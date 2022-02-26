“قاذف اللهب الثقيل” .. بوتين يرسل سلاحاً فتاكاً إلى أوكرانيا “يقتل ويشوّه بطريقة مروعة” (فيديو)

وطن – مع تواصل القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، رصد إرسال الروس قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino وهي من أكثر الأسلحة غير النووية فتكًا، إلى أوكرانيا.

قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino

وترمز TOS باللغة الروسية إلى “قاذف اللهب الثقيل”. لكن في الحقيقة، تطلق TOS-1 صاروخًا يحمل مادة متفجرة تعمل بالوقود والهواء، يُطلق عليها اسم “جدار النابالم”.

أفادت شبكة CNN أن إحدى قاذفات الإطلاق المخيفة شوهدت وهي تُنقل على ظهر شاحنة بالقرب من بيلغورود متجهة نحو أوكرانيا.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون غربيون عن قلقهم من أن روسيا قد تنشر المدمر. وسط مؤشرات على أن تقدمها كان أبطأ مما كان مخططا له في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشديدة.

وقال أحد المسؤولين “خوفي هو أنهم إذا لم يفوا بالجدول الزمني وأهدافهم، فسيكونون عشوائيين في استخدامهم للعنف”.

يأتي نشر TOS-1 في الوقت الذي صدت فيه القوات الأوكرانية ومحاولة روسية أولية للسيطرة على العاصمة كييف.

في مكان آخر ، تظهر الصور قافلة شاحنات روسية محترقة. تحمل رقم تعريفها ‘Z’ ، محترقة بعد تعرضها لهجوم.

تحتوي الدبابات ذات المظهر الغريب على رف ضخم مستطيل الشكل في الأعلى، محمّل بعشرات من الصواريخ الحارقة أو الصواريخ الحرارية القاتلة.

تم إنشاء TOS-1 و TOS-1A في الأصل كبديل بعيد المدى لقاذفة اللهب المحمولة، لقتل أو سحق أي هدف سهل في طريقهم.

تم نشر نظام قاذفات الصواريخ المتعددة ذاتية الدفع (MRLS) بالفعل من قبل جنرالات موسكو في نزاعات تشمل أفغانستان والشيشان والعراق وسوريا.

على غرار الهاون الهائل ذاتية الدفع عيار 240 مم 2S4، تم تصميم TOS-1 لمحو المواقع شديدة التحصين.

ظهرت بعض قوتها التدميرية في حرب الشيشان الثانية بين عامي 1999 و 2000 عندما تم تدمير عاصمة المقاطعة الروسية الانفصالية غروزني بالأرض.

في إحدى الحوادث، قتلت غارة TOS-1 37 مدنياً وجرحت أكثر من 200 عندما تم تدمير مبنى سكني بالأرض.

الدروع الواقية عديمة الفائدة معه

ينشر هذا السلاح سحابة كيميائية في الهواء، يمكن أن تتسرب هذه السحابة الغازية في كل مكان ، إلى المباني والخنادق، قبل أن يشعل انفجار ثانوي السحابة. مما يتسبب في انفجار هائل طويل الأمد.

يمكن أن يؤدي الانفجار الناري إلى القتل والتشويه بطرق مروعة، مما يجعل الدروع الواقية للبدن أو الغطاء الصلب عديم الفائدة.

قال سيباستيان روبلين ، الخبير العسكري، في موقع 19fortyfive.com: “إن وابل صاروخي من طراز TOS-1 سيقضي على كل شيء داخل منطقة الانفجار التي تبلغ مساحتها 200 × 300 متر”.

بعيدًا عن منطقة الانفجار ، يمكن أن يؤدي الضغط إلى كسر العظام وخلع العينين والتسبب في نزيف داخلي وتمزق طبلة الأذن والأمعاء والأعضاء الداخلية الأخرى.

يمكنهم أيضًا امتصاص الأكسجين من الرئتين مما يؤدي إلى انهيارهما ، وخنق الضحايا حتى الموت.

(المصدر: ذا صن – وكالات)

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