبدو ان ميا خليفة تدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، حيث تفاعل بعض المعجبين بشكل إيجابي لتغريدة ميا خليفة وشكرها بعض متابعيها الأوكرانيين لوقوفها معهم.

وقال أحد المتابعين: “يا إلهي! شكرا على الدعم! لم أتوقع أنك ستتحدث عن المقاومة بشكل مباشر”.

قال متابع آخر: “شكرًا لك على مساهمتك في حرب العصابات؛ أنت دائمًا في أحلامنا .. أحبك.”

وكتب ثالث: “شكراً لك ميا على دعم أوكرانيا”.

لكن آخرين انتقدوا النجمة السابقة ووصفوا التغريدة بأنها غير لائقة. مع قلق البعض من أن التعليمات قد يطلع عليها الأشخاص الخطأ.

وكتب آخر: “أفهم السبب وراء ذلك، لكن من فضلك احذفيها. ليس من الضروري أن يعرف كل تويتر كيفية صنع مولوتوف.”

الأوضاع الميدانية

تتعرض العاصمة الأوكرانية (كييف) اليوم السبت منذ الصباح لقصف صاروخي روسي في حين تدور معارك فيها.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه إلى القتال ضد قوات موسكو مؤكدا أن الحلفاء الغربيين يرسلون أسلحة إضافية إليهم.

وأكد زيلينسكي السبت أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها” في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أنهم أفشلوا “خطط العدو الروسي بالكامل، بعد 55 ساعة من المقاومة”.

وقال إن القوات الروسية تستهدف المستشفيات والمنشآت المدنية والتعليمية.

كما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي.

خسائر الطرفين

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بصواريخ دقيقة من الجو والبر والبحر، وقدمت جردا للخسائر العسكرية الأوكرانية في الساعات والأيام الماضية.

وذكرت الوزارة أنها أسقطت في معارك الليلة الماضية 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيّرات أوكرانية، ودمرت 87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية وسيارة، و24 منصة دفاع جوي “إي 300″ و”أوسا” (OSA) و48 رادارا.

كما ذكرت الوزارة أن الأسطول الروسي دمر 8 زوارق للبحرية الأوكرانية، وأن قواتها سيطرت على محطة كييف للطاقة الكهرومائية، بيد أن وكالة “إنترفاكس” (Interfax) نفت ذلك، وقالت اليوم السبت -نقلا عن وزارة الطاقة الأوكرانية- إن القوات الأوكرانية (وليس الروسية) هي التي تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية شمالي العاصمة الأوكرانية.

وأكد أسطول البحر الأسود الروسي أن 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى، وأنهم نُقلوا إلى القرم.

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن العملية في أوكرانيا مستمرة حتى تتحقق الأهداف التي تحدث عنها الرئيس بوتين.

وفي مقابل البيانات الروسية عن الخسائر الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الأوكراني أسقط مروحية عسكرية روسية ومقاتلة من طراز “سوخوي 25” (Sukhoi 25)، وإنها أسقطت 14 مقاتلة روسية و8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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