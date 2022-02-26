قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino متجهة نحو أوكرانيا watanserb.com
قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino متجهة نحو أوكرانيا
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“قاذف اللهب الثقيل” .. بوتين يرسل سلاحاً فتاكاً إلى أوكرانيا “يقتل ويشوّه بطريقة مروعة” (فيديو)

كتب أنس السالم
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وطن – مع تواصل القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، رصد إرسال الروس قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino وهي من أكثر الأسلحة غير النووية فتكًا، إلى أوكرانيا.

قاذفات صواريخ TOS-1 Buratino

وترمز TOS باللغة الروسية إلى “قاذف اللهب الثقيل”. لكن في الحقيقة، تطلق TOS-1 صاروخًا يحمل مادة متفجرة تعمل بالوقود والهواء، يُطلق عليها اسم “جدار النابالم”.

أفادت شبكة CNN أن إحدى قاذفات الإطلاق المخيفة شوهدت وهي تُنقل على ظهر شاحنة بالقرب من بيلغورود متجهة نحو أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون غربيون عن قلقهم من أن روسيا قد تنشر المدمر. وسط مؤشرات على أن تقدمها كان أبطأ مما كان مخططا له في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشديدة.

وقال أحد المسؤولين “خوفي هو أنهم إذا لم يفوا بالجدول الزمني وأهدافهم، فسيكونون عشوائيين في استخدامهم للعنف”.

يأتي نشر TOS-1 في الوقت الذي صدت فيه القوات الأوكرانية ومحاولة روسية أولية للسيطرة على العاصمة كييف.

في مكان آخر ، تظهر الصور قافلة شاحنات روسية محترقة. تحمل رقم تعريفها ‘Z’ ، محترقة بعد تعرضها لهجوم.

تحتوي الدبابات ذات المظهر الغريب على رف ضخم مستطيل الشكل في الأعلى، محمّل بعشرات من الصواريخ الحارقة أو الصواريخ الحرارية القاتلة.

تم إنشاء TOS-1 و TOS-1A في الأصل كبديل بعيد المدى لقاذفة اللهب المحمولة، لقتل أو سحق أي هدف سهل في طريقهم.

تم نشر نظام قاذفات الصواريخ المتعددة ذاتية الدفع (MRLS) بالفعل من قبل جنرالات موسكو في نزاعات تشمل أفغانستان والشيشان والعراق وسوريا.

على غرار الهاون الهائل ذاتية الدفع عيار 240 مم 2S4، تم تصميم TOS-1 لمحو المواقع شديدة التحصين.

ظهرت بعض قوتها التدميرية في حرب الشيشان الثانية بين عامي 1999 و 2000 عندما تم تدمير عاصمة المقاطعة الروسية الانفصالية غروزني بالأرض.

في إحدى الحوادث، قتلت غارة TOS-1 37 مدنياً وجرحت أكثر من 200 عندما تم تدمير مبنى سكني بالأرض.

الدروع الواقية عديمة الفائدة معه 

ينشر هذا السلاح سحابة كيميائية في الهواء، يمكن أن تتسرب هذه السحابة الغازية في كل مكان ، إلى المباني والخنادق، قبل أن يشعل انفجار ثانوي السحابة. مما يتسبب في انفجار هائل طويل الأمد.

يمكن أن يؤدي الانفجار الناري إلى القتل والتشويه بطرق مروعة، مما يجعل الدروع الواقية للبدن أو الغطاء الصلب عديم الفائدة.

قال سيباستيان روبلين ، الخبير العسكري، في موقع 19fortyfive.com: “إن وابل صاروخي من طراز TOS-1 سيقضي على كل شيء داخل منطقة الانفجار التي تبلغ مساحتها 200 × 300 متر”.

بعيدًا عن منطقة الانفجار ، يمكن أن يؤدي الضغط إلى كسر العظام وخلع العينين والتسبب في نزيف داخلي وتمزق طبلة الأذن والأمعاء والأعضاء الداخلية الأخرى.

يمكنهم أيضًا امتصاص الأكسجين من الرئتين  مما يؤدي إلى انهيارهما ، وخنق الضحايا حتى الموت.

(المصدر: ذا صن – وكالات) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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